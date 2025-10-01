Наймодніший принт сезону — чому всі вибирають “коровку”

Сумка з коров'ячим принтом. Фото з Instagram

Коров’ячий принт знову на хвилі популярності, і цього разу він має дійсно стильний вигляд. Дизайнери активно додають цей малюнок у свої колекції, а модниці підхоплюють тренд і виводять його на вулиці у найсміливіших образах.

У чому секрет популярності цього принта

Коров’ячий візерунок працює як акцент — він одночасно зухвалий і грайливий. Тому головне правило стилізації — це дати йому можливість проявити себе, але правильно. Наприклад, оберіть сумку чи чоботи з таким принтом і поєднайте з нейтральним одягом — білим пальтом, чорними джинсами чи бежевим светром. Вийде ефектний, але не перевантажений образ.

Взуття. Фото з Instagram

Якщо ж ви готові до сміливих експериментів, можна підібрати пальто або жакет із коров’ячим малюнком. Тут краще залишити все інше максимально стриманим — однотонні речі й базові відтінки зроблять принт головною зіркою аутфіту.

Штани з коров'ячим візерунком. Фото з Instagram

Ще одна ідея для осені 2025 — міксувати коров’ячий візерунок із денімом. Джинси прямого крою плюс сорочка чи сумка з принтом — і образ буде мати по-молодіжному свіжий та невимушений вигляд.

А найсміливіші модниці вже носять коров’ячий принт у total look, доповнюючи його грубими черевиками чи масивними прикрасами. Це варіант для тих, хто точно хоче опинитися в центрі уваги.

Коров’ячий принт у total look. Фото з Instagram

Отже, цієї осені коров’ячий принт стає одним із головних трендів, і носити його можна як у невеликих деталях, так і у форматі сміливого statement. Все залежить від того, наскільки гучно ви хочете заявити про себе.

