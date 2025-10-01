Трендові нігті цієї осені — 4 дизайни, які підкорюють всіх

Осінні тренди манікюру — кольори та ідеї, які обирають усі
Настав час оновити манікюр і відкласти подалі літні дизайни. Осінні тренди 2025 року вже визначили, які дизайни будуть в моді.
Новини.LIVE поділиться цікавими ідеями для манікюру, які точно додадуть вашому образу стильних акцентів вже цього жовтня.
Тренди манікюру на осінь 2025, які варто спробувати
Манікюр у горошок
Polka dots знову на піку популярності. Вибирайте глибокі та насичені відтінки: шоколадний, кобальтово-синій або гірчичний — горошки в таких кольорах мають ефектний й доречний вигляд осіннього сезону.
Осінній aura-манікюр
Aura nails вже завоювали серця модниць, а восени вони стають ще більш загадковими. Центр нігтя яскравий, а краї — темніші. Такий манікюр створює містичний, магічний ефект, ідеально підкреслюючи атмосферу осінніх вечорів.
Коров’ячий принт
Анімалістичні мотиви залишаються в тренді, але цього сезону на піку популярності — коров’ячий принт. Можна поєднати його з градієнтним френчем: ніжний перехід від класичного нюду до сміливих плям буде мати неперевершений вигляд. Це стильний баланс між грою та елегантністю — точно приверне увагу на будь-якому заході чи прогулянці.
Теплий коричневий
Осінь 2025 неможливо уявити без класики — відтінків вина, кави та шоколаду. Бордовий лак завжди додає образу вишуканості й трохи драматизму, а коричневий робить манікюр теплим, затишним і дуже універсальним.
Ці кольори будуть мати вдалий вигляд як у монохромному варіанті, так і в комбінаціях — наприклад, бордовий із золотистим, а шоколадний з бежевим чи молочним. Це той випадок, коли простота має бездоганний вигляд.
