Осінній nail-тренд 2025 — який дизайн несподівано повернувся

Гарний манікюр. Фото: freepik.com

Мода повторюється, і це стосується не лише одягу чи макіяжу — тренди приходять і в манікюр. Цього сезону знову в топі дизайн, який вже встиг підкорити б’юті-світ, — "котяче око".

Про це пише Allure.

Цей манікюр поєднує мінімалізм і розкіш: він водночас стриманий і ефектний, тому підходить і на кожен день, і для святкових виходів.

Чому "котяче око" знову популярне

Ефект магнітного манікюру вперше став хітом у Південній Кореї. Він створює сяючу смужку на нігтях, яка нагадує блиск в очах кішки — саме звідси і назва. На відміну від гліттера або блискіток, "котяче око" має вишуканий та універсальний вигляд.

Розкішний манікюр. Фото з Instagram

Відзначимо, що секрет цього манікюру у спеціальному лаку з магнітними частинками. Магніт формує на нігтях візерунок — можна зробити класичну смужку по центру, оксамитовий перелив або сяйво з боків. Сьогодні виробники пропонують безліч відтінків: від глибокого смарагду до ніжного рожевого з голографічним відблиском.

"Котяче око". Фото з Instagram

Трендові варіанти манікюра цієї осені

Перламутрове котяче око — ніжно і витончено.

Рожевий пилок — для романтичних натур.

Бурштинові переливи — теплі та затишні для прохолодних днів.

Фіолетові відтінки — сміливо і яскраво для вечірніх виходів.

Мінімалістичні акценти — коли ефект на кількох нігтях, а решта однотонні.

Між іншим, "котяче око" підходить для будь-якої довжини та форми нігтів. Легко комбінується з іншими кольорами і текстурами, додає об’єм і ніколи не має перевантажений вигляд. Це стильна альтернатива класичному гліттеру, яка завжди в моді.

