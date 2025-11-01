Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Щоб гідно провести сезон — ідеї манікюру на кінець осені

Щоб гідно провести сезон — ідеї манікюру на кінець осені

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 19:42
Оновлено: 12:02
Який манікюр підійде на кінець осені — ідеї стильних дизайнів
Коричневий манікюр з блискітками. Фото: Instagram

Манікюр — один зі стильних способів попрощатись з осінню. Він здатен передати атмосферу, коли жовтогарячі барви вже тьмяніють, а на заміну їм приходять морозна прохолода, свіжість та спокій. Саме тому кращими ідеями дизайну нігтів на кінець цього сезону стануть варіанти, які натякають на зиму, але ще мають осінній присмак.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Який манікюр зробити в кінці осені

Коричневий з блискітками

Незамінний тренд цієї осені — коричневий колір на нігтях. Якщо на початку та в середині сезону актуальними були тепліші відтінки, то на кінець осені варто обрати глибокий коричневий з холодним підтоном. Зимового вайбу йому додадуть блискітки: поталь чи вкраплення.

Ідеї манікюру на кінець осені
Коричневий манікюр з блискітками. Фото: Instagram

Сливовий відтінок

Цей колір манікюру також вдало впишеться в дизайн на кінець осені. Сливовий відтінок передасть атмосферу зимової прохолоди та натякатиме на зміну сезонів. Ідеальним буде як однотонний варіант, так й поєднання цього кольору з дизайном. Найкраще комбінувати його з молочним, ніжно-рожевим чи іншими нюдовими відтінками.

Ідеї манікюру на кінець осені
Манікюр у сливовому відтінку. Фото: Instagram

Молочний з поталлю

Зима — це пора поталлі на нігтях. Саме тому на кінець осені ідеально підійде манікюр з таким дизайном. Молочний у поєднанні із золотом створять неймовірний тандем, який матиме красивий вигляд як на коротких, так й на довгих нігтях.

Ідеї манікюру на кінець осені
Молочний манікюр з поталлю. Фото: Instagram

Манікюр з втиркою

Такий ніжний манікюр стане ідеальним варіантом на кінець осені. Це універсальна база, яка не має обмежень стосовно сезонів чи стилів. Втирка пасує до усього та додасть витонченості й елегантності рукам.

Ідеї манікюру на кінець осені
Ніжний манікюр з втиркою. Фото: Instagram

На кінець осені краще обирати більш прохолодні відтінки. При цьому варто поєднувати їх із золотом чи сріблом, аби зробити дизайн цікавішим й додати йому елегантності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який манікюр підійде творчим особистостям. Ці ідеї підкорюють креативністю.

Також ми розповідали про те, який відтінок манікюру став наймоднішим цієї осені. Він пасуватиме до усього.

осінь тренди манікюр стиль нігті
Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації