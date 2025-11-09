Маникюр на деньги и удачу — выберите свой энергетический цвет

Девушка на маникюре. Фото: freepik

Есть такое интересное мнение, что каждый месяц года имеет свой цвет, который притягивает определенную энергию — удачу, любовь или деньги. И если этот оттенок "впустить" в свою жизнь — через одежду, маникюр, мелочи в интерьере — можно почувствовать, как все начинает складываться немного легче.

По этому поводу высказалась астолог Astro Muse Mari в TikTok.

Реклама

Читайте также:

Цвет везения — это не магия, а скорее символ, который помогает настроить себя на нужную волну. Люди замечают, что когда вокруг них больше "правильного" цвета, дела идут увереннее, появляются новые возможности, а настроение становится более стабильным. Такой оттенок полезно иметь рядом во время важных встреч, переговоров или тогда, когда нужен дополнительный толчок.

Какой цвет принесет успех в ноябре 2025 года

Ноябрь — месяц бордового. Именно этот оттенок, глубокий и немного загадочный, считается финансово сильным. Астролог утверждает, что бордо помогает рисковать уверенно и поддерживает в сложных делах. Главное условие — без блесток и стразов, только бархатный, глубокий цвет.



Его можно "вплетать" в повседневность: сменить заставку на телефоне, добавить бордовые аксессуары, или, конечно, сделать маникюр в оттенках вина.

Варианты бордового маникюра на ноябрь

Бордовый омбре

Плавный переход от черного к бордовому создает спокойствие и глубину. Такой маникюр будто напоминает, что не все дается сразу, но с каждым шагом становишься ближе к цели. Он хорошо подходит для тех, кто сейчас начинает что-то новое или планирует финансовый прорыв.

Омбре. Фото из Instagram

Бордовый с рисунками

Бордовую основу можно украсить несколькими деталями:

тонкими линиями — символами движения энергии;

завитками в восточном стиле;

небольшими рисунками только на одном-двух ногтях.

Главное — не делать слишком ярко. Бордо не должен блестеть на показ.

Бордовый с рисунками. Фото из Instagram

Бордовый френч

Сочетание сдержанного тона с небольшим акцентом на кончиках ногтей создает ощущение уверенности. Это вариант для женщин, которые привыкли действовать спокойно, но точно. Матовый бордовый с тонкой глянцевой линией или наоборот — светлая база с бордовыми краями — выглядит лаконично и дорого.

Бордовый френч. Фото из Instagram

Бордовый в ноябре — это не просто тренд. Это цвет, который поддерживает, когда хочется стабильности, и добавляет решимости, когда на горизонте перемены. Иногда именно такая мелочь, как новый оттенок на ногтях, становится маленьким знаком, что вы готовы к лучшему.

Ранее мы писали о том, что актриса Натали Портман показала маникюр, визуально омолаживающий руки.

Также мы сообщали, какой маникюр все чаще можно увидеть у Селены Гомес.