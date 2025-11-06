Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Класика, що не старіє — біла сорочка у новій інтерпретації

Класика, що не старіє — біла сорочка у новій інтерпретації

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 09:40
Оновлено: 09:52
Біла сорочка знову у центрі уваги — дизайнери пропонують нові форми
Дівчина в білій сорочці. Фото: freepik

Ще зі шкільних років у гардеробі кожної дівчини мала бути хоча б одна біла сорочка. Вона символізувала акуратність і дисципліну, без неї не обходився жоден "офіційний" день. Минуло багато років, ми забули про форму, про шкільні лінійки, але біла сорочка залишилася з нами. І, здається, тепер вона стала не про правила — а про свободу.

Про це пише Elle.

Реклама
Читайте також:

Раніше все було просто: прямий крій, рівні лінії, мінімум деталей. Але нинішній сезон показав, що навіть у класиці можна знайти життя.

Нові форми сучасної білої сорочки

Дизайнери вирішили оновити знайому модель й перетворили її на щось свіже, невимушене, з характером. Матьє Блазі, новий креативний директор Chanel, звернувся до легендарної французької майстерні Charvet — тієї самої, для якої колись створювали сорочки для Коко Шанель. Результатом стали вільні моделі з об’ємними рукавами та м’якими лініями. Дизайнер радить носити їх навипуск — із довгими асиметричними спідницями, які падають каскадами.

Та сама біла сорочка на усі випадки життя
Chanel. Фото: Elle

Стелла Маккартні обрала інший шлях: вона залишила верх класичним, а низ із драпіровками, що підкреслюють талію. У таких сорочках є і сила, і м’якість водночас — вони живі, рухливі, жіночні.

Saint Laurent додає елегантності масивними бантами на шиї, Carolina Herrera грає з дрібними деталями між ґудзиками, а Jacquemus розсипає перли, наче натяк на те, що навіть стриманість може бути розкішною.

На сорочку пропонують подивитися інакше
Saint Laurent. Фото: Elle

Деконструкція теж не залишилася осторонь. Sacai і Стелла Маккартні створили моделі, у яких сорочка плавно переходить у куртку-вітрівку — практичність і мода нарешті об’єдналися.

Біла сорочка, яка нагадує куртку-вітрівку
Sacai. Фото: Elle

Maison Margiela, Alainpaul, Bottega Veneta — кожен бренд додає свій штрих, але всі вони говорять про одне: біла сорочка більше не про суворість. Вона про легкість, рух і ваш власний стиль. Тепер це не "обов’язкова річ", а особиста історія, яку ви щоразу можете розповісти по-новому.

Раніше ми писали про те, яке нове звучання в моді отримала багатьма улюблена спортивна кофта.

Також ми повідомляли, яку спідницю можна носити хоч восени, хоч взимку.

мода тренди речі стиль 2025 рік
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації