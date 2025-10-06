Трендові нігті з рум’янцем — натуральність у новій версії

Дівчина робить манікюр. Фото: freepik.com

Усім відома Південна Корея давно стала центром б’юті-інновацій — тут народжуються найгарячіші тренди у догляді за шкірою та макіяжі. Але тепер із цієї країни прийшло щось особливе і для нігтів — дизайн під назвою "нігті з рум’янцем".

Про це пише видання New Beauty.

Трендовий манікюр, що має особливість

Цей манікюр ідеально вписується у мінімалістичну естетику та тренд на ніжний нюд, додаючи образу трохи свіжості. Головна ідея в тому, що на нейтральну основу наноситься маленька крапелька рожевого лаку, яка імітує легкий рум’янець. Нігті ніби світяться зсередини, створюючи ефект природної свіжості.

Нігті з рум’янцем. Фото з Instagram

Зазвичай базою служить прозорий, бежевий або молочний лак, але можна експериментувати з іншими світлими відтінками. Ідея народилася з модного корейського макіяжу, де легкі рум’яна на щоках та переніссі додають обличчю молодості й здорового вигляду. Такий підхід до манікюру вписався в моду про природну красу.

Цікавий дизайн. Фото з Instagram

Створити ефект рум’янцю на нігтях можна кількома способами:

Спонж для макіяжу — нанесіть рожевий лак на центр нігтя і розтушуйте до країв по нейтральній базі.

— нанесіть рожевий лак на центр нігтя і розтушуйте до країв по нейтральній базі. Манікюрний аерограф або кольорова пудра — працюйте поверх висушеного гель-лаку, але перед топом, щоб отримати ніжний, розмитий ефект.

Завдяки TikTok цей тренд швидко став глобальним. Легкий, ніжний і водночас незвичайний манікюр вже підкорив серця мільйонів. Якщо хочеться освіжити образ і додати трохи романтики у будні, нігті з рум’янцем — саме те, що потрібно спробувати цієї осені.

