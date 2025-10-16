Відео
Головна Мода та краса Образ Полякової з сумкою Hermes — яка ціна ретро-аксесуара

Образ Полякової з сумкою Hermes — яка ціна ретро-аксесуара

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 19:07
Оновлено: 19:01
Оля Полякова показала елегантний образ з сумкою Hermes — яка ціна аксесуара
Українська співачка Оля Полякова. Фото: Instagram

Українська співачка Оля Полякова вкотре зачарувала елегантним стилем. Цього разу зірка показала витончений тотал лук у трендовому кольорі — бордо. Головною окрасою аутфіту стала вінтажна сумка. Ретро знову повертається в моду, тож знаменитість не прогадала з вибором аксесуара.

Світлини зі стильним образом Оля Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Скільки коштує сумка Олі Полякової

Оля Полякова вкотре замилувала розкішним образом. Цього разу зірка вирішила одягнути тотал лук. Для цього співачка обрала бордову шкіряну спідницю міді довжини та напівпрозорий гольф в тон. Така комбінація створила витончений та спокусливий силует. Доповнили образ короткі бордові черевики на підборах. Вони гармонійно завершили тотал лук.

Полякова показала, як носити ретро-сумку з шиком
Стильний образ Олі Полякової. Фото: Instagram

Та головним акцентом образу стала сумка в ретро-стилі — Kelly Hermes, 1984 року випуску. Вона додала розкішності стильному аутфіту Полякової та підкреслила його елегантність.

Полякова показала, як носити ретро-сумку з шиком
Полякова показала образ з сумкою Hermes. Фото: Instagram

Цей аксесуар заслужено називають однією з найкрасивіших сумок усіх часів. Відомо, що саме така модель дуже рідкісна. Завдяки цьому Hermes Kelly вважається найкращим інвестиційним аксесуаром. Вартість такої сумки становить приблизно 8-9 тисяч доларів.

Полякова показала, як носити ретро-сумку з шиком
Сумка Hermes. Фото: скриншот

Хоча й цю сумку світ вперше побачив ще десятки років тому, зараз вона на піку популярності. Стилісти пояснюють це тим, що ретро стиль повертається в моду. Не тільки аксесуари, а й одяг з 70-90-х зараз знову на піку популярності. Образи з вінтажними акцентами милують особливим шармом та приваблюють ноткою ностальгії.

Полякова показала, як носити ретро-сумку з шиком
Оля Полякова в тотал луці. Фото: Instagram

Тотал лук Полякової — це про впевненість у собі та власній красі. Він одночасно стриманий та пристрасний. В такому образі можна відправлятись хоч на побачення ввечері, хоч на модний захід.

Нагадаємо, раніше ми писали про елегантний образ блогерки Даші Квіткової. Він ідеально підійде на осінь. 

Також ми розповідали про те, що варто носити цієї осені за версією модних інфлюенсерок. Ці речі повинні бути в гардеробі кожної модниці.

Оля Полякова мода сумки стиль трендові образи
Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
