Головна Мода та краса Кольори манікюру, які роблять руки візуально молодшими

Кольори манікюру, які роблять руки візуально молодшими

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 19:45
Секрет молодих рук — все вирішує правильний колір манікюру цієї осені
Доглянуті руки. Фото: freepik.com

Наші руки завжди видають час — тонкі зморшки, легкі пігментні плямки, вени, що трохи проступають. Це як маленький щоденник життя, який ми носимо на собі. Але є одна хитрість: правильно підібраний відтінок лаку здатен відволікти увагу від цих деталей і подарувати рукам молодість та доглянутий вигляд.

Новини.LIVE розповість детальніше про що мова.

Річ в тім, що колір на нігтях працює як оптична ілюзія. Він може зробити шкіру теплішою, пальці стрункішими, а самі руки витонченішими. Це не просто мода, а справжня психологія кольору: яскраві відтінки привертають погляд і створюють відчуття свіжості. Дослідження навіть показують, що яскравий манікюр змушує сприймати руки молодшими щонайменше на кілька років.

Відтінки, які дарують свіжість рукам

Персиковий

М’який і теплий, він нагадує ранкове сонце. Персиковий колір на нігтях одразу вирівнює загальний тон шкіри, приховує синюваті вени та дрібні зморшки. Найкраще підійде жінкам із теплим підтоном шкіри — додає обличчю та рукам легкого рум’янцю, наче ви щойно повернулися з прогулянки.

Персиковий колір нігтів має охолоджувальний ефект
Персиковий колір. Фото з Instagram

Неонові кольори

Лайм, фуксія, яскравий корал — це справжній вибух енергії. Вони відволікають погляд від усіх недосконалостей і миттєво додають рукам "молодого сяйва".

Неоновий колір нігтів не варто обходити стороною
Яскравий манікюр. Фото з Instagram

Якщо не готові до занадто сміливих експериментів, можна спробувати неон у вигляді акценту — наприклад, на одному-двох нігтях. Навіть такий маленький штрих працює безвідмовно.

Бордово-винний

Класика, яка ніколи не старіє. Глибокий бордовий колір робить пальці візуально довшими й витонченішими, а також маскує пігментні плями. У 2025 році цей відтінок особливо актуальний у поєднанні з легким металевим блиском — він додає сучасності й стилю.

Класичний манікюр, який не втрачає актуальності
Винний колір манікюру. Фото з Instagram

Такий манікюр має дорогий й елегантний вигляд, підкреслює впевненість у собі й омолоджує руки не гірше за креми.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
