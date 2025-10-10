Видео
Дата публикации 10 октября 2025 09:23
Винтажные туфли, которые снова в моде — вдохновляющая классика
Туфли. Фото: freepik.com

В последнее время охота за винтажными вещами Фиби Файло стала настоящим спортом для модных коллекционеров. По всему миру стилисты, дилеры и фэшн-консьержи ищут любые следы ее дизайнерского наследия — от легендарного платья Chloé с банановым принтом до обуви из коллекций Old Céline. Все, что создавала Файло, сегодня имеет статус желанного трофея.

Об этом пишет Vogue.



Кстати, именно она стояла у истоков эстетики ugly shoes, превратив чудаковатое в роскошное. Ее туфли на массивном каблуке и сегодня остаются любимчиками streetstyle-икон.

Кто из звезд уже вернулся к винтажным туфлям

Недавно Марго Робби в очередной раз напомнила, почему имя Фиби Файло до сих пор на устах. Актриса выбрала мини-платье с принтом и сочетала его со слингбэками на массивном квадратном каблуке — именно той парой из коллекции Céline весна-лето 2014. Ее стилист Эндрю Мукамал специально разыскал эти туфли, чтобы сделать образ актрисы безупречным.

Марго Роббі засвітилась в образі з вінтажними туфлями
Марго Робби. Фото: Vogue

Еще в 2009 году, когда Фиби презентовала свою первую коллекцию для Céline, модный критик Vogue Вики Вудс признавалась, что мечтает просто снять туфли с модели на подиуме. И неудивительно, ведь розовые ремешки, черно-красные каблуки с металлическим блеском и безупречные пропорции — все это было о новом стиле, который Файло принесла в моду. От adidas Superstar, в которых дизайнер выходила на поклон, до асимметричных сапог — у нее всегда было собственное видение, и оно становилось трендом.

Вінтажні туфлі, які вже зараз усі шукають
Образ с винтажной обувью. Фото: Vogue

Сегодня новые туфли из именной линии Phoebe Philo стоят около 900 фунтов стерлингов (около 50 тысяч гривен), но в них легко узнать ту же эстетику: квадратный носок, расклешенный передний край, лаконичность без показной роскоши.

Эрика Райт, основательница fashion-сервиса Sourcewhere, подтвердила, что вещи Фиби Файло пользуются наибольшим спросом среди винтажных запросов. "Около 40% наших клиентов ищут именно ее дизайн", — говорит она.

Elliptic — это не просто туфли, а символ утонченности без усилий. Их необычный силуэт идеально вписывается даже в современные тренды. И, кажется, именно в этом секрет Файло: создавать вещи, которые не стареют.






Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
