Взуття, за яким усі модниці готові стояти в черзі — трендовий новачок

Взуття Lili Curi. Фото: Vogue

Не кожен новий бренд взуття за місяць після запуску потрапляє на сторінки Vogue. Але Lili Curia — справжнє відкриття 2025 року. Під час Лондонського Тижня моди редактори та гості показів неодноразово помічали стильних відвідувачів у взутті цього бренду. Його обирали такі зірки, як Принцеса Джулія, Кіра Найтлі, Сідні Ліма та Сьюкі Вотергаус.

Витоки відомого бренду взуття

Чілі Палмер — дизайнерка в третьому поколінні, яка живе в Лондоні. Вона навчалася у престижній міланській школі Arsutoria, де опанувала мистецтво створення взуття та сумок.

Моделі Lili Curia — це сучасний погляд на класичне взуття. Високі шнуровані чоботи Isadora Boots або мюлі Victoria Mules з оригінальним підбором — кожна пара має свій характер і стиль. І хоча вони виглядають як показові, носити їх хочеться щодня. Саме тому бренд став фаворитом лондонських it-girls і модних редакторів.

Також бренд полюбили художники, актори, музиканти та стилісти. Серед них паризька художниця Талі Леннокс, яка знялася у дебютній кампанії бренду.

Стильне і оригінальне взуття. Фото: Vogue

Ще одна їх перевага — розумна ціна. Попри ручну роботу, високоякісні матеріали та продуманий дизайн, пари коштують від 350 до 580 доларів. Вони з люксового сегменту, але залишаються доступними.

Образ з трендовими чобітками. Фото: Vogue

Сьогодні Lili Curia задає нові правила британської моди. Це взуття стильне, впевнене та справжнє. Його вже носить Лондон, Париж і Мілан. Елегантне, сексуальне та зручне, воно доводить, що майстерність і краса можуть бути частиною щоденного життя.

Також ми повідомляли, що чоботи з крокоділячої шкіри стали хітом осені і носять їх здебільшого з джинсами.