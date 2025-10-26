Модна кофта, що неочікувано стала хітом осені — поєднання зручності та стилю

Спортивна класика в новому звучанні — кофта, що стала хітом
Худі — це класика осені, однак у спортивному виконанні. Проте цього сезону дизайнери вирішили додати такій кофті свіжості та використовувати її не лише у спортивних луках, а й в елегантних та ошатних образах.
Про це пише Vogue.
Як носити худі цієї осені
Класичні моделі оверсайз худі не виходять з моди роками. Однак якщо раніше такий одяг був призначений суто для повсякденних та спортивних луків, то цього сезону він отримав нове призначення. Тепер цю кофту модно поєднувати з сукнями, сорочками та мініспідницями.
Модні бренди пропонують худі з прозорими сітчастими елементами чи мереживом. Стилісти радять одягати такі моделі поверх атласної сукні або ж поєднувати їх з класичною сорочкою й штанами. Й одразу, здавалось би, суто спортивна кофта стає ідеальним доповненням до класичного образу.
Для ошатного лука худі також можна комбінувати з максіспідницею. Таке поєднання буде виграшним, однак більш спортивним. Якщо ж ви прагнете зробити образ ошатнішим — вдягніть худі разом із подовженим жакетом або тренчем.
Органічно худі почувається не лише в жіночому, а й у чоловічому ошатному гардеробі. Така кофта вдало поєднується із сорочкою, чорними джинсами, краваткою й масивними лоферами.
Оскільки цього сезону в моді зручність, то худі стане ідеальним вибором на осінь. Воно не лише дасть відчуття комфорту, а й допоможе самовиразитись.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які джинси в моді цієї осені. Їх обожнює Вікторія Бекхем.
Також ми розповідали про те, з чим носити кардиган. Ці образи пасуватимуть усім.
Читайте Новини.LIVE!