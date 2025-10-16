Взуття, за яким усі модниці готові стояти в черзі — трендовий новачок

Взуття нового бренду, яке вже стало культовим серед модниць
Не кожен новий бренд взуття за місяць після запуску потрапляє на сторінки Vogue. Але Lili Curia — справжнє відкриття 2025 року. Під час Лондонського Тижня моди редактори та гості показів неодноразово помічали стильних відвідувачів у взутті цього бренду. Його обирали такі зірки, як Принцеса Джулія, Кіра Найтлі, Сідні Ліма та Сьюкі Вотергаус.
Про це пише Vogue.
Витоки відомого бренду взуття
Чілі Палмер — дизайнерка в третьому поколінні, яка живе в Лондоні. Вона навчалася у престижній міланській школі Arsutoria, де опанувала мистецтво створення взуття та сумок.
Моделі Lili Curia — це сучасний погляд на класичне взуття. Високі шнуровані чоботи Isadora Boots або мюлі Victoria Mules з оригінальним підбором — кожна пара має свій характер і стиль. І хоча вони виглядають як показові, носити їх хочеться щодня. Саме тому бренд став фаворитом лондонських it-girls і модних редакторів.
Також бренд полюбили художники, актори, музиканти та стилісти. Серед них паризька художниця Талі Леннокс, яка знялася у дебютній кампанії бренду.
Ще одна їх перевага — розумна ціна. Попри ручну роботу, високоякісні матеріали та продуманий дизайн, пари коштують від 350 до 580 доларів. Вони з люксового сегменту, але залишаються доступними.
Сьогодні Lili Curia задає нові правила британської моди. Це взуття стильне, впевнене та справжнє. Його вже носить Лондон, Париж і Мілан. Елегантне, сексуальне та зручне, воно доводить, що майстерність і краса можуть бути частиною щоденного життя.
