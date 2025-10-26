Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Спортивна класика в новому звучанні — кофта, що стала хітом

Спортивна класика в новому звучанні — кофта, що стала хітом

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 08:40
Оновлено: 07:53
Модна кофта, що неочікувано стала хітом осені — поєднання зручності та стилю
Худі в поєднанні з джинсовою курткою. Фото: Vogue

Худі — це класика осені, однак у спортивному виконанні. Проте цього сезону дизайнери вирішили додати такій кофті свіжості та використовувати її не лише у спортивних луках, а й в елегантних та ошатних образах.

Про це пише Vogue.

Реклама
Читайте також:

Як носити худі цієї осені

Класичні моделі оверсайз худі не виходять з моди роками. Однак якщо раніше такий одяг був призначений суто для повсякденних та спортивних луків, то цього сезону він отримав нове призначення. Тепер цю кофту модно поєднувати з сукнями, сорочками та мініспідницями.

Яка кофта неочікувано стала хітом осені
Елегантний образ з худі. Фото: Vogue

Модні бренди пропонують худі з прозорими сітчастими елементами чи мереживом. Стилісти радять одягати такі моделі поверх атласної сукні або ж поєднувати їх з класичною сорочкою й штанами. Й одразу, здавалось би, суто спортивна кофта стає ідеальним доповненням до класичного образу.

Яка кофта неочікувано стала хітом осені
Класичний образ з худі. Фото: Vogue

Для ошатного лука худі також можна комбінувати з максіспідницею. Таке поєднання буде виграшним, однак більш спортивним. Якщо ж ви прагнете зробити образ ошатнішим — вдягніть худі разом із подовженим жакетом або тренчем.

Яка кофта неочікувано стала хітом осені
Образ з худі та спідницею. Фото: Vogue

Органічно худі почувається не лише в жіночому, а й у чоловічому ошатному гардеробі. Така кофта вдало поєднується із сорочкою, чорними джинсами, краваткою й масивними лоферами.

Яка кофта неочікувано стала хітом осені
Чоловічий образ з худі. Фото: Vogue

Оскільки цього сезону в моді зручність, то худі стане ідеальним вибором на осінь. Воно не лише дасть відчуття комфорту, а й допоможе самовиразитись.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які джинси в моді цієї осені. Їх обожнює Вікторія Бекхем.

Також ми розповідали про те, з чим носити кардиган. Ці образи пасуватимуть усім.

мода одяг тренди стиль трендові образи
Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації