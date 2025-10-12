Стильные идеи коричневого маникюра — десять лучших дизайнов

Коричневый маникюр — 10 уютных дизайнов на осень
Этой осенью коричневый цвет на пике популярности. При этом, такой оттенок моден не только в одежде, но и на ногтях. Коричневый маникюр имеет дорогой, уютный и изысканный вид. Существует множество оттенков, дизайнов и трендов, которые можно попробовать.
Подборку лучших дизайнов маникюра в коричневом цвете опубликовало издание Real Simple.
Лучшие дизайны коричневого маникюра
Кремовый латте-маникюр
Такие ногти в приятном кремово-коричневом оттенке стоит попробовать тем, кто хочет быть в тренде, но любит светлые, а не глубокие цвета. Этот нейтральный маникюр будет базой осенью — подойдет ко всему, что вы достанете из шкафа.
Коричневый с леопардовым принтом
Этой осенью леопардовый принт не теряет актуальности. Если вы хотите быть в тренде, то стоит совместить коричневый оттенок на ногтях с таким рисунком. Они будут удачно дополнять друг друга.
Карамельно-коричневые ногти
Уютный и теплый — карамельный оттенок маникюра придаст изысканный вид ногтям и будет уместным для этого времени года. Его стоит выбирать тем, кто любит глубокие и изысканные цвета.
Коричневый омбре на ногтях
Два главных тренда на ногтях — сочетайте коричневый цвет с омбре, чтобы сделать стильный осенний дизайн. Двигайтесь от самого темного оттенка к светло молочному. Такой прием будет выглядеть стильно и необычно.
Кофейно-мармуровые ногти
Маникюр, вдохновленный кофе — перед таким дизайном трудно устоять. Он будто воссоздает картину сливок или молока, которые приятно растворяются в чашке горячего осеннего напитка. Уютно и красиво.
Французский коричневый маникюр
Французский маникюр будет актуальным всегда. Это база, которая не подвластна трендам. Однако если его еще и совместить с модным коричневым оттенком, то такой дизайн может стать культовым этой осенью. Особого шарма добавит белая подложка.
Ногти цвета эспрессо
Если вы любите глубокие и темные оттенки, этой осенью стоит обратить внимание на темный цвет эспрессо. Такой насыщенный коричневый маникюр все еще будет нейтральным, однако от него будет веять большим драматизмом по сравнению с более светлыми оттенками.
Коричневый маникюр с зеленым оттенком
Смелый вариант, который станет неожиданностью — попробуйте добавить к коричневому маникюру слой зеленого блеска. Сделать это можно с помощью прозрачного хрома, например. Такое сочетание будет выглядеть ярко и стильно.
Блестящий коричневый маникюр
Добавьте к коричневому дизайну немного блеска, чтобы сделать его более интересным. Такой маникюр будет привлекать взгляды и собирать множество комплиментов, куда бы вы ни пошли.
Нейтральные бежево-коричневые ногти
Универсальным выбором на осень станут ногти нейтрального коричневого цвета. Они будут подходить ко всему и дополнят любой образ. Это база, которая не требует дополнительных украшений.
Коричневый оттенок — это удачный выбор на осень. Он не просто универсальный, но и загадочный и глубокий одновременно.
