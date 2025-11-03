Штани-балони знову у тренді — класика в новій формі

Класичні штани-балони стали головним трендом осені-2025
Ще кілька років тому більшість обирала вузькі або прямі штани, які підкреслювали фігуру й здавалися універсальними. Але мода, як завжди, любить повертати у несподіваний бік. Тепер у центрі уваги штани-балони. З високою талією, м’якими лініями та легким об’ємом, вони створюють виразний, але спокійний силует.
Про це пише Vogue.
Осінні образи з класичними штанами
З трекінговими чоботами
Moschino пропонують цікаве рішення: об’ємні штани з плісированими елементами поєднані з вовняним светром поверх блузи з рюшами. Тонкий ремінь додає форми, а трекінгові чоботи — зухвалості. Виходить елегантний образ із відтінком молодої свободи, коли хочеться мати дорослий, але не надто серйозний вигляд.
Коричневі балони й ботильйони
Ralph Lauren нагадує, що теплі відтінки роблять класику живішою. М’який колір mocha mousse, довгий блейзер, чорна футболка й взуття на підборах — формула стриманої сили. Широкий ремінь поверх жакета додасть впевненості образу.
Вельветові штани
Max Mara натякають, що час додати трохи ностальгії. Вельветові штани глибокого мохового кольору, сорочка у тон і масивні підбори створюють образ із легким відтінком ретро. Тут відчувається затишок і впевненість, ніби це речі, які ви носите багато років і все одно не хочете міняти.
Штани з ефектом шкіри
Якщо хочеться трохи драйву, то зверніть увагу на екошкіру. Балони з таким блиском мають переконливий вигляд поруч зі шкіряним блейзером і краваткою. Чоботи з квадратним мисом додають впевненого кроку.
Образ нагадує про байкерську свободу, але без зайвої грубості.
