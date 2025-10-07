Видео
Главная Мода и красота Лучшие образы с джинсами скинни — просто и изысканно

Лучшие образы с джинсами скинни — просто и изысканно

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 18:05
С чем носить джинсы скинни — образы, которые актуальны всегда
Джинсы скинни. Фото: Instagram

Джинсы скинни вернулись в моду в прошлом году и не потеряют актуальности и в этом сезоне. Они подчеркивают фигуру и легко сочетаются с любым стилем. С такими брюками можно создать образы хоть на романтическое свидание, хоть на работу. Главное — знать, как правильно стилизовать их.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Стильные образы с джинсами скинни

Сапоги, джинсовая жилетка и рубашка

Джинсы скинни идеально сочетаются с высокими сапогами. На верх можно выбрать тотал деним: джинсовую рубашку свободного кроя и жилетку на пуговицах. Сумка в цвет прекрасно впишется в лук. Добавьте аксессуары и стильный многослойный образ готов.

З чим носити джинси скінні цієї осені
Трендовый образ с джинсами скинни. Фото: Instagram

Кеды и пальто

Вечная классика — это джинсы скинни в сочетании с приталенным топом. Поверх на холодную погоду можно добавить сдержанное черное пальто. К такому луку будут подходить кеды — удобно и красиво.

З чим носити джинси скінні цієї осені
Образ с джинсами скинни, пальто и топом. Фото: Instagram

Пиджак и кеды

Универсальное сочетание — джинсы скинни и пиджак. Такой комплект подойдет для разных событий и будет выглядеть сдержанно и элегантно. На верх можно выбрать короткий топ или гольф. Обувь может быть разной: от удобных кед или кроссовок до туфель на каблуках или сапог.

З чим носити джинси скінні цієї осені
Образ с джинсами скинни и пиджаком. Фото: Instagram

Каблуки и кожаный верх

К джинсам скинни прекрасно подойдут ботильоны на каблуках. Они добавят изысканности и элегантности в образ. На верх выберите что-то кожаное — топ на теплую погоду или куртку на прохладную. Такой классический тандем подойдет всем.

З чим носити джинси скінні цієї осені
Образ с джинсами скинни и ботильонами. Фото: Instagram

Джинсы скинни — это база, под которую можно подобрать практически любую одежду. Они удачно сочетаются как с приталенными вещами, так и с объемными кофтами или худи. Если вы до сих пор в поиске универсальных брюк на любую погоду и под любой стиль, то скинни — именно то, что вам нужно.

Напомним, ранее мы писали о том, брюки какого цвета стали хитом осени. Этот оттенок уверенно заменил черный.

Также мы рассказывали о лучших образах с джинсами на октябрь. Они подойдут абсолютно всем.

мода тренды советы Джинсы трендовые образы
Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
