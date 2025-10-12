Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Коричневый маникюр — 10 уютных дизайнов на осень

Коричневый маникюр — 10 уютных дизайнов на осень

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 19:09
Стильные идеи коричневого маникюра — десять лучших дизайнов
Коричневый маникюр в разных оттенках. Фото: Instagram

Этой осенью коричневый цвет на пике популярности. При этом, такой оттенок моден не только в одежде, но и на ногтях. Коричневый маникюр имеет дорогой, уютный и изысканный вид. Существует множество оттенков, дизайнов и трендов, которые можно попробовать.

Подборку лучших дизайнов маникюра в коричневом цвете опубликовало издание Real Simple.

Реклама
Читайте также:

Лучшие дизайны коричневого маникюра

Кремовый латте-маникюр

Такие ногти в приятном кремово-коричневом оттенке стоит попробовать тем, кто хочет быть в тренде, но любит светлые, а не глубокие цвета. Этот нейтральный маникюр будет базой осенью — подойдет ко всему, что вы достанете из шкафа.

Кращі дизайни коричневого манікюру на осінь
Кремовый латте-маникюр. Фото: Instagram

Коричневый с леопардовым принтом

Этой осенью леопардовый принт не теряет актуальности. Если вы хотите быть в тренде, то стоит совместить коричневый оттенок на ногтях с таким рисунком. Они будут удачно дополнять друг друга.

Кращі дизайни коричневого манікюру на осінь
Коричневый с леопардовым принтом. Фото: Instagram

Карамельно-коричневые ногти

Уютный и теплый — карамельный оттенок маникюра придаст изысканный вид ногтям и будет уместным для этого времени года. Его стоит выбирать тем, кто любит глубокие и изысканные цвета.

Кращі дизайни коричневого манікюру на осінь
Карамельно-коричневые ногти. Фото: Instagram

Коричневый омбре на ногтях

Два главных тренда на ногтях — сочетайте коричневый цвет с омбре, чтобы сделать стильный осенний дизайн. Двигайтесь от самого темного оттенка к светло молочному. Такой прием будет выглядеть стильно и необычно.

Кращі дизайни коричневого манікюру на осінь
Коричневый омбре на ногтях. Фото: Instagram

Кофейно-мармуровые ногти

Маникюр, вдохновленный кофе — перед таким дизайном трудно устоять. Он будто воссоздает картину сливок или молока, которые приятно растворяются в чашке горячего осеннего напитка. Уютно и красиво.

Кращі дизайни коричневого манікюру на осінь
Кофейно-мармуровые ногти. Фото: Instagram

Французский коричневый маникюр

Французский маникюр будет актуальным всегда. Это база, которая не подвластна трендам. Однако если его еще и совместить с модным коричневым оттенком, то такой дизайн может стать культовым этой осенью. Особого шарма добавит белая подложка.

Кращі дизайни коричневого манікюру на осінь
Французский коричневый маникюр. Фото: Instagram

Ногти цвета эспрессо

Если вы любите глубокие и темные оттенки, этой осенью стоит обратить внимание на темный цвет эспрессо. Такой насыщенный коричневый маникюр все еще будет нейтральным, однако от него будет веять большим драматизмом по сравнению с более светлыми оттенками.

Кращі дизайни коричневого манікюру на осінь
Ногти цвета эспрессо. Фото: Instagram

Коричневый маникюр с зеленым оттенком

Смелый вариант, который станет неожиданностью — попробуйте добавить к коричневому маникюру слой зеленого блеска. Сделать это можно с помощью прозрачного хрома, например. Такое сочетание будет выглядеть ярко и стильно.

Кращі дизайни коричневого манікюру на осінь
Коричневый маникюр с зеленым оттенком. Фото: Instagram

Блестящий коричневый маникюр

Добавьте к коричневому дизайну немного блеска, чтобы сделать его более интересным. Такой маникюр будет привлекать взгляды и собирать множество комплиментов, куда бы вы ни пошли.

Кращі дизайни коричневого манікюру на осінь
Блестящий коричневый маникюр. Фото: Instagram

Нейтральные бежево-коричневые ногти

Универсальным выбором на осень станут ногти нейтрального коричневого цвета. Они будут подходить ко всему и дополнят любой образ. Это база, которая не требует дополнительных украшений.

Кращі дизайни коричневого манікюру на осінь
Нейтральные бежево-коричневые ногти. Фото: Instagram

Коричневый оттенок — это удачный выбор на осень. Он не просто универсальный, но и загадочный и глубокий одновременно.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать маникюр с румянцем. Этой осенью это настоящий хит.

Также мы рассказывали о том, почему маникюр в горошек стал таким популярным. Модницы его просто обожают.

тренды маникюр красота стиль ногти
Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации