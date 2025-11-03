Брюки-баллоны снова в тренде — классика в новой форме

Брюки. Фото: freepik

Еще несколько лет назад большинство выбирало узкие или прямые брюки, которые подчеркивали фигуру и казались универсальными. Но мода, как всегда, любит поворачивать в неожиданную сторону. Теперь в центре внимания брюки-баллоны. С высокой талией, мягкими линиями и легким объемом, они создают выразительный, но спокойный силуэт.

Об этом пишет Vogue.

Осенние образы с классическими брюками

С треккинговыми сапогами

Moschino предлагают интересное решение: объемные брюки с плиссированными элементами сочетаются с шерстяным свитером поверх блузы с рюшами. Тонкий ремень добавляет формы, а трекинговые сапоги — дерзости. Получается элегантный образ с оттенком молодой свободы, когда хочется выглядеть взросло, но не слишком серьезно.

Moschino осень-зима 2025/2026. Фото: Filippo Fior/Gorunway

Образ в коричневом цвете

Ralph Lauren напоминает, что теплые оттенки делают классику более живой. Мягкий цвет mocha mousse, длинный блейзер, черная футболка и обувь на каблуках — формула сдержанной силы. Широкий ремень поверх жакета добавит уверенности образу.

Ralph Lauren осень-зима 2025/2026. Фото: Ralph Lauren / Gorunway

Вельветовые брюки

Max Mara намекают, что пора добавить немного ностальгии. Вельветовые брюки глубокого мохового цвета, рубашка в тон и массивные каблуки создают образ с легким оттенком ретро. Здесь чувствуется уют и уверенность, будто это вещи, которые вы носите много лет и все равно не хотите менять.

Max Mara осень-зима 2025/2026. Фото: Filippo Fior / Gorunway

Брюки с эффектом кожи

Если хочется немного драйва, то обратите внимание на эко-кожу. Баллоны с таким блеском выглядят внушительно рядом с кожаным блейзером и галстуком. Сапоги с квадратным мысом добавляют уверенного шага.

Кожаные брюки из кожи. Фото: Acielle / Style Du Monde

Образ напоминает о байкерской свободе, но без лишней грубости.

