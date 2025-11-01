Сміливий образ від Христини Соловій — мініспідниця в головній ролі

Христина Соловій показала, як стильно носити мініспідницю восени
Українська співачка Христина Соловій зазвичай віддає перевагу ніжним образам, що поєднують вінтаж, мінімалізм та етномотиви. Однак цього разу знаменитість здивувала прихильників елегантно-зухвалим луком. Співачка показала стильний образ з мініспідницею.
Фото Христина Соловій опублікувала в Instagram.
Стильний образ Христини Соловій з мініспідницею
Христина Соловій поділилась стильним осіннім образом з мініспідницею з розрізом. Таку елегантну річ знаменитість неочікувано доповнила стриманим жакетом у мілітарі стилі: кольору хакі, з накладними кишенями й прямим силуетом. Це додало образу структурності й певної зухвалості.
Співачка вирішила також одягнути тонкі чорні колготки. Контрасту й ретро духу додали чорні лофери на високій платформі в поєднанні з білими в'язаними шкарпетками. Такий прийом нагадує стиль преппі, який цієї осені просто на піку популярності.
Христина Соловій доповнила образ стриманою чорною сумкою. Аксесуар мінімалістичний та гармонійно вписався у лаконічний аутфіт. А легкі локони з трендовим чубчиком та макіяж з акцентом на губах додали луку грайливості й жіночності.
Такий образ Христини Соловій ідеально підійде хоч на кожен день, хоч для особливих подій. Це мікс мілітарі шику, елегантності та сміливості. Аутфіт хоча й простий, однак продуманий до деталей. Саме це робить його цікавим та неповторним.
