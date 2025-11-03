Брюки-баллоны снова в тренде — классика в новой форме

Классические брюки-баллоны стали главным трендом осени-2025
Еще несколько лет назад большинство выбирало узкие или прямые брюки, которые подчеркивали фигуру и казались универсальными. Но мода, как всегда, любит поворачивать в неожиданную сторону. Теперь в центре внимания брюки-баллоны. С высокой талией, мягкими линиями и легким объемом, они создают выразительный, но спокойный силуэт.
Осенние образы с классическими брюками
С треккинговыми сапогами
Moschino предлагают интересное решение: объемные брюки с плиссированными элементами сочетаются с шерстяным свитером поверх блузы с рюшами. Тонкий ремень добавляет формы, а трекинговые сапоги — дерзости. Получается элегантный образ с оттенком молодой свободы, когда хочется выглядеть взросло, но не слишком серьезно.
Образ в коричневом цвете
Ralph Lauren напоминает, что теплые оттенки делают классику более живой. Мягкий цвет mocha mousse, длинный блейзер, черная футболка и обувь на каблуках — формула сдержанной силы. Широкий ремень поверх жакета добавит уверенности образу.
Вельветовые брюки
Max Mara намекают, что пора добавить немного ностальгии. Вельветовые брюки глубокого мохового цвета, рубашка в тон и массивные каблуки создают образ с легким оттенком ретро. Здесь чувствуется уют и уверенность, будто это вещи, которые вы носите много лет и все равно не хотите менять.
Брюки с эффектом кожи
Если хочется немного драйва, то обратите внимание на эко-кожу. Баллоны с таким блеском выглядят внушительно рядом с кожаным блейзером и галстуком. Сапоги с квадратным мысом добавляют уверенного шага.
Образ напоминает о байкерской свободе, но без лишней грубости.
