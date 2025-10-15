Відео
Трендові образи осені-2025 з широкими класичними штанами

Дата публікації: 15 жовтня 2025 18:34
Широкі штани в нестандартних образах цієї осені — фото
Дівчина в молочних штанах. Фото: freepik.com

Широкі штани вже кілька сезонів залишаються одним із найзручніших і найстильніших варіантів для осені. Вони дозволяють почуватися комфортно цілий день і водночас мати елегантний вигляд, незалежно від того, куди ви йдете. Цього сезону варто подивитися на них як на базу для сучасного гардероба.

Новини.LIVE розповість, які образи можна створити з такими штанами.

Читайте також:

Широкі штани, як тренд сезону

Сірі широкі джинси з светром та пальто

Сірі широкі штани — універсальна база. Додайте до них об’ємний в’язаний светр і пальто класичного крою — вийде вдалий образ для прогулянок містом або зустрічей у кав’ярні. Светр можна заправити частково спереду, щоб підкреслити талію, а взуття обрати залежно від настрою: грубі черевики для стритстайлу або лофери для більш акуратного вигляду, чи навіть туфлі-лодочки, що зараз на піку популярності.

Широкі штани, як центр осіннього образу
Образ з пальто. Фото з Instagram

Білі штани з сорочкою та кросівками

Білі широкі штани легко комбінуються з картатою сорочкою. Додайте пару білосніжних кросівок і отримаєте сучасний міський образ, який одночасно має акуратний та зручний вигляд. У прохолодну погоду можна накинути легкий жакет або кардиган, щоб створити багатошаровий ефект.

Білі широкі штани в тренді цього сезону
Стильний багатошаровий образ. Фото з Instagram

Джинси широкі з високою талією та шкіряна куртка

Широкі джинси з високою талією чудово підкреслюють силует. Додайте шкіряний бомбер або куртку, і вийде сучасний образ із ноткою бунтарства. Для осені особливо доречні грубі черевики або ботильйони, а легкий шарф зробить лук затишним і завершеним.

Широкі штани та шкіряна куртка - база на кожен день
Модний образ на осінь. Фото з Instagram

Широкі штани цього сезону — це не просто комфорт. Вони дозволяють грати з текстурами, кольорами та силуетами, роблячи осінній гардероб стильним і різноманітним.

Раніше ми писали про те, які джинси поступово втрачають позиції цього сезону і що вже почали носити замість них.

Також ми повідомляли, які осінні штани зроблять будь-який образ стильним і комфортним. 

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
