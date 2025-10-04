Наймодніше жіноче взуття осені та зими 2025 — будете в тренді

Чоботи в ковбойському стилі. Фото: freepik.com

Мода любить повторюватися, але цього разу з несподіваним поворотом. Знакові моделі взуття минулих років повертаються, але в сучасному виконанні — стильні, зручні та дуже ефектні.

В Woman&Home розповіли, що зі взуття варто додати у свій гардероб вже зараз.

Взуття, що буде актуальним восени та взимку

Ковбойський шик

Ковбойські та вестерн-боти знову в моді. Раніше вони здавалися грубими та важкими для щоденного носіння, тепер же дизайнери роблять їх витонченими: м’яка замша, гладка шкіра, комфортні підбори. Вони підійдуть до широких джинсів, спідниць міді та навіть суконь-светрів.

Ковбойські чоботи. Фото з Instagram

Яскраві кросівки

Білі класичні кросівки відходять на другий план. Тепер у тренді колір, принти та несподівані деталі — блискучі вставки, металеві елементи, насичені відтінки малини, смарагду чи кобальту. Таке взуття моментально освіжає будь-який образ, навіть у похмуру погоду.

Яскраве взуття. Фото з Instagram

Клоги

Ці зручні моделі залишаються популярними, але з новим поглядом: платформи, підбори, декоративні деталі на кшталт заклепок або дерев’яної підошви. Клоги гарні і з джинсами-кльош, і з офісними костюмами, і з легкими сукнями.

Клоги. Фото з Instagram

Анімалістичний принт

Леопард, коров’ячі плями, імітація зміїної шкіри — від них важко відірвати очі. Таке взуття стає головним акцентом образу, і його можна носити як з однотонними речами, так і поєднувати з іншими принтами для сміливого експерименту.

Взуття з коров’ячим принтом. Фото з Instagram

Елегантні лофери

Найбільш універсальне взуття на кожен день. Класичні, на платформі або в мінімалістичному стилі — вони однаково вдалий вигляд мають і з діловими костюмами, і з джинсами, і з сукнями.

Елегантні лофери. Фото з Instagram

Осінь та зима 2025 року — це час експериментів: текстури, принти, відомі моделі з новим обличчям. Інвестуйте у дві пари: універсальні — лофери або ковбойські боти, та акцентні — яскраві кросівки або взуття з анімалістичним принтом. Саме вони допоможуть створити стильний і сучасний гардероб.

