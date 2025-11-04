Відео
Україна
Наталі Портман показала манікюр, який візуально молодить

Наталі Портман показала манікюр, який візуально молодить

Дата публікації: 4 листопада 2025 19:42
Оновлено: 14:59
Манікюр Наталі Портман — з ним ви будете мати молодший вигляд
Наталі Портман. Фото: Brian de Rivera Simon/Getty Images

Американська акторка Наталі Портман завжди залишалася вірною собі — без показного блиску, без надмірностей. Її стиль — це гармонія, чистота ліній і впевненість у власній чарівності. У 44 роки акторка має чудовий вигляд не тому, що намагається "омолодити" себе, а тому що дбайливо ставиться до себе. Вона не ховається за товстим шаром макіяжу, а лише підкреслює те, що вже має — здорову шкіру, спокійний погляд, природну чарівність.

Про це пише Vogue.

Манікюр Наталі Портман, що підійде на кожен день

Останнім часом Наталі привернула увагу не червоною помадою чи дизайнерськими сукнями, а своїм манікюром — точніше, його відсутністю. Те, що називають "не манікюр", — це японська техніка noni. Усе, що потрібно: чисті, короткі нігті, зволожена кутикула і трішки блиску, який з’являється завдяки натуральним засобам. Без лаку, без покриття — лише природна текстура нігтя. Після процедури пальці мають свіжіший вигляд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сенс цього підходу простий: не створювати красу, а дати їй проявитись. Ми часто забуваємо, що руки можуть розповісти про нас більше, ніж обличчя. Вони видають втому, стрес, вік. А догляд — навіть найпростiший — повертає їм м’якість і світло. Як каже майстриня ORLY Дженніфер Сільверіо: "Незмінний принцип японського манікюру — це повага до природності: нігті мають світитися, ніби дихають".

Щоб досягти цього ефекту, не потрібні салони. Достатньо олійки для кутикули, аби живити шкіру біля нігтів, і крему для рук зі SPF — він захистить від пігментних плям, які часто з’являються від сонця.

Манікюр, з яким ви будете мати дорогий вигляд
Японський манікюр. Фото з Instagram

Цікаво, що саме короткі нігті нині вибирають ті, хто прагне простоти й чесності в образі. Саме вони створюють відчуття доглянутості. З ними легше писати, торкатися, жити у своєму ритмі. І головне те, що вони повертають рукам ту ніжність, яку не створити жодним гель-лаком.

Такий манікюр — це не про відмову від краси. Це про дорослість, про повагу до свого тіла і бажання виглядати природно, без зайвих зусиль. Руки з таким манікюром однозначно мають молодший вигляд.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
