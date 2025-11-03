Видео
Дата публикации 3 ноября 2025 11:13
обновлено: 10:31
Брюки-баллоны снова в тренде — классика в новой форме
Брюки. Фото: freepik

Еще несколько лет назад большинство выбирало узкие или прямые брюки, которые подчеркивали фигуру и казались универсальными. Но мода, как всегда, любит поворачивать в неожиданную сторону. Теперь в центре внимания брюки-баллоны. С высокой талией, мягкими линиями и легким объемом, они создают выразительный, но спокойный силуэт.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Осенние образы с классическими брюками

С треккинговыми сапогами

Moschino предлагают интересное решение: объемные брюки с плиссированными элементами сочетаются с шерстяным свитером поверх блузы с рюшами. Тонкий ремень добавляет формы, а трекинговые сапоги — дерзости. Получается элегантный образ с оттенком молодой свободы, когда хочется выглядеть взросло, но не слишком серьезно.

Як створити елегантний образ з штанами-балонами
Moschino осень-зима 2025/2026. Фото: Filippo Fior/Gorunway

Образ в коричневом цвете

Ralph Lauren напоминает, что теплые оттенки делают классику более живой. Мягкий цвет mocha mousse, длинный блейзер, черная футболка и обувь на каблуках — формула сдержанной силы. Широкий ремень поверх жакета добавит уверенности образу.

Штани-балони стали класикою цього сезону
Ralph Lauren осень-зима 2025/2026. Фото: Ralph Lauren / Gorunway

Вельветовые брюки

Max Mara намекают, что пора добавить немного ностальгии. Вельветовые брюки глубокого мохового цвета, рубашка в тон и массивные каблуки создают образ с легким оттенком ретро. Здесь чувствуется уют и уверенность, будто это вещи, которые вы носите много лет и все равно не хотите менять.

Вельвет знову в тренді
Max Mara осень-зима 2025/2026. Фото: Filippo Fior / Gorunway

Брюки с эффектом кожи

Если хочется немного драйва, то обратите внимание на эко-кожу. Баллоны с таким блеском выглядят внушительно рядом с кожаным блейзером и галстуком. Сапоги с квадратным мысом добавляют уверенного шага.

Штани, що заслуговують на місце в гардеробі
Кожаные брюки из кожи. Фото: Acielle / Style Du Monde

Образ напоминает о байкерской свободе, но без лишней грубости.

Ранее мы писали о том, что актриса Тильда Суинтон показала, какие брюки будут уместны всегда и везде.

Также мы сообщали, какие брюки идеально подойдут к высоким сапогам в этом сезоне.

мода тренды образ стиль штаны
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
