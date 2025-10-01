Парфуми, які додають вік — від цих ароматів краще триматись подалі

Зріла жінка тримає в руках парфуми. Фото: freepik.com

Аромат може бути справжньою машиною часу. Інколи він повертає нас у приємні спогади, але буває й таке, що замість легкості додає зайвих років. І навіть найкрасивіший образ можна зіпсувати, якщо доповнити його "не тим" ароматом.

В УНІАН розповіли, які ноти у парфумах роблять жінку старшою, ніж вона є насправді.

Аромати, які псують навіть бездоганний стиль

Троянда

Класика, яка любить грати в "ретро". Якщо вона змішана з важкими чи пудровими акордами, то замість романтики виходить відчуття старомодності. Сучасного звучання дає троянда з цитрусами чи спеціями — так вона звучить свіжо.

Троянда. Фото: freepik.com

Гвоздика

Цей аромат на любителя. У багатьох він асоціюється з бабусиними флакончиками. Різкий, впізнаваний і трохи старомодний. Парфумери поки не придумали, як зробити його модним, тож краще залишити гвоздику у спогадах.

Пачулі

Це запах із характером і довгою історією. Але дуже часто він переносить у 60-ті, у часи хіпі-фестивалів. Особливо важко звучать моноаромати з пачулі. Додайте до неї цитруси чи легкі фрукти, щоб вона отримала свіжіший аромат.

Мускус

Колись вважався найчуттєвішою нотою, а тепер у комбінації з мохом чи шкіряними акордами часто робить аромат "дорослішим", ніж хотілося б. Якщо прагнете легкості, то замініть його на ваніль, карамель чи щось гурманське.

Мускус. Фото: freepik.com

Пудрові ноти

Фіалка, бузок, трохи пудри. Наче ніжно, але водночас старомодно. Такі запахи додають років, а не легкості. Замініть їх на щось фруктове чи квіткове — тоді одразу відчуєте різницю.

Деревні акорди

Сандал, уд, ветивер — звучать глибоко і благородно. Але іноді надто серйозно. Це ті парфуми, які підкреслюють статус, а не легкість. Якщо хочеться більш сучасного звучання, вибирайте деревні ноти з цитрусами чи спеціями.

