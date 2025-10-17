Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Классика вне времени — лоферы, которые носят уже семь десятилетий

Классика вне времени — лоферы, которые носят уже семь десятилетий

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 09:14
обновлено: 08:51
Обувь, которая никогда не подводит — культовые лоферы в тренде
Зои Кравиц в лоферах Gucci в сериале "Меломанка". Фото: кадр из видео

Каждый раз, когда на улицах становится прохладнее, мода возвращает нас к проверенной классике — лоферам. Удобным, стильным и невероятно универсальным. В магазинах появляются сотни пар — от массмаркета до люксовых брендов, но одно остается неизменным: лоферы Gucci вне конкуренции.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

Дом Gucci пережил немало трансформаций, а с новым креативным директором Демной начал совершенно новую эпоху. Но даже несмотря на все изменения, главный символ бренда — классические лоферы, созданные Альдо Гуччи еще в 1953 году, — остаются таким же эталоном итальянского стиля.

Лоферы, которые носят звезды

Белла Хадид, Дженнифер Энистон, Дакота Джонсон, A$AP Rocky — все они носят Gucci Horsebit Loafers. Их легко узнать по металлическому элементу в форме удила — той самой детали, которая когда-то отсылала к конной упряжке. Именно этот штрих сделал пару культовой.

Сегодняшние лоферы Gucci стали чуть более плоскими, получили квадратные носки, но сохранили классические пропорции. Невысокий каблук, мягкая кожа, четкие линии и никаких компромиссов в качестве.

Лофери, які вже понад 70 років актуальні
Дженнифер Энистон в лоферах. Фото: Vogue

Каждая пара рождается на фабрике бренда в Италии, где мастера работают вручную, придерживаясь старых традиций. Над одними лоферами трудятся девять специалистов: от выкройки до полировки. Они используют семь кусков телячьей кожи, тринадцать машин и десятки инструментов, а вся работа длится несколько дней. Это настоящее искусство, а не просто производство.

Зірки віддають перевагу саме цим лоферам
Кэти Холмс в стильных лоферах. Фото: Vogue

Популярность Gucci Horsebit Loafers в их простоте. Эта обувь подходит каждому. Мужчины носят их с костюмами или джинсами, женщины — с юбками, платьями или широкими брюками. Они уместны и в офисе, и на прогулке. А со временем становятся еще лучше: небольшие потертости или заломы только добавляют шарма и характера.

Лофери, що мають дорогий вигляд
Лоферы Gucci. Фото: Vogue

Сегодня, спустя более семидесяти лет после создания, лоферы Gucci выглядят так же актуально, как и в 1953-м. Это не просто обувь, а инвестиция в стиль, который не стареет.

Ранее мы писали о том, обувь какого бренда резко набирает популярность в этом году.

Также мы сообщали, какие кроссовки можно смело покупать на зиму, если хотите быть на стиле и в комфорте.

мода тренды обувь стиль лоферы
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации