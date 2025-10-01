Видео
Видео

Контрастные пятна повсюду — модницы полюбили принт коровы

Контрастные пятна повсюду — модницы полюбили принт коровы

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 09:19
Самый модный принт сезона — почему все выбирают "коровку"
Сумка с коровьим принтом. Фото из Instagram

Коровий принт снова на волне популярности и на этот раз он выглядит действительно стильно. Дизайнеры активно добавляют этот рисунок в свои коллекции, а модницы подхватывают тренд и выводят его на улицы в самых смелых образах.

Новини.LIVE расскажет об этом тренде больше.

В чем секрет популярности этого принта

Коровий узор работает как акцент — он одновременно дерзкий и игривый. Поэтому главное правило стилизации — это дать ему возможность проявить себя, но в меру. Например, выберите сумку или сапоги с таким принтом и сочетайте с нейтральной одеждой — белым пальто, черными джинсами или бежевым свитером. Получится эффектный, но не перегруженный образ.

Принт, з яким вийде зухвалий і грайливий вигляд
Обувь. Фото из Instagram

Если же вы готовы к смелым экспериментам, можно подобрать пальто или жакет с коровьим рисунком. Здесь лучше оставить все остальное максимально сдержанным — однотонные вещи и базовые оттенки сделают принт главной звездой аутфита.

Речі з цікавим принтом будуть мати оригінальний вигляд
Брюки с коровьим узором. Фото из Instagram

Еще одна идея для осени 2025 — миксовать коровячий узор с денимом. Джинсы прямого кроя плюс рубашка или сумка с принтом — и образ будет выглядеть по-молодежному свежим и непринужденным.

А самые смелые модницы уже носят коровячий принт в total look, дополняя его грубыми ботинками или массивными украшениями. Это вариант для тех, кто точно хочет оказаться в центре внимания.

Принт, що обирають найсміливіші модниці цього сезону
Коровий принт в total look. Фото из Instagram

Итак, этой осенью коровячий принт становится одним из главных трендов, и носить его можно как в небольших деталях, так и в формате смелого statement. Все зависит от того, насколько громко вы хотите заявить о себе.

Ранее мы писали о том, какое элегантное пальто никогда не выйдет из моды.

Также мы сообщали, какие осенние вещи можно считать хорошей инвестицией.

мода одежда тренды вещи стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
