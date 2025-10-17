Обувь, которая никогда не подводит — культовые лоферы в тренде

Классика вне времени — лоферы, которые носят уже семь десятилетий
Каждый раз, когда на улицах становится прохладнее, мода возвращает нас к проверенной классике — лоферам. Удобным, стильным и невероятно универсальным. В магазинах появляются сотни пар — от массмаркета до люксовых брендов, но одно остается неизменным: лоферы Gucci вне конкуренции.
Дом Gucci пережил немало трансформаций, а с новым креативным директором Демной начал совершенно новую эпоху. Но даже несмотря на все изменения, главный символ бренда — классические лоферы, созданные Альдо Гуччи еще в 1953 году, — остаются таким же эталоном итальянского стиля.
Лоферы, которые носят звезды
Белла Хадид, Дженнифер Энистон, Дакота Джонсон, A$AP Rocky — все они носят Gucci Horsebit Loafers. Их легко узнать по металлическому элементу в форме удила — той самой детали, которая когда-то отсылала к конной упряжке. Именно этот штрих сделал пару культовой.
Сегодняшние лоферы Gucci стали чуть более плоскими, получили квадратные носки, но сохранили классические пропорции. Невысокий каблук, мягкая кожа, четкие линии и никаких компромиссов в качестве.
Каждая пара рождается на фабрике бренда в Италии, где мастера работают вручную, придерживаясь старых традиций. Над одними лоферами трудятся девять специалистов: от выкройки до полировки. Они используют семь кусков телячьей кожи, тринадцать машин и десятки инструментов, а вся работа длится несколько дней. Это настоящее искусство, а не просто производство.
Популярность Gucci Horsebit Loafers в их простоте. Эта обувь подходит каждому. Мужчины носят их с костюмами или джинсами, женщины — с юбками, платьями или широкими брюками. Они уместны и в офисе, и на прогулке. А со временем становятся еще лучше: небольшие потертости или заломы только добавляют шарма и характера.
Сегодня, спустя более семидесяти лет после создания, лоферы Gucci выглядят так же актуально, как и в 1953-м. Это не просто обувь, а инвестиция в стиль, который не стареет.
