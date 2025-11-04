Маска с розмарином, которую легко сделать дома — результат впечатляет

Маска для волос. Фото: freepik

Исследование, проведенное в 2015 году, доказало, что эфирное масло розмарина действительно может помочь при андрогенетическом облысении — типе выпадения волос, связанном с генами и гормонами. В течение полугода пятьдесят участников наносили розмариновое масло на кожу головы, и результат оказался заметным — у большинства наблюдался более активный рост новых волос.

На странице scienceofessentials появился простой, но действенный рецепт ночной маски с розмарином, которую легко приготовить дома.

Рецепт домашней маски для волос с розмарином

Все, что нужно, — стеклянный флакон с пипеткой на 15 мл.

В него добавляют по четыре капли каждого эфирного масла — лаванды, розмарина и кедрового дерева. Половину объема заполняют аргановым маслом, а остальное фракционированным кокосовым или жожоба. Смесь получается легкая, без ощущения жирности, но питает и кожу головы, и сами волосы.

Девушка наносит маску на волосы. Фото: freepik

Наносите несколько капель на пальцы и аккуратно массируйте кожу головы — от корней до кончиков. Удобнее всего делать это за 8 часов до мытья или оставлять маску на ночь. Утром достаточно смыть шампунем. Те, кто попробовал этот рецепт, отмечают, что после нескольких применений волосы становятся более мягкими, гладкими и живыми на ощупь.

Вообще причины выпадения волос бывают разными — от стресса или дефицита железа до гормональных изменений или проблем со щитовидной железой. И хотя домашние средства могут поддержать здоровье волос, если проблема не исчезает, стоит обратиться к врачу. Иногда организм просто просит о помощи и наша задача услышать его вовремя.

