Осіння покупка, що буде актуальною й взимку — базова спідниця

Замшева мініспідниця. Фото: Instagram

Замшева спідниця не втрачає актуальності. Цього сезону вона стане найбільш вдалою інвестицією, адже носити її можна як восени, так й взимку. Така річ гардероба поєднує в собі комфорт і розкіш одночасно.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Найуніверсальніша спідниця на осінь та зиму

Стилісти зазначають, що замшева спідниця стане кращим вибором для тих, хто хоче придбати не лише красиву й стильну, а й універсальну річ. Вона чудово пасуватиме як на осінь, так й на зиму. Довжина такої спідниці може бути різною — в моді і міні, і міді.

Коричнева замшева спідниця. Фото: Instagram

Найбільш популярний відтінок, який не втратить актуальності ще довго, — коричневий. В осінньо-зимову пору такий колір буде найбільш універсальним та навіть базовим. Він вдало поєднується з білим, чорним, молочним чи яскравими відтінками.

Носити замшеву спідницю можна з легкими блузами, сорочками чи светрами. Класичне поєднання — бавовняна біла сорочка та короткі чоботи. Розкльошена модель у стилі гофре буде гарно поєднуватись із взуттям на підборах. А от до замшевої спідниці-олівця до коліна пасуватиме світла сорочка та жакет в тон.

Стильна замшева спідниця. Фото: Instagram

Замшева спідниця опинилась на піку популярності через свій класичний вигляд. Моделі, що були модними в 70-80-х, впевнено тримають лідерські позиції в топах речей на осінь та зиму й зараз, адже це класика, що вже поза часом. Замшева спідниця — це ідеальне поєднання оксамитової ніжної та комфорту. Вона підійде тим, хто цінує не тільки стиль, а й зручність.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з чим носити довгу джинсову спідницю. Вона стала хітом цієї осені.

Також ми розповідали про те, які джинси стали популярними цієї осені. Ці варіанти підійдуть під будь-який образ.