Біла сорочка знову у центрі уваги — дизайнери пропонують нові форми

Ще зі шкільних років у гардеробі кожної дівчини мала бути хоча б одна біла сорочка. Вона символізувала акуратність і дисципліну, без неї не обходився жоден "офіційний" день. Минуло багато років, ми забули про форму, про шкільні лінійки, але біла сорочка залишилася з нами. І, здається, тепер вона стала не про правила — а про свободу.

Раніше все було просто: прямий крій, рівні лінії, мінімум деталей. Але нинішній сезон показав, що навіть у класиці можна знайти життя.

Нові форми сучасної білої сорочки

Дизайнери вирішили оновити знайому модель й перетворили її на щось свіже, невимушене, з характером. Матьє Блазі, новий креативний директор Chanel, звернувся до легендарної французької майстерні Charvet — тієї самої, для якої колись створювали сорочки для Коко Шанель. Результатом стали вільні моделі з об’ємними рукавами та м’якими лініями. Дизайнер радить носити їх навипуск — із довгими асиметричними спідницями, які падають каскадами.

Стелла Маккартні обрала інший шлях: вона залишила верх класичним, а низ із драпіровками, що підкреслюють талію. У таких сорочках є і сила, і м’якість водночас — вони живі, рухливі, жіночні.

Saint Laurent додає елегантності масивними бантами на шиї, Carolina Herrera грає з дрібними деталями між ґудзиками, а Jacquemus розсипає перли, наче натяк на те, що навіть стриманість може бути розкішною.

Деконструкція теж не залишилася осторонь. Sacai і Стелла Маккартні створили моделі, у яких сорочка плавно переходить у куртку-вітрівку — практичність і мода нарешті об’єдналися.

Maison Margiela, Alainpaul, Bottega Veneta — кожен бренд додає свій штрих, але всі вони говорять про одне: біла сорочка більше не про суворість. Вона про легкість, рух і ваш власний стиль. Тепер це не "обов’язкова річ", а особиста історія, яку ви щоразу можете розповісти по-новому.

