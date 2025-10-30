Селена Гомес запустила тренд — цей манікюр в усіх на вустах

Небесна краса — як повторити трендовий манікюр Селени Гомес
Відома американська акторка та співачка Селена Гомес знову задала настрій сезону. Її новий манікюр, який фанати вже охрестили "манікюром янгола", став натхненням для тих, хто цінує чистоту, світло і витонченість у деталях.
Трендовий манікюр Селени Гомес
Під час весілля з Бенні Бланко співачка мала бездоганний вигляд. Усе — від сукні Ralph Lauren до макіяжу Rare Beauty — було продумано до дрібниць. І навіть манікюр не випадковий. За нього відповідав Том Бачик, nail-майстер, який створює образи для Гейлі Бібер, Дженніфер Лопес і, звісно, самої Селени.
Вона відмовилась від камінців, об’ємного дизайну чи яскравих кольорів. Натомість обрала перламутрово-білий лак — наче легкий серпанок на нігтях. Під прямим світлом він дає ледь помітне сяйво, немов відблиск ангельських крил. Це не просто манікюр, а настрій, спокій і краса без показного блиску.
Як повторити цей ефект вдома
Том Бачик поділився у своєму Instagram покроковою інструкцією:
- Використайте напівдовгі накладні нігті з м’яким квадратом.
- Покрийте їх тонким шаром прозорого білого лаку.
- Додайте трішки перламутрової пудри — вона створить дзеркальний відтінок.
- Закріпіть усе прозорим топом із блиском.
Головне — не поспішати. Кожен шар повинен висохнути, щоб зберегти ту саму "повітряну" легкість, яку ми бачимо у Селени.
Такий манікюр підійде будь-коли. Якщо хочеться мати охайний вигляд, але без надмірностей, то це саме він. Його легко адаптувати під свій стиль: спробуйте пастельний ліловий, персиковий або ніжно-рожевий. Ефект залишається той самий — м’яке світло на кінчиках пальців.
"Манікюр янгола" — це не просто тренд. Це спосіб показати, що справжня краса у простоті, коли навіть найдрібніша деталь випромінює спокій і впевненість.
