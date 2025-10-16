Українська співачка Оля Полякова. Фото: Instagram

Українська співачка Оля Полякова вкотре зачарувала елегантним стилем. Цього разу зірка показала витончений тотал лук у трендовому кольорі — бордо. Головною окрасою аутфіту стала вінтажна сумка. Ретро знову повертається в моду, тож знаменитість не прогадала з вибором аксесуара.

Світлини зі стильним образом Оля Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Скільки коштує сумка Олі Полякової

Оля Полякова вкотре замилувала розкішним образом. Цього разу зірка вирішила одягнути тотал лук. Для цього співачка обрала бордову шкіряну спідницю міді довжини та напівпрозорий гольф в тон. Така комбінація створила витончений та спокусливий силует. Доповнили образ короткі бордові черевики на підборах. Вони гармонійно завершили тотал лук.

Стильний образ Олі Полякової. Фото: Instagram

Та головним акцентом образу стала сумка в ретро-стилі — Kelly Hermes, 1984 року випуску. Вона додала розкішності стильному аутфіту Полякової та підкреслила його елегантність.

Полякова показала образ з сумкою Hermes. Фото: Instagram

Цей аксесуар заслужено називають однією з найкрасивіших сумок усіх часів. Відомо, що саме така модель дуже рідкісна. Завдяки цьому Hermes Kelly вважається найкращим інвестиційним аксесуаром. Вартість такої сумки становить приблизно 8-9 тисяч доларів.

Сумка Hermes. Фото: скриншот

Хоча й цю сумку світ вперше побачив ще десятки років тому, зараз вона на піку популярності. Стилісти пояснюють це тим, що ретро стиль повертається в моду. Не тільки аксесуари, а й одяг з 70-90-х зараз знову на піку популярності. Образи з вінтажними акцентами милують особливим шармом та приваблюють ноткою ностальгії.

Оля Полякова в тотал луці. Фото: Instagram

Тотал лук Полякової — це про впевненість у собі та власній красі. Він одночасно стриманий та пристрасний. В такому образі можна відправлятись хоч на побачення ввечері, хоч на модний захід.

