Стильные идеи коричневого маникюра — десять лучших дизайнов

Коричневый маникюр в разных оттенках. Фото: Instagram

Этой осенью коричневый цвет на пике популярности. При этом, такой оттенок моден не только в одежде, но и на ногтях. Коричневый маникюр имеет дорогой, уютный и изысканный вид. Существует множество оттенков, дизайнов и трендов, которые можно попробовать.

Подборку лучших дизайнов маникюра в коричневом цвете опубликовало издание Real Simple.

Реклама

Читайте также:

Лучшие дизайны коричневого маникюра

Кремовый латте-маникюр

Такие ногти в приятном кремово-коричневом оттенке стоит попробовать тем, кто хочет быть в тренде, но любит светлые, а не глубокие цвета. Этот нейтральный маникюр будет базой осенью — подойдет ко всему, что вы достанете из шкафа.

Кремовый латте-маникюр. Фото: Instagram

Коричневый с леопардовым принтом

Этой осенью леопардовый принт не теряет актуальности. Если вы хотите быть в тренде, то стоит совместить коричневый оттенок на ногтях с таким рисунком. Они будут удачно дополнять друг друга.

Коричневый с леопардовым принтом. Фото: Instagram

Карамельно-коричневые ногти

Уютный и теплый — карамельный оттенок маникюра придаст изысканный вид ногтям и будет уместным для этого времени года. Его стоит выбирать тем, кто любит глубокие и изысканные цвета.

Карамельно-коричневые ногти. Фото: Instagram

Коричневый омбре на ногтях

Два главных тренда на ногтях — сочетайте коричневый цвет с омбре, чтобы сделать стильный осенний дизайн. Двигайтесь от самого темного оттенка к светло молочному. Такой прием будет выглядеть стильно и необычно.

Коричневый омбре на ногтях. Фото: Instagram

Кофейно-мармуровые ногти

Маникюр, вдохновленный кофе — перед таким дизайном трудно устоять. Он будто воссоздает картину сливок или молока, которые приятно растворяются в чашке горячего осеннего напитка. Уютно и красиво.

Кофейно-мармуровые ногти. Фото: Instagram

Французский коричневый маникюр

Французский маникюр будет актуальным всегда. Это база, которая не подвластна трендам. Однако если его еще и совместить с модным коричневым оттенком, то такой дизайн может стать культовым этой осенью. Особого шарма добавит белая подложка.

Французский коричневый маникюр. Фото: Instagram

Ногти цвета эспрессо

Если вы любите глубокие и темные оттенки, этой осенью стоит обратить внимание на темный цвет эспрессо. Такой насыщенный коричневый маникюр все еще будет нейтральным, однако от него будет веять большим драматизмом по сравнению с более светлыми оттенками.

Ногти цвета эспрессо. Фото: Instagram

Коричневый маникюр с зеленым оттенком

Смелый вариант, который станет неожиданностью — попробуйте добавить к коричневому маникюру слой зеленого блеска. Сделать это можно с помощью прозрачного хрома, например. Такое сочетание будет выглядеть ярко и стильно.

Коричневый маникюр с зеленым оттенком. Фото: Instagram

Блестящий коричневый маникюр

Добавьте к коричневому дизайну немного блеска, чтобы сделать его более интересным. Такой маникюр будет привлекать взгляды и собирать множество комплиментов, куда бы вы ни пошли.

Блестящий коричневый маникюр. Фото: Instagram

Нейтральные бежево-коричневые ногти

Универсальным выбором на осень станут ногти нейтрального коричневого цвета. Они будут подходить ко всему и дополнят любой образ. Это база, которая не требует дополнительных украшений.

Нейтральные бежево-коричневые ногти. Фото: Instagram

Коричневый оттенок — это удачный выбор на осень. Он не просто универсальный, но и загадочный и глубокий одновременно.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать маникюр с румянцем. Этой осенью это настоящий хит.

Также мы рассказывали о том, почему маникюр в горошек стал таким популярным. Модницы его просто обожают.