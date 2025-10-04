Наймодніше жіноче взуття осені та зими 2025 — будете в тренді

Модне взуття сезону осінь-зима 2025 — тренди, які варто знати
Мода любить повторюватися, але цього разу з несподіваним поворотом. Знакові моделі взуття минулих років повертаються, але в сучасному виконанні — стильні, зручні та дуже ефектні.
В Woman&Home розповіли, що зі взуття варто додати у свій гардероб вже зараз.
Взуття, що буде актуальним восени та взимку
Ковбойський шик
Ковбойські та вестерн-боти знову в моді. Раніше вони здавалися грубими та важкими для щоденного носіння, тепер же дизайнери роблять їх витонченими: м’яка замша, гладка шкіра, комфортні підбори. Вони підійдуть до широких джинсів, спідниць міді та навіть суконь-светрів.
Яскраві кросівки
Білі класичні кросівки відходять на другий план. Тепер у тренді колір, принти та несподівані деталі — блискучі вставки, металеві елементи, насичені відтінки малини, смарагду чи кобальту. Таке взуття моментально освіжає будь-який образ, навіть у похмуру погоду.
Клоги
Ці зручні моделі залишаються популярними, але з новим поглядом: платформи, підбори, декоративні деталі на кшталт заклепок або дерев’яної підошви. Клоги гарні і з джинсами-кльош, і з офісними костюмами, і з легкими сукнями.
Анімалістичний принт
Леопард, коров’ячі плями, імітація зміїної шкіри — від них важко відірвати очі. Таке взуття стає головним акцентом образу, і його можна носити як з однотонними речами, так і поєднувати з іншими принтами для сміливого експерименту.
Елегантні лофери
Найбільш універсальне взуття на кожен день. Класичні, на платформі або в мінімалістичному стилі — вони однаково вдалий вигляд мають і з діловими костюмами, і з джинсами, і з сукнями.
Осінь та зима 2025 року — це час експериментів: текстури, принти, відомі моделі з новим обличчям. Інвестуйте у дві пари: універсальні — лофери або ковбойські боти, та акцентні — яскраві кросівки або взуття з анімалістичним принтом. Саме вони допоможуть створити стильний і сучасний гардероб.
