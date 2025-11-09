Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Цвет маникюра, притягивающий богатство — проверено нумерологами

Цвет маникюра, притягивающий богатство — проверено нумерологами

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 19:54
обновлено: 14:55
Маникюр на деньги и удачу — выберите свой энергетический цвет
Девушка на маникюре. Фото: freepik

Есть такое интересное мнение, что каждый месяц года имеет свой цвет, который притягивает определенную энергию — удачу, любовь или деньги. И если этот оттенок "впустить" в свою жизнь — через одежду, маникюр, мелочи в интерьере — можно почувствовать, как все начинает складываться немного легче.

По этому поводу высказалась астолог Astro Muse Mari в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Цвет везения — это не магия, а скорее символ, который помогает настроить себя на нужную волну. Люди замечают, что когда вокруг них больше "правильного" цвета, дела идут увереннее, появляются новые возможности, а настроение становится более стабильным. Такой оттенок полезно иметь рядом во время важных встреч, переговоров или тогда, когда нужен дополнительный толчок.

Какой цвет принесет успех в ноябре 2025 года

Ноябрь — месяц бордового. Именно этот оттенок, глубокий и немного загадочный, считается финансово сильным. Астролог утверждает, что бордо помогает рисковать уверенно и поддерживает в сложных делах. Главное условие — без блесток и стразов, только бархатный, глубокий цвет.


Его можно "вплетать" в повседневность: сменить заставку на телефоне, добавить бордовые аксессуары, или, конечно, сделать маникюр в оттенках вина.

Варианты бордового маникюра на ноябрь

Бордовый омбре

Плавный переход от черного к бордовому создает спокойствие и глубину. Такой маникюр будто напоминает, что не все дается сразу, но с каждым шагом становишься ближе к цели. Он хорошо подходит для тех, кто сейчас начинает что-то новое или планирует финансовый прорыв.

Манікюр, що допоможе вам залучити гроші в життя
Омбре. Фото из Instagram

Бордовый с рисунками

Бордовую основу можно украсить несколькими деталями:

  • тонкими линиями — символами движения энергии;
  • завитками в восточном стиле;
  • небольшими рисунками только на одном-двух ногтях.

Главное — не делать слишком ярко. Бордо не должен блестеть на показ.

Манікюр в бордовому відтінку має стильний вигляд
Бордовый с рисунками. Фото из Instagram

Бордовый френч

Сочетание сдержанного тона с небольшим акцентом на кончиках ногтей создает ощущение уверенности. Это вариант для женщин, которые привыкли действовать спокойно, но точно. Матовый бордовый с тонкой глянцевой линией или наоборот — светлая база с бордовыми краями — выглядит лаконично и дорого.

Який колір манікюру додасть вам впевненості
Бордовый френч. Фото из Instagram

Бордовый в ноябре — это не просто тренд. Это цвет, который поддерживает, когда хочется стабильности, и добавляет решимости, когда на горизонте перемены. Иногда именно такая мелочь, как новый оттенок на ногтях, становится маленьким знаком, что вы готовы к лучшему.

Ранее мы писали о том, что актриса Натали Портман показала маникюр, визуально омолаживающий руки.

Также мы сообщали, какой маникюр все чаще можно увидеть у Селены Гомес.

мода деньги маникюр удача стиль ногти
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации