Парфуми, які додають вік — від цих ароматів краще триматись подалі

Парфуми, що старять — які аромати додають вам зайвих років
Аромат може бути справжньою машиною часу. Інколи він повертає нас у приємні спогади, але буває й таке, що замість легкості додає зайвих років. І навіть найкрасивіший образ можна зіпсувати, якщо доповнити його "не тим" ароматом.
В УНІАН розповіли, які ноти у парфумах роблять жінку старшою, ніж вона є насправді.
Аромати, які псують навіть бездоганний стиль
Троянда
Класика, яка любить грати в "ретро". Якщо вона змішана з важкими чи пудровими акордами, то замість романтики виходить відчуття старомодності. Сучасного звучання дає троянда з цитрусами чи спеціями — так вона звучить свіжо.
Гвоздика
Цей аромат на любителя. У багатьох він асоціюється з бабусиними флакончиками. Різкий, впізнаваний і трохи старомодний. Парфумери поки не придумали, як зробити його модним, тож краще залишити гвоздику у спогадах.
Пачулі
Це запах із характером і довгою історією. Але дуже часто він переносить у 60-ті, у часи хіпі-фестивалів. Особливо важко звучать моноаромати з пачулі. Додайте до неї цитруси чи легкі фрукти, щоб вона отримала свіжіший аромат.
Мускус
Колись вважався найчуттєвішою нотою, а тепер у комбінації з мохом чи шкіряними акордами часто робить аромат "дорослішим", ніж хотілося б. Якщо прагнете легкості, то замініть його на ваніль, карамель чи щось гурманське.
Пудрові ноти
Фіалка, бузок, трохи пудри. Наче ніжно, але водночас старомодно. Такі запахи додають років, а не легкості. Замініть їх на щось фруктове чи квіткове — тоді одразу відчуєте різницю.
Деревні акорди
Сандал, уд, ветивер — звучать глибоко і благородно. Але іноді надто серйозно. Це ті парфуми, які підкреслюють статус, а не легкість. Якщо хочеться більш сучасного звучання, вибирайте деревні ноти з цитрусами чи спеціями.
