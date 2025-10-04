Відео
Модне взуття сезону осінь-зима 2025 — тренди, які варто знати

Модне взуття сезону осінь-зима 2025 — тренди, які варто знати

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 13:04
Наймодніше жіноче взуття осені та зими 2025 — будете в тренді
Чоботи в ковбойському стилі. Фото: freepik.com

Мода любить повторюватися, але цього разу з несподіваним поворотом. Знакові моделі взуття минулих років повертаються, але в сучасному виконанні — стильні, зручні та дуже ефектні.

В Woman&Home розповіли, що зі взуття варто додати у свій гардероб вже зараз.

Читайте також:

Взуття, що буде актуальним восени та взимку

Ковбойський шик

Ковбойські та вестерн-боти знову в моді. Раніше вони здавалися грубими та важкими для щоденного носіння, тепер же дизайнери роблять їх витонченими: м’яка замша, гладка шкіра, комфортні підбори. Вони підійдуть до широких джинсів, спідниць міді та навіть суконь-светрів.

Чоботи в ковбойському стилі знову в моді
Ковбойські чоботи. Фото з Instagram

Яскраві кросівки

Білі класичні кросівки відходять на другий план. Тепер у тренді колір, принти та несподівані деталі — блискучі вставки, металеві елементи, насичені відтінки малини, смарагду чи кобальту. Таке взуття моментально освіжає будь-який образ, навіть у похмуру погоду.

Яскраве взуття освіжить будь-який образ
Яскраве взуття. Фото з Instagram

Клоги

Ці зручні моделі залишаються популярними, але з новим поглядом: платформи, підбори, декоративні деталі на кшталт заклепок або дерев’яної підошви. Клоги гарні і з джинсами-кльош, і з офісними костюмами, і з легкими сукнями.

Клоги ще роками будуть популярними
Клоги. Фото з Instagram

Анімалістичний принт

Леопард, коров’ячі плями, імітація зміїної шкіри — від них важко відірвати очі. Таке взуття стає головним акцентом образу, і його можна носити як з однотонними речами, так і поєднувати з іншими принтами для сміливого експерименту.

Взуття з принтом, від якого важко відвести погляд
Взуття з коров’ячим принтом. Фото з Instagram

Елегантні лофери

Найбільш універсальне взуття на кожен день. Класичні, на платформі або в мінімалістичному стилі — вони однаково вдалий вигляд мають і з діловими костюмами, і з джинсами, і з сукнями.

Лофери, що в будь-якому образі мають вдалий вигляд
Елегантні лофери. Фото з Instagram

Осінь та зима 2025 року — це час експериментів: текстури, принти, відомі моделі з новим обличчям. Інвестуйте у дві пари: універсальні — лофери або ковбойські боти, та акцентні — яскраві кросівки або взуття з анімалістичним принтом. Саме вони допоможуть створити стильний і сучасний гардероб.

Раніше ми писали про те, яка пара чобіт буде ідеальною на осінь.

Також ми повідомляли, що Саліванчук цього сезону обрала наймоднішу пару взуття.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
