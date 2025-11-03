Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Класичні штани-балони стали головним трендом осені-2025

Класичні штани-балони стали головним трендом осені-2025

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 11:13
Оновлено: 10:31
Штани-балони знову у тренді — класика в новій формі
Штани. Фото: freepik

Ще кілька років тому більшість обирала вузькі або прямі штани, які підкреслювали фігуру й здавалися універсальними. Але мода, як завжди, любить повертати у несподіваний бік. Тепер у центрі уваги штани-балони. З високою талією, м’якими лініями та легким об’ємом, вони створюють виразний, але спокійний силует.

Про це пише Vogue.

Реклама
Читайте також:

Осінні образи з класичними штанами

З трекінговими чоботами

Moschino пропонують цікаве рішення: об’ємні штани з плісированими елементами поєднані з вовняним светром поверх блузи з рюшами. Тонкий ремінь додає форми, а трекінгові чоботи — зухвалості. Виходить елегантний образ із відтінком молодої свободи, коли хочеться мати дорослий, але не надто серйозний вигляд.

Як створити елегантний образ з штанами-балонами
Moschino осінь-зима 2025/2026. Photo: Filippo Fior/Gorunway

Коричневі балони й ботильйони

Ralph Lauren нагадує, що теплі відтінки роблять класику живішою. М’який колір mocha mousse, довгий блейзер, чорна футболка й взуття на підборах — формула стриманої сили. Широкий ремінь поверх жакета додасть впевненості образу.

Штани-балони стали класикою цього сезону
Ralph Lauren осінь-зима 2025/2026. Photo: Ralph Lauren / Gorunway

Вельветові штани

Max Mara натякають, що час додати трохи ностальгії. Вельветові штани глибокого мохового кольору, сорочка у тон і масивні підбори створюють образ із легким відтінком ретро. Тут відчувається затишок і впевненість, ніби це речі, які ви носите багато років і все одно не хочете міняти.

Вельвет знову в тренді
Max Mara осінь-зима 2025/2026. Photo: Filippo Fior / Gorunway

Штани з ефектом шкіри

Якщо хочеться трохи драйву, то зверніть увагу на екошкіру. Балони з таким блиском мають переконливий вигляд поруч зі шкіряним блейзером і краваткою. Чоботи з квадратним мисом додають впевненого кроку.

Штани, що заслуговують на місце в гардеробі
Шкіряни штани. Фото: Acielle / Style Du Monde

Образ нагадує про байкерську свободу, але без зайвої грубості.

Раніше ми писали про те, що акторка Тільда Свінтон показала, які штани будуть доречні завжди і всюди.

Також ми повідомляли, які штани ідеально підійдуть до високих чобіт цього сезону.

мода тренди образ стиль штани
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації