Модна кофта, що неочікувано стала хітом осені — поєднання зручності та стилю

Худі в поєднанні з джинсовою курткою. Фото: Vogue

Худі — це класика осені, однак у спортивному виконанні. Проте цього сезону дизайнери вирішили додати такій кофті свіжості та використовувати її не лише у спортивних луках, а й в елегантних та ошатних образах.

Про це пише Vogue.

Як носити худі цієї осені

Класичні моделі оверсайз худі не виходять з моди роками. Однак якщо раніше такий одяг був призначений суто для повсякденних та спортивних луків, то цього сезону він отримав нове призначення. Тепер цю кофту модно поєднувати з сукнями, сорочками та мініспідницями.

Елегантний образ з худі. Фото: Vogue

Модні бренди пропонують худі з прозорими сітчастими елементами чи мереживом. Стилісти радять одягати такі моделі поверх атласної сукні або ж поєднувати їх з класичною сорочкою й штанами. Й одразу, здавалось би, суто спортивна кофта стає ідеальним доповненням до класичного образу.

Класичний образ з худі. Фото: Vogue

Для ошатного лука худі також можна комбінувати з максіспідницею. Таке поєднання буде виграшним, однак більш спортивним. Якщо ж ви прагнете зробити образ ошатнішим — вдягніть худі разом із подовженим жакетом або тренчем.

Образ з худі та спідницею. Фото: Vogue

Органічно худі почувається не лише в жіночому, а й у чоловічому ошатному гардеробі. Така кофта вдало поєднується із сорочкою, чорними джинсами, краваткою й масивними лоферами.

Чоловічий образ з худі. Фото: Vogue

Оскільки цього сезону в моді зручність, то худі стане ідеальним вибором на осінь. Воно не лише дасть відчуття комфорту, а й допоможе самовиразитись.

