Головна Мода та краса Класика поза часом — лофери, які носять уже сім десятиліть

Класика поза часом — лофери, які носять уже сім десятиліть

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 09:14
Оновлено: 08:51
Взуття, що ніколи не підводить — культові лофери у тренді
Зої Кравіц в лоферах Gucci в серіалі "Меломанка". Фото: кадр з відео

Щоразу, коли на вулицях стає прохолодніше, мода повертає нас до перевіреної класики — лоферів. Зручних, стильних і неймовірно універсальних. У магазинах з’являються сотні пар — від масмаркету до люксових брендів, але одне залишається незмінним: лофери Gucci поза конкуренцією.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Дім Gucci пережив чимало трансформацій, а з новим креативним директором Демною почав зовсім нову епоху. Та навіть попри всі зміни, головний символ бренду — класичні лофери, створені Альдо Гуччі ще у 1953 році, — залишаються таким самим еталоном італійського стилю.

Лофери, що носять зірки

Белла Гадід, Дженніфер Еністон, Дакота Джонсон, A$AP Rocky — усі вони носять Gucci Horsebit Loafers. Їх легко впізнати за металевим елементом у формі вудила — тією самою деталлю, що колись відсилає до кінної упряжі. Саме цей штрих зробив пару культовою.

Сьогоднішні лофери Gucci стали трохи пласкішими, отримали квадратні носки, але зберегли класичні пропорції. Невисокий каблук, м’яка шкіра, чіткі лінії і жодних компромісів у якості.

Лофери, які вже понад 70 років актуальні
Дженніфер Еністон в лоферах. Фото: Vogue

Кожна пара народжується на фабриці бренду в Італії, де майстри працюють вручну, дотримуючись старих традицій. Над одними лоферами трудяться дев’ять спеціалістів: від викроювання до полірування. Вони використовують сім шматків телячої шкіри, тринадцять машин і десятки інструментів, а вся робота триває кілька днів. Це справжнє мистецтво, а не просто виробництво.

Зірки віддають перевагу саме цим лоферам
Кеті Голмс в стильних лоферах. Фото: Vogue

Популярність Gucci Horsebit Loafers у їхній простоті. Це взуття підходить кожному. Чоловіки носять їх із костюмами чи джинсами, жінки — зі спідницями, сукнями чи широкими брюками. Вони доречні і в офісі, і на прогулянці. А з часом стають ще кращими: невеликі потертості чи заломи лише додають шарму та характеру.

Лофери, що мають дорогий вигляд
Лофери Gucci. Фото: Vogue

Сьогодні, через понад сімдесят років після створення, лофери Gucci мають так само актуальний вигляд, як і у 1953-му. Це не просто взуття, а інвестиція в стиль, який не старіє.

Раніше ми писали про те, взуття якого бренду різко набирає популярності цього року.

Також ми повідомляли, які кросівки можна сміливо купувати на зиму, якщо хочете бути на стилі і в комфорті.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
