Головна Мода та краса Парфуми, що старять — які аромати додають вам зайвих років

Парфуми, що старять — які аромати додають вам зайвих років

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 23:43
Парфуми, які додають вік — від цих ароматів краще триматись подалі
Зріла жінка тримає в руках парфуми. Фото: freepik.com

Аромат може бути справжньою машиною часу. Інколи він повертає нас у приємні спогади, але буває й таке, що замість легкості додає зайвих років. І навіть найкрасивіший образ можна зіпсувати, якщо доповнити його "не тим" ароматом.

В УНІАН розповіли, які ноти у парфумах роблять жінку старшою, ніж вона є насправді.

Читайте також:

Аромати, які псують навіть бездоганний стиль

Троянда

Класика, яка любить грати в "ретро". Якщо вона змішана з важкими чи пудровими акордами, то замість романтики виходить відчуття старомодності. Сучасного звучання дає троянда з цитрусами чи спеціями — так вона звучить свіжо.

Троянда в парфумах втратила актуальність
Троянда. Фото: freepik.com

Гвоздика

Цей аромат на любителя. У багатьох він асоціюється з бабусиними флакончиками. Різкий, впізнаваний і трохи старомодний. Парфумери поки не придумали, як зробити його модним, тож краще залишити гвоздику у спогадах.

Пачулі

Це запах із характером і довгою історією. Але дуже часто він переносить у 60-ті, у часи хіпі-фестивалів. Особливо важко звучать моноаромати з пачулі. Додайте до неї цитруси чи легкі фрукти, щоб вона отримала свіжіший аромат.

Мускус

Колись вважався найчуттєвішою нотою, а тепер у комбінації з мохом чи шкіряними акордами часто робить аромат "дорослішим", ніж хотілося б. Якщо прагнете легкості, то замініть його на ваніль, карамель чи щось гурманське.

Мускус в парфумах втрачає популярність
Мускус. Фото: freepik.com

Пудрові ноти

Фіалка, бузок, трохи пудри. Наче ніжно, але водночас старомодно. Такі запахи додають років, а не легкості. Замініть їх на щось фруктове чи квіткове — тоді одразу відчуєте різницю.

Деревні акорди

Сандал, уд, ветивер — звучать глибоко і благородно. Але іноді надто серйозно. Це ті парфуми, які підкреслюють статус, а не легкість. Якщо хочеться більш сучасного звучання, вибирайте деревні ноти з цитрусами чи спеціями.

Раніше ми писали про те, які нові тренди серед коротких стрижок підкорюють модний світ. 

Також ми повідомляли, яка стрижка повернулась в моду завдяки одному популярному серіалу.

мода тренди парфуми аромат стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
