Главная Мода и красота Нестареющая классика — белая рубашка в новой интерпретации

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 09:40
обновлено: 09:52
Белая рубашка снова в центре внимания — дизайнеры предлагают новые формы
Девушка в белой рубашке. Фото: freepik

Еще со школьных лет в гардеробе каждой девушки должна была быть хотя бы одна белая рубашка. Она символизировала аккуратность и дисциплину, без нее не обходился ни один "официальный" день. Прошло много лет, мы забыли о форме, о школьных линейках, но белая рубашка осталась с нами. И, кажется, теперь она стала не о правилах — а о свободе.

Об этом пишет Elle.

Читайте также:

Раньше все было просто: прямой крой, ровные линии, минимум деталей. Но нынешний сезон показал, что даже в классике можно найти жизнь.

Новые формы современной белой рубашки

Дизайнеры решили обновить знакомую модель и превратили ее в нечто свежее, непринужденное, с характером. Матье Блази, новый креативный директор Chanel, обратился к легендарной французской мастерской Charvet — той самой, для которой когда-то создавались рубашки для Коко Шанель. Результатом стали свободные модели с объемными рукавами и мягкими линиями. Дизайнер советует носить их навыпуск — с длинными асимметричными юбками, которые падают каскадами.

Та сама біла сорочка на усі випадки життя
Chanel. Фото: Elle

Стелла Маккартни выбрала другой путь: она оставила верх классическим, а низ с драпировками, подчеркивающими талию. В таких рубашках есть и сила, и мягкость одновременно — они живые, подвижные, женственные.

Saint Laurent добавляет элегантности массивными бантами на шее, Carolina Herrera играет с мелкими деталями между пуговицами, а Jacquemus рассыпает жемчуг, как намек на то, что даже сдержанность может быть роскошной.

На сорочку пропонують подивитися інакше
Saint Laurent. Фото: Elle

Деконструкция тоже не осталась в стороне. Sacai и Стелла Маккартни создали модели, в которых рубашка плавно переходит в куртку-ветровку — практичность и мода наконец-то объединились.

Біла сорочка, яка нагадує куртку-вітрівку
Sacai. Фото: Elle

Maison Margiela, Alainpaul, Bottega Veneta — каждый бренд добавляет свой штрих, но все они говорят об одном: белая рубашка больше не про строгость. Она о легкости, движении и вашем собственном стиле. Теперь это не "обязательная вещь", а личная история, которую вы каждый раз можете рассказать по-новому.

Ранее мы писали о том, какое новое звучание в моде получила многими любимая спортивная кофта.

Также мы сообщали, какую юбку можно носить хоть осенью, хоть зимой.

мода тренды вещи стиль 2025 год
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
