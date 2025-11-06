Белая рубашка снова в центре внимания — дизайнеры предлагают новые формы

Девушка в белой рубашке. Фото: freepik

Еще со школьных лет в гардеробе каждой девушки должна была быть хотя бы одна белая рубашка. Она символизировала аккуратность и дисциплину, без нее не обходился ни один "официальный" день. Прошло много лет, мы забыли о форме, о школьных линейках, но белая рубашка осталась с нами. И, кажется, теперь она стала не о правилах — а о свободе.

Раньше все было просто: прямой крой, ровные линии, минимум деталей. Но нынешний сезон показал, что даже в классике можно найти жизнь.

Новые формы современной белой рубашки

Дизайнеры решили обновить знакомую модель и превратили ее в нечто свежее, непринужденное, с характером. Матье Блази, новый креативный директор Chanel, обратился к легендарной французской мастерской Charvet — той самой, для которой когда-то создавались рубашки для Коко Шанель. Результатом стали свободные модели с объемными рукавами и мягкими линиями. Дизайнер советует носить их навыпуск — с длинными асимметричными юбками, которые падают каскадами.

Стелла Маккартни выбрала другой путь: она оставила верх классическим, а низ с драпировками, подчеркивающими талию. В таких рубашках есть и сила, и мягкость одновременно — они живые, подвижные, женственные.

Saint Laurent добавляет элегантности массивными бантами на шее, Carolina Herrera играет с мелкими деталями между пуговицами, а Jacquemus рассыпает жемчуг, как намек на то, что даже сдержанность может быть роскошной.

Деконструкция тоже не осталась в стороне. Sacai и Стелла Маккартни создали модели, в которых рубашка плавно переходит в куртку-ветровку — практичность и мода наконец-то объединились.

Maison Margiela, Alainpaul, Bottega Veneta — каждый бренд добавляет свой штрих, но все они говорят об одном: белая рубашка больше не про строгость. Она о легкости, движении и вашем собственном стиле. Теперь это не "обязательная вещь", а личная история, которую вы каждый раз можете рассказать по-новому.

