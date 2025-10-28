Відео
Осінній лук Даші Квіткової — тренди від українських брендів

Дата публікації: 28 жовтня 2025 11:19
Оновлено: 10:30
Українські бренди в гардеробі Даші Квіткової — модно і зі смаком
Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Відома українська блогерка Даша Квіткова вкотре продемонструвала, як можна створити актуальний образ, використовуючи речі українських брендів. Цього разу вона обрала поєднання, яке має стильний, комфортний й по-осінньому затишний вигляд — справжній приклад продуманого багатошарового луку.

Новини.LIVE вирішив розібрати детально новий образ Квіткової.

Читайте також:

Багатошаровий образ Даші Квіткової

Першим шаром стала картата сорочка — базова річ, яка знову повернулася у тренди цього сезону. Вільний крій, м’яка тканина й теплий відтінок створюють відчуття розслабленості, але водночас зберігають охайність. Така сорочка легко підлаштовується під будь-який стиль — від повсякденного до вуличного.

Речі, що легко адаптувати під різний стиль
Стильний багатошаровий образ від Квіткової. Фото з Instagram

Зверху — коричневий шкіряний бомбер від Gots Label. Шкіра нині знову на хвилі популярності, а саме бомбери стали ключовим елементом осінніх колекцій. Цей виріб додає образу характеру й впевненості, роблячи його водночас сучасним і класичним.

У поєднанні з ними можна побачити світлі широкі джинси від Boutique Bunny. Такі моделі — одна з головних тенденцій останніх сезонів. Вони створюють легкість, додають пропорцій і чудово виглядають як із масивним верхом, так і з мінімалістичними речами.

Базові речі в гардеробі Квіткової
Назви українських брендів. Фото з Instagram

Завершує образ взуття на масивній платформі — тренд, який утримує позиції вже кілька років. Ймовірно, це стьобані черевики — зручні, практичні та доречні в будь-яку погоду.

Разом ці речі створюють багатошаровий, глибокий і водночас невимушений образ. Він має природний вигляд, але в кожній деталі відчувається стиль і смак. Даша вкотре показала, що українська мода впевнено конкурує зі світовою, а носити речі локальних брендів — це не просто патріотично, а й по-справжньому красиво.

Раніше ми писали про те, який цікавий образ в стилі Емілі з фільму "Проста послуга" вирішила відтворити Даша Квіткова.

Також ми повідомляли, якою стильною сумкою похизувалась в новому образі Квіткова.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
