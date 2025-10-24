Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Тільда Свінтон показала, які штани пасують усім і завжди

Тільда Свінтон показала, які штани пасують усім і завжди

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 11:12
Оновлено: 10:01
Штани, що ніколи не вийдуть з моди — образ з ними від Тільді Свінтон
Тільда Свінтон. Фото: instagram/swinton.tilda

Щосезону мода підкидає нам десятки нових трендів і, погодьтеся, часом у цій потоці легко розгубитися. Якщо хочете мати актуальний вигляд, але ще більше залишитися собою, то ці штани вдалий вибір. Взагалі одяг — це не просто речі, це спосіб говорити зі світом без слів.

Про це пише Cosmopolitan.

Реклама
Читайте також:

Замість того, щоб гнатися за останніми тенденціями, варто навчитися слухати свій смак. Саме він допоможе створити рішення, в якому буде комфортно й впевнено. Основою такого гардеробу завжди залишаться речі, які не втрачають значення з часом — ті, які працюють у будь-якому сезоні.

Саме цього принципа підтримуються зіркові стилісти — ті, хто формує моду на червоних доріжках і в повсюдних образах знаменитостей. Недарма аутфіти акторки Тільді Свінтон часто залишаються прикладом для наслідування.

Які штани завжди будуть актуальними

На цьому Лондонському кінофестивалі Тільда знову підтвердила, що стиль — це не про показність, а про характер. Вона з'явилася в лаконічних чорних штанах з останньої колекції Chanel — тих самих, які дизайнери представили на Паризькому тижні моди.

Універсальні штани, що завжди в тренді
Тільда Свінтон. Фото: Cosmopolitan

Модель із прямим кроєм та оригінальним поясом, який імітує занижену посадку, має водночас елегантний і розслаблений вигляд. Це той тип речей, які не прив'язані до трендів і сезонів: вони підходять для офісу, вечори з друзями чи світового заходу.

Свій образ акторка завершила білою сорочкою та лакованими туфлями з гострим носком — вийшов вдалий приклад стриманої розкоші. Без особливостей, але з тією впізнаваною впевненістю, яку можна носити замість прикрас.

Раніше ми писали про те, які комфортні штани можна сміливо придбати на цю осінь, щоб мати ще й стильний вигляд.

Також ми повідомляли, які штани прийшли на заміну джинсам. Вони підійдуть будь-якій фігурі.

мода знаменитості тренди стиль штани
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації