Кристина Соловий показала, как стильно носить мини-юбку осенью

Дата публикации 1 ноября 2025 11:15
обновлено: 09:50
Смелый образ от Кристины Соловий — мини-юбка в главной роли
Украинская певица Кристина Соловий. Фото: instagram/soloviyka

Украинская певица Кристина Соловий обычно предпочитает нежные образы, сочетающие винтаж, минимализм и этномотивы. Однако на этот раз знаменитость удивила поклонников элегантно-вызывающим луком. Певица показала стильный образ с мини-юбкой.

Фото Кристина Соловий опубликовала в Instagram.

Стильный образ Кристины Соловий с мини-юбкой

Кристина Соловий поделилась стильным осенним образом с мини-юбкой с разрезом. Такую элегантную вещь знаменитость неожиданно дополнила сдержанным жакетом в милитари стиле: цвета хаки, с накладными карманами и прямым силуэтом. Это добавило образу структурности и определенной дерзости.

Стильний осінній образ Христини Соловій
Стильный образ Кристины Соловий. Фото: instagram/soloviyka

Певица решила также надеть тонкие черные колготки. Контраста и ретро духа добавили черные лоферы на высокой платформе в сочетании с белыми вязаными носками. Такой прием напоминает стиль преппи, который этой осенью просто на пике популярности.

Стильний осінній образ Христини Соловій
Образ Кристины Соловий с мини-юбкой. Фото: instagram/soloviyka

Кристина Соловий дополнила образ сдержанной черной сумкой. Аксессуар минималистичный и гармонично вписался в лаконичный аутфит. А легкие локоны с трендовой челкой и макияж с акцентом на губах добавили луку игривости и женственности.

Стильний осінній образ Христини Соловій
Кристина Соловий и Лера Мандзюк. Фото: instagram/soloviyka

Такой образ Кристины Соловий идеально подойдет хоть на каждый день, хоть для особых событий. Это микс милитари шика, элегантности и смелости. Аутфит хотя и простой, однако продуманный до деталей. Именно это делает его интересным и неповторимым.

Напомним, ранее мы писали о том, какие образы Джамалы стоит повторить. Они идеально подойдут для офиса.

Также мы рассказывали о стильном образе Златы Огневич на осень. Он сочетает в себе нежность и характер.

мода тренды Кристина Соловий стиль трендовые образы
Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
