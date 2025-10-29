Кросівки з 90-х в сучасних образах — тренд, що варто приміряти

Чорні кросівки. Фото: freepik

Осінь-2025 знову кличе нас у минуле. У повітрі відчувається ностальгія за дев’яностими — часом, коли мода була щирою, трохи хаотичною, але завжди виразною. Силуети з того періоду повертаються на вулиці й у колекції відомих брендів. І якщо десь у шафі досі лежать старі кросівки, саме час дістати їх і дати їм друге життя.

Як згадує видання Glamour, у 90-х спортивне взуття було більше, ніж просто зручним — воно стало способом висловлювати себе.

Сьогодні історія повторюється. Мода знову вибирає простоту, впевненість і свободу.

Моделі кросівок, які повернулися з минулого

Білі normcore-кросівки

Ті самі "тихі герої" гардероба. Мінімалістичні, легкі, без жодного натяку на показну розкіш. Їх надягають із джинсами, спідницями, пальтами — без правил і зусиль. Білий колір додає свіжості навіть після безсонної ночі.

Білі кросівки. Фото з Instagram

Ретро тенісні пари

Колись їх носили Кейт Мосс і Ґвінет Пелтроу, тепер майже кожен, хто цінує чисті лінії. Вони нагадують, що елегантність не завжди потребує підборів. М’яка шкіра, невисока підошва й характерні смуги — все як у старих фото з глянцю.

Модні кросівки. Фото з Instagram

Масивні chunky кросівки

Якщо хочеться виділитися, то ось вони. Яскраві, сміливі, трохи перебільшені, але саме тому такі харизматичні. У 90-х їх носили з карго-брюками, тепер із сукнями чи спортивними штанами. І ніхто не дивується.

Масивні кросівки. Фото з Instagram

Класичні Canvas Converse

Без них немає гранжу. Тонка тканина, біла підошва й запах молодості. Колись ці пари були на сцені поруч із гітарами Nirvana, тепер на вулицях великих міст. І вони все ще про свободу.

Класичні Canvas Converse. Фото з Instagram

"Батькові" кросівки

New Balance 530, Nike Air Monarch, Asics Gel — колись здавалися звичайними, тепер їх носять навіть моделі. Комфорт, який не втрачає стилю, і легкий відтінок ностальгії. Вони легко підлаштовуються під будь-який образ — від спортивного до майже офісного.

Кросівки New Balance 530. Фото з Instagram

Мода знову говорить простою мовою — мовою зручності й упевненості. І якщо колись ви соромились старих кросівок, тепер вони ваша перепустка у трендову осінь.

