Штани-балони знову у тренді — класика в новій формі

Штани. Фото: freepik

Ще кілька років тому більшість обирала вузькі або прямі штани, які підкреслювали фігуру й здавалися універсальними. Але мода, як завжди, любить повертати у несподіваний бік. Тепер у центрі уваги штани-балони. З високою талією, м’якими лініями та легким об’ємом, вони створюють виразний, але спокійний силует.

Про це пише Vogue.

Реклама

Читайте також:

Осінні образи з класичними штанами

З трекінговими чоботами

Moschino пропонують цікаве рішення: об’ємні штани з плісированими елементами поєднані з вовняним светром поверх блузи з рюшами. Тонкий ремінь додає форми, а трекінгові чоботи — зухвалості. Виходить елегантний образ із відтінком молодої свободи, коли хочеться мати дорослий, але не надто серйозний вигляд.

Moschino осінь-зима 2025/2026. Photo: Filippo Fior/Gorunway

Коричневі балони й ботильйони

Ralph Lauren нагадує, що теплі відтінки роблять класику живішою. М’який колір mocha mousse, довгий блейзер, чорна футболка й взуття на підборах — формула стриманої сили. Широкий ремінь поверх жакета додасть впевненості образу.

Ralph Lauren осінь-зима 2025/2026. Photo: Ralph Lauren / Gorunway

Вельветові штани

Max Mara натякають, що час додати трохи ностальгії. Вельветові штани глибокого мохового кольору, сорочка у тон і масивні підбори створюють образ із легким відтінком ретро. Тут відчувається затишок і впевненість, ніби це речі, які ви носите багато років і все одно не хочете міняти.

Max Mara осінь-зима 2025/2026. Photo: Filippo Fior / Gorunway

Штани з ефектом шкіри

Якщо хочеться трохи драйву, то зверніть увагу на екошкіру. Балони з таким блиском мають переконливий вигляд поруч зі шкіряним блейзером і краваткою. Чоботи з квадратним мисом додають впевненого кроку.

Шкіряни штани. Фото: Acielle / Style Du Monde

Образ нагадує про байкерську свободу, але без зайвої грубості.

Раніше ми писали про те, що акторка Тільда Свінтон показала, які штани будуть доречні завжди і всюди.

Також ми повідомляли, які штани ідеально підійдуть до високих чобіт цього сезону.