Сміливий образ від Христини Соловій — мініспідниця в головній ролі

Українська співачка Христина Соловій. Фото: instagram/soloviyka

Українська співачка Христина Соловій зазвичай віддає перевагу ніжним образам, що поєднують вінтаж, мінімалізм та етномотиви. Однак цього разу знаменитість здивувала прихильників елегантно-зухвалим луком. Співачка показала стильний образ з мініспідницею.

Фото Христина Соловій опублікувала в Instagram.

Стильний образ Христини Соловій з мініспідницею

Христина Соловій поділилась стильним осіннім образом з мініспідницею з розрізом. Таку елегантну річ знаменитість неочікувано доповнила стриманим жакетом у мілітарі стилі: кольору хакі, з накладними кишенями й прямим силуетом. Це додало образу структурності й певної зухвалості.

Стильний образ Христини Соловій. Фото: instagram/soloviyka

Співачка вирішила також одягнути тонкі чорні колготки. Контрасту й ретро духу додали чорні лофери на високій платформі в поєднанні з білими в'язаними шкарпетками. Такий прийом нагадує стиль преппі, який цієї осені просто на піку популярності.

Образ Христини Соловій з мініспідницею. Фото: instagram/soloviyka

Христина Соловій доповнила образ стриманою чорною сумкою. Аксесуар мінімалістичний та гармонійно вписався у лаконічний аутфіт. А легкі локони з трендовим чубчиком та макіяж з акцентом на губах додали луку грайливості й жіночності.

Христина Соловій та Лєра Мандзюк. Фото: instagram/soloviyka

Такий образ Христини Соловій ідеально підійде хоч на кожен день, хоч для особливих подій. Це мікс мілітарі шику, елегантності та сміливості. Аутфіт хоча й простий, однак продуманий до деталей. Саме це робить його цікавим та неповторним.

