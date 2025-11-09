Відео
Колір манікюру, що притягує багатство — перевірено нумерологами

Дата публікації: 9 листопада 2025 19:54
Оновлено: 14:55
Манікюр на гроші й удачу — виберіть свій енергетичний колір
Дівчина на манікюрі. Фото: freepik

Є така цікава думка, що кожен місяць року має свій колір, який притягує певну енергію — удачу, любов чи гроші. І якщо цей відтінок "впустити" у своє життя — через одяг, манікюр, дрібниці в інтер’єрі — можна відчути, як все починає складатися трохи легше.

З цього приводу висловилась астологиня Astro Muse Mari в TikTok.

Колір везіння — це не магія, а радше символ, який допомагає налаштувати себе на потрібну хвилю. Люди помічають, що коли навколо них більше "правильного" кольору, справи йдуть упевненіше, з’являються нові можливості, а настрій стає стабільнішим. Такий відтінок корисно мати поруч під час важливих зустрічей, переговорів або тоді, коли потрібен додатковий поштовх.

Який колір принесе успіх у листопаді 2025 року

Листопад — місяць бордового. Саме цей відтінок, глибокий і трохи загадковий, вважається фінансово сильним. Астрологиня стверджує, що бордо допомагає ризикувати впевнено й підтримує у складних справах. Головна умова — без блискіток і стразів, лише оксамитовий, глибокий колір.


Його можна "вплітати" у повсякденність: змінити заставку на телефоні, додати бордові аксесуари, або, звісно, зробити манікюр у відтінках вина.

Варіанти бордового манікюру на листопад

Бордовий омбре

Плавний перехід від чорного до бордового створює спокій і глибину. Такий манікюр ніби нагадує, що не все дається одразу, але з кожним кроком стаєш ближче до мети. Він добре підходить для тих, хто зараз починає щось нове або планує фінансовий прорив.

Манікюр, що допоможе вам залучити гроші в життя
Омбре. Фото з Instagram

Бордовий з малюнками

Бордову основу можна прикрасити кількома деталями:

  • тонкими лініями — символами руху енергії;
  • завитками у східному стилі;
  • невеликими малюнками лише на одному-двох нігтях.

Головне — не робити надто яскраво. Бордо не має блищати на показ.

Манікюр в бордовому відтінку має стильний вигляд
Бордовий з малюнками. Фото з Instagram

Бордовий френч

Поєднання стриманого тону з невеликим акцентом на кінчиках нігтів створює відчуття впевненості. Це варіант для жінок, які звикли діяти спокійно, але точно. Матовий бордовий із тонкою глянцевою лінією або навпаки — світла база з бордовими краями — має лаконічний і дорогий вигляд.

Який колір манікюру додасть вам впевненості
Бордовий френч. Фото з Instagram

Бордовий у листопаді — це не просто тренд. Це колір, який підтримує, коли хочеться стабільності, і додає рішучості, коли на горизонті зміни. Іноді саме така дрібниця, як новий відтінок на нігтях, стає маленьким знаком, що ви готові до кращого.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
