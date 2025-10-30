Відео
Небесна краса — як повторити трендовий манікюр Селени Гомес

Дата публікації: 30 жовтня 2025 21:07
Оновлено: 14:17
Селена Гомес запустила тренд — цей манікюр в усіх на вустах
Селена Гомес. Фото: Instagram/selenagomez.

Відома американська акторка та співачка Селена Гомес знову задала настрій сезону. Її новий манікюр, який фанати вже охрестили "манікюром янгола", став натхненням для тих, хто цінує чистоту, світло і витонченість у деталях.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Трендовий манікюр Селени Гомес

Під час весілля з Бенні Бланко співачка мала бездоганний вигляд. Усе — від сукні Ralph Lauren до макіяжу Rare Beauty — було продумано до дрібниць. І навіть манікюр не випадковий. За нього відповідав Том Бачик, nail-майстер, який створює образи для Гейлі Бібер, Дженніфер Лопес і, звісно, самої Селени.

Вона відмовилась від камінців, об’ємного дизайну чи яскравих кольорів. Натомість обрала перламутрово-білий лак — наче легкий серпанок на нігтях. Під прямим світлом він дає ледь помітне сяйво, немов відблиск ангельських крил. Це не просто манікюр, а настрій, спокій і краса без показного блиску.

Ніжний і витончений манікюр для Селени Гомес
Весільний манікюр Гомес. Фото: Instagram/selenagomez. 

Як повторити цей ефект вдома

Том Бачик поділився у своєму Instagram покроковою інструкцією:

  1. Використайте напівдовгі накладні нігті з м’яким квадратом.
  2. Покрийте їх тонким шаром прозорого білого лаку.
  3. Додайте трішки перламутрової пудри — вона створить дзеркальний відтінок.
  4. Закріпіть усе прозорим топом із блиском.

Головне — не поспішати. Кожен шар повинен висохнути, щоб зберегти ту саму "повітряну" легкість, яку ми бачимо у Селени.

Такий манікюр підійде будь-коли. Якщо хочеться мати охайний вигляд, але без надмірностей, то це саме він. Його легко адаптувати під свій стиль: спробуйте пастельний ліловий, персиковий або ніжно-рожевий. Ефект залишається той самий — м’яке світло на кінчиках пальців.

"Манікюр янгола" — це не просто тренд. Це спосіб показати, що справжня краса у простоті, коли навіть найдрібніша деталь випромінює спокій і впевненість.

Раніше ми писали про те, через які звички  нігті найбільше псуються. 

Також ми повідомляли, який колір нігтів впевнено підкорив цю холодну осінь.

мода тренди манікюр Селена Гомес стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
