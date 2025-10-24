Штани, що ніколи не вийдуть з моди — образ з ними від Тільді Свінтон

Тільда Свінтон. Фото: instagram/swinton.tilda

Щосезону мода підкидає нам десятки нових трендів і, погодьтеся, часом у цій потоці легко розгубитися. Якщо хочете мати актуальний вигляд, але ще більше залишитися собою, то ці штани вдалий вибір. Взагалі одяг — це не просто речі, це спосіб говорити зі світом без слів.

Замість того, щоб гнатися за останніми тенденціями, варто навчитися слухати свій смак. Саме він допоможе створити рішення, в якому буде комфортно й впевнено. Основою такого гардеробу завжди залишаться речі, які не втрачають значення з часом — ті, які працюють у будь-якому сезоні.

Саме цього принципа підтримуються зіркові стилісти — ті, хто формує моду на червоних доріжках і в повсюдних образах знаменитостей. Недарма аутфіти акторки Тільді Свінтон часто залишаються прикладом для наслідування.

Які штани завжди будуть актуальними

На цьому Лондонському кінофестивалі Тільда знову підтвердила, що стиль — це не про показність, а про характер. Вона з'явилася в лаконічних чорних штанах з останньої колекції Chanel — тих самих, які дизайнери представили на Паризькому тижні моди.

Тільда Свінтон. Фото: Cosmopolitan

Модель із прямим кроєм та оригінальним поясом, який імітує занижену посадку, має водночас елегантний і розслаблений вигляд. Це той тип речей, які не прив'язані до трендів і сезонів: вони підходять для офісу, вечори з друзями чи світового заходу.

Свій образ акторка завершила білою сорочкою та лакованими туфлями з гострим носком — вийшов вдалий приклад стриманої розкоші. Без особливостей, але з тією впізнаваною впевненістю, яку можна носити замість прикрас.

