Трендові нігті цієї осені — 4 дизайни, які підкорюють всіх

Манікюр в осінньому стилі. Фото: freepik.com

Настав час оновити манікюр і відкласти подалі літні дизайни. Осінні тренди 2025 року вже визначили, які дизайни будуть в моді.

Новини.LIVE поділиться цікавими ідеями для манікюру, які точно додадуть вашому образу стильних акцентів вже цього жовтня.

Тренди манікюру на осінь 2025, які варто спробувати

Манікюр у горошок

Polka dots знову на піку популярності. Вибирайте глибокі та насичені відтінки: шоколадний, кобальтово-синій або гірчичний — горошки в таких кольорах мають ефектний й доречний вигляд осіннього сезону.

Манікюр у горошок. Фото з Instagram

Осінній aura-манікюр

Aura nails вже завоювали серця модниць, а восени вони стають ще більш загадковими. Центр нігтя яскравий, а краї — темніші. Такий манікюр створює містичний, магічний ефект, ідеально підкреслюючи атмосферу осінніх вечорів.

Розкішний манікюр. Фото з Instagram

Коров’ячий принт

Анімалістичні мотиви залишаються в тренді, але цього сезону на піку популярності — коров’ячий принт. Можна поєднати його з градієнтним френчем: ніжний перехід від класичного нюду до сміливих плям буде мати неперевершений вигляд. Це стильний баланс між грою та елегантністю — точно приверне увагу на будь-якому заході чи прогулянці.

Манікюр з анімалістичним принтом. Фото з Instagram

Теплий коричневий

Осінь 2025 неможливо уявити без класики — відтінків вина, кави та шоколаду. Бордовий лак завжди додає образу вишуканості й трохи драматизму, а коричневий робить манікюр теплим, затишним і дуже універсальним.

Коричневі нігті. Фото з Instagram

Ці кольори будуть мати вдалий вигляд як у монохромному варіанті, так і в комбінаціях — наприклад, бордовий із золотистим, а шоколадний з бежевим чи молочним. Це той випадок, коли простота має бездоганний вигляд.

