Який манікюр підійде на кінець осені — ідеї стильних дизайнів

Манікюр — один зі стильних способів попрощатись з осінню. Він здатен передати атмосферу, коли жовтогарячі барви вже тьмяніють, а на заміну їм приходять морозна прохолода, свіжість та спокій. Саме тому кращими ідеями дизайну нігтів на кінець цього сезону стануть варіанти, які натякають на зиму, але ще мають осінній присмак.

Який манікюр зробити в кінці осені

Коричневий з блискітками

Незамінний тренд цієї осені — коричневий колір на нігтях. Якщо на початку та в середині сезону актуальними були тепліші відтінки, то на кінець осені варто обрати глибокий коричневий з холодним підтоном. Зимового вайбу йому додадуть блискітки: поталь чи вкраплення.

Коричневий манікюр з блискітками. Фото: Instagram

Сливовий відтінок

Цей колір манікюру також вдало впишеться в дизайн на кінець осені. Сливовий відтінок передасть атмосферу зимової прохолоди та натякатиме на зміну сезонів. Ідеальним буде як однотонний варіант, так й поєднання цього кольору з дизайном. Найкраще комбінувати його з молочним, ніжно-рожевим чи іншими нюдовими відтінками.

Манікюр у сливовому відтінку. Фото: Instagram

Молочний з поталлю

Зима — це пора поталлі на нігтях. Саме тому на кінець осені ідеально підійде манікюр з таким дизайном. Молочний у поєднанні із золотом створять неймовірний тандем, який матиме красивий вигляд як на коротких, так й на довгих нігтях.

Молочний манікюр з поталлю. Фото: Instagram

Манікюр з втиркою

Такий ніжний манікюр стане ідеальним варіантом на кінець осені. Це універсальна база, яка не має обмежень стосовно сезонів чи стилів. Втирка пасує до усього та додасть витонченості й елегантності рукам.

Ніжний манікюр з втиркою. Фото: Instagram

На кінець осені краще обирати більш прохолодні відтінки. При цьому варто поєднувати їх із золотом чи сріблом, аби зробити дизайн цікавішим й додати йому елегантності.

