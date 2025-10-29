Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Культові моделі з минулого — кросівки, що повернулись у моду

Культові моделі з минулого — кросівки, що повернулись у моду

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 09:17
Оновлено: 09:55
Кросівки з 90-х в сучасних образах — тренд, що варто приміряти
Чорні кросівки. Фото: freepik

Осінь-2025 знову кличе нас у минуле. У повітрі відчувається ностальгія за дев’яностими — часом, коли мода була щирою, трохи хаотичною, але завжди виразною. Силуети з того періоду повертаються на вулиці й у колекції відомих брендів. І якщо десь у шафі досі лежать старі кросівки, саме час дістати їх і дати їм друге життя.

Як згадує видання Glamour, у 90-х спортивне взуття було більше, ніж просто зручним — воно стало способом висловлювати себе.

Реклама
Читайте також:

Сьогодні історія повторюється. Мода знову вибирає простоту, впевненість і свободу.

Моделі кросівок, які повернулися з минулого

Білі normcore-кросівки

Ті самі "тихі герої" гардероба. Мінімалістичні, легкі, без жодного натяку на показну розкіш. Їх надягають із джинсами, спідницями, пальтами — без правил і зусиль. Білий колір додає свіжості навіть після безсонної ночі.

Білі кросівки, що пасують під усе
Білі кросівки. Фото з Instagram

Ретро тенісні пари

Колись їх носили Кейт Мосс і Ґвінет Пелтроу, тепер майже кожен, хто цінує чисті лінії. Вони нагадують, що елегантність не завжди потребує підборів. М’яка шкіра, невисока підошва й характерні смуги — все як у старих фото з глянцю.

Елегантні кросівки, які колись були тільки для спорту
Модні кросівки. Фото з Instagram

Масивні chunky кросівки

Якщо хочеться виділитися, то ось вони. Яскраві, сміливі, трохи перебільшені, але саме тому такі харизматичні. У 90-х їх носили з карго-брюками, тепер із сукнями чи спортивними штанами. І ніхто не дивується.

Масивні кросівки заслужили своє місце в гардеробі
Масивні кросівки. Фото з Instagram

Класичні Canvas Converse

Без них немає гранжу. Тонка тканина, біла підошва й запах молодості. Колись ці пари були на сцені поруч із гітарами Nirvana, тепер на вулицях великих міст. І вони все ще про свободу.

Пари кросівок, в яких є дух 90-х
Класичні Canvas Converse. Фото з Instagram

"Батькові" кросівки

New Balance 530, Nike Air Monarch, Asics Gel — колись здавалися звичайними, тепер їх носять навіть моделі. Комфорт, який не втрачає стилю, і легкий відтінок ностальгії. Вони легко підлаштовуються під будь-який образ — від спортивного до майже офісного.

Кросівки, що останні роки в тренді
Кросівки New Balance 530. Фото з Instagram

Мода знову говорить простою мовою — мовою зручності й упевненості. І якщо колись ви соромились старих кросівок, тепер вони ваша перепустка у трендову осінь.

Раніше ми писали про те, яке взуття з нульових знову зʼявилось в останніх модних тенденціях.

Також ми повідомляли, яке осіннє взуття з 2000-х знову актуальне.

мода тренди взуття стиль кросівки
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації