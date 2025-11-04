Маска з розмарином, яку легко зробити вдома — результат вражає

Маска для волосся. Фото: freepik

Дослідження, проведене у 2015 році, довело, що ефірна олія розмарину справді може допомогти при андрогенетичному облисінні — типі випадіння волосся, пов’язаному з генами та гормонами. Протягом пів року п’ятдесят учасників наносили розмаринову олію на шкіру голови, і результат виявився помітним — у більшості спостерігалося активніше зростання нового волосся.

На сторінці scienceofessentials з’явився простий, але дієвий рецепт нічної маски з розмарином, яку легко приготувати вдома.

Рецепт домашньої маски для волосся з розмарином

Усе, що потрібно, — скляний флакон із піпеткою на 15 мл.

У нього додають по чотири краплі кожної ефірної олії — лаванди, розмарину та кедрового дерева. Половину об’єму заповнюють аргановою олією, а решту фракціонованою кокосовою або жожоба. Суміш виходить легка, без відчуття жирності, але живить і шкіру голови, і саме волосся.

Дівчина наносить маску на волосся. Фото: freepik

Наносьте кілька крапель на пальці й акуратно масажуйте шкіру голови — від коренів до кінчиків. Найзручніше робити це за 8 годин до миття або залишати маску на ніч. Зранку достатньо змити шампунем. Ті, хто спробував цей рецепт, відзначають, що після кількох застосувань волосся стає м’якшим, гладким і живим на дотик.

Взагалі причини випадіння волосся бувають різними — від стресу чи дефіциту заліза до гормональних змін або проблем зі щитоподібною залозою. І хоча домашні засоби можуть підтримати здоров’я волосся, якщо проблема не зникає, варто звернутися до лікаря. Іноді організм просто просить про допомогу і наше завдання почути його вчасно.

