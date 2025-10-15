Видео
Україна
Видео

Кроссовки на зиму — как оставаться в тепле и выглядеть стильно

Ua ru
15 октября 2025
Трендовые зимние кроссовки 2025 — какие модели стоит купить
Мужчина поправляет шнурки на кроссовках. Фото: freepik.com

Наверное, вы не раз слышали, что кроссовки — это не зимняя обувь. На самом деле это просто миф, который живет уже много лет. Мы расскажем, почему правильно подобранные кроссовки вполне подходят для холодного времени, и на что стоит обратить внимание, чтобы они служили долго и оставались стильными.

Новини.LIVE поделятся деталями по этому поводу.

Какие кроссовки подойдут на зиму

Материал имеет значение

Самые надежные варианты для зимы — натуральная кожа или замша. Они не только сохраняют тепло, но и дольше сохраняют форму и внешний вид. Замша имеет элегантный вид, но кожа легче чистится от снега и грязи. А вот тканевые или спортивные сетчатые кроссовки лучше оставить для сухой осени — они быстро промокают и замерзают.

Кросівки зі шкіри на зиму вдалий вибір
Nike. Фото: nanoge.store

Подошва — ваш друг в мороз

Высокая подошва с рельефным протектором — это не просто стиль, а реальная безопасность. Она защищает от холода и не дает скользить на льду. Для города выбирайте среднюю толщину подошвы: не слишком легкую, чтобы не мерзли ноги, и не слишком тяжелую, чтобы не уставали ноги во время прогулок.

Правильная форма

Зимние кроссовки должны повторять контуры стопы, не давить и не натирать. Обратите внимание на подкладку — теплый материал внутри обеспечивает комфорт даже в морозные дни. А плотная шнуровка или липучки помогут держать стопу на месте и не допустят попадания холодного воздуха.

Кросівки можна носити і взимку
Кроссовки New Balance. Фото: easysport.in.ua

Выбирайте цвета и дизайн, которые легко сочетаются с верхней одеждой, чтобы даже в холодную погоду выглядеть стильно. И еще избегайте лакированных моделей. Зимой они быстро трескаются, поэтому оставьте их для весны и осени.

Одним словом, если правильно подобрать материал, подошву и размер, кроссовки станут вашей любимой зимней парой.

Юлия Хивренко
Автор:
Юлия Хивренко
