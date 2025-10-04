Видео
Главная Мода и красота Цвета маникюра, которые делают руки визуально моложе

Цвета маникюра, которые делают руки визуально моложе

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 19:45
Секрет молодых рук — все решает правильный цвет маникюра этой осенью
Ухоженные руки. Фото: freepik.com

Наши руки всегда выдают время — тонкие морщинки, легкие пигментные пятна, немного проступающие вены. Это как маленький дневник жизни, который мы носим на себе. Но есть одна хитрость: правильно подобранный оттенок лака способен отвлечь внимание от этих деталей и подарить рукам молодость и ухоженный вид.

Новини.LIVE расскажет подробнее о чем речь.

Дело в том, что цвет на ногтях работает как оптическая иллюзия. Он может сделать кожу теплее, пальцы стройнее, а сами руки изящнее. Это не просто мода, а настоящая психология цвета: яркие оттенки привлекают взгляд и создают ощущение свежести. Исследования даже показывают, что яркий маникюр заставляет воспринимать руки моложе минимум на несколько лет.

Оттенки, которые дарят свежесть рукам

Персиковый

Мягкий и теплый, он напоминает утреннее солнце. Персиковый цвет на ногтях сразу выравнивает общий тон кожи, скрывает синеватые вены и мелкие морщинки. Лучше всего подойдет женщинам с теплым подтоном кожи — придает лицу и рукам легкий румянец, как будто вы только что вернулись с прогулки.

Персиковий колір нігтів має охолоджувальний ефект
Персиковый цвет. Фото из Instagram

Неоновые цвета

Лайм, фуксия, яркий коралл — это настоящий взрыв энергии. Они отвлекают взгляд от всех несовершенств и мгновенно добавляют рукам "молодого сияния".

Неоновий колір нігтів не варто обходити стороною
Яркий маникюр. Фото из Instagram

Если не готовы к слишком смелым экспериментам, можно попробовать неон в виде акцента — например, на одном-двух ногтях. Даже такой маленький штрих работает безотказно.

Бордово-винный

Классика, которая никогда не стареет. Глубокий бордовый цвет делает пальцы визуально длиннее и изящнее, а также маскирует пигментные пятна. В 2025 году этот оттенок особенно актуален в сочетании с легким металлическим блеском — он добавляет современности и стиля.

Класичний манікюр, який не втрачає актуальності
Винный цвет маникюра. Фото из Instagram

Такой маникюр выглядит дорого и элегантно, подчеркивает уверенность в себе и омолаживает руки не хуже кремов.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
