Шкіряна косуха, що пасує до всього — приклад Злати Огнєвіч

Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Співачка Злата Огнєвіч вкотре довела, що відчуття стилю — її сильна сторона. Цього разу артистка поєднала ніжність і характер у модному образі, який уже можна назвати натхненням для осені. Її лук — приклад того, як можна гармонійно змішати два на перший погляд протилежні світи: романтичну легкість і впевнену сміливість.

Новини.LIVE розібрали образ артистки детальніше з акцентом на куртку.

Злата для нової фотосесії обрала довгу білу сукню у стилі бохо-шик — повітряну, ніжну, із багатошарової тканини та дрібними рюшами. Високий комір, обʼємні рукави з воланами — усе це створює відчуття легкості, ніби з кадру старовинного фільму. Такий фасон чудово пасує до осені: коли хочеться мати затишний вигляд, але не втрачати романтики.

Новий образ від Огнєвич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Шкіряна куртка-"косуха" — універсальна річ сезону

Головна "родзинка" образу — коричнева шкіряна куртка у форматі oversize. Саме вона додає вбранню характеру, балансує ніжність сукні й робить образ більш сучасним. Така косуха — справжній must have гардероба. Вона пасує майже до всього:

до суконь із рюшами, як у Злати — щоб створити контраст ніжності й сили;

до джинсів і светра — для повсякденного міського стилю;

до спідниці й черевиків — для прогулянки або зустрічі з друзями;

навіть до класичних брюк — щоб розбавити строгий лук легкою зухвалістю.

Шкіряна куртка такого крою — інвестиція не на один сезон. Вона завжди має актуальний вигляд, не втрачає форми, додає впевненості й легко адаптується під будь-який настрій. Коричневий відтінок робить її ще універсальнішою: теплий, природний, він гарно поєднується і з пастельними кольорами, і з чорним чи сірим.

Злата Огнєвич в новій фотосесії. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата доповнила лук високими чорними ботфортами на тракторній підошві — вони додають силуету стрункості й трохи драйву. А тонкий чокер із серцем став ніжним акцентом, який не відволікає, але підкреслює стильну цілісність образу.

