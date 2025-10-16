Відео
Дата публікації: 16 жовтня 2025 13:45
Взуття, за яким усі модниці готові стояти в черзі — трендовий новачок
Взуття Lili Curi. Фото: Vogue

Не кожен новий бренд взуття за місяць після запуску потрапляє на сторінки Vogue. Але Lili Curia — справжнє відкриття 2025 року. Під час Лондонського Тижня моди редактори та гості показів неодноразово помічали стильних відвідувачів у взутті цього бренду. Його обирали такі зірки, як Принцеса Джулія, Кіра Найтлі, Сідні Ліма та Сьюкі Вотергаус.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Витоки відомого бренду взуття

Чілі Палмер — дизайнерка в третьому поколінні, яка живе в Лондоні. Вона навчалася у престижній міланській школі Arsutoria, де опанувала мистецтво створення взуття та сумок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lili Curia (@lilicuria)

Моделі Lili Curia — це сучасний погляд на класичне взуття. Високі шнуровані чоботи Isadora Boots або мюлі Victoria Mules з оригінальним підбором — кожна пара має свій характер і стиль. І хоча вони виглядають як показові, носити їх хочеться щодня. Саме тому бренд став фаворитом лондонських it-girls і модних редакторів.

Також бренд полюбили художники, актори, музиканти та стилісти. Серед них паризька художниця Талі Леннокс, яка знялася у дебютній кампанії бренду.

Бренд взуття, що більшість зірок вже полюбили
Стильне і оригінальне взуття. Фото: Vogue

Ще одна їх перевага — розумна ціна. Попри ручну роботу, високоякісні матеріали та продуманий дизайн, пари коштують від 350 до 580 доларів. Вони з люксового сегменту, але залишаються доступними.

Стильне взуття, що стало хітом осені-2025
Образ з трендовими чобітками. Фото: Vogue

Сьогодні Lili Curia задає нові правила британської моди. Це взуття стильне, впевнене та справжнє. Його вже носить Лондон, Париж і Мілан. Елегантне, сексуальне та зручне, воно доводить, що майстерність і краса можуть бути частиною щоденного життя.

Раніше ми писали про те, які туфлі повертаються в тренди і можуть стати класикою осіннього сезону.

Також ми повідомляли, що чоботи з крокоділячої шкіри стали хітом осені і носять їх здебільшого з джинсами.

Юлія Хівренко - редактор
