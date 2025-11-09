Манікюр на гроші й удачу — виберіть свій енергетичний колір

Дівчина на манікюрі. Фото: freepik

Є така цікава думка, що кожен місяць року має свій колір, який притягує певну енергію — удачу, любов чи гроші. І якщо цей відтінок "впустити" у своє життя — через одяг, манікюр, дрібниці в інтер’єрі — можна відчути, як все починає складатися трохи легше.

З цього приводу висловилась астологиня Astro Muse Mari в TikTok.

Реклама

Читайте також:

Колір везіння — це не магія, а радше символ, який допомагає налаштувати себе на потрібну хвилю. Люди помічають, що коли навколо них більше "правильного" кольору, справи йдуть упевненіше, з’являються нові можливості, а настрій стає стабільнішим. Такий відтінок корисно мати поруч під час важливих зустрічей, переговорів або тоді, коли потрібен додатковий поштовх.

Який колір принесе успіх у листопаді 2025 року

Листопад — місяць бордового. Саме цей відтінок, глибокий і трохи загадковий, вважається фінансово сильним. Астрологиня стверджує, що бордо допомагає ризикувати впевнено й підтримує у складних справах. Головна умова — без блискіток і стразів, лише оксамитовий, глибокий колір.



Його можна "вплітати" у повсякденність: змінити заставку на телефоні, додати бордові аксесуари, або, звісно, зробити манікюр у відтінках вина.

Варіанти бордового манікюру на листопад

Бордовий омбре

Плавний перехід від чорного до бордового створює спокій і глибину. Такий манікюр ніби нагадує, що не все дається одразу, але з кожним кроком стаєш ближче до мети. Він добре підходить для тих, хто зараз починає щось нове або планує фінансовий прорив.

Омбре. Фото з Instagram

Бордовий з малюнками

Бордову основу можна прикрасити кількома деталями:

тонкими лініями — символами руху енергії;

завитками у східному стилі;

невеликими малюнками лише на одному-двох нігтях.

Головне — не робити надто яскраво. Бордо не має блищати на показ.

Бордовий з малюнками. Фото з Instagram

Бордовий френч

Поєднання стриманого тону з невеликим акцентом на кінчиках нігтів створює відчуття впевненості. Це варіант для жінок, які звикли діяти спокійно, але точно. Матовий бордовий із тонкою глянцевою лінією або навпаки — світла база з бордовими краями — має лаконічний і дорогий вигляд.

Бордовий френч. Фото з Instagram

Бордовий у листопаді — це не просто тренд. Це колір, який підтримує, коли хочеться стабільності, і додає рішучості, коли на горизонті зміни. Іноді саме така дрібниця, як новий відтінок на нігтях, стає маленьким знаком, що ви готові до кращого.

Раніше ми писали про те, що акторка Наталі Портман показала манікюр, що візуально омолоджує руки.

Також ми повідомляли, який манікюр все частіше можна побачити у Селени Гомес.