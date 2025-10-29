Кроссовки из 90-х в современных образах — тренд, который стоит примерить

Черные кроссовки. Фото: freepik

Осень-2025 снова зовет нас в прошлое. В воздухе чувствуется ностальгия по девяностым — времени, когда мода была искренней, немного хаотичной, но всегда выразительной. Силуэты из того периода возвращаются на улицы и в коллекции известных брендов. И если где-то в шкафу до сих пор лежат старые кроссовки, самое время достать их и дать им вторую жизнь.

Как вспоминает издание Glamour, в 90-х спортивная обувь была больше, чем просто удобной — она стала способом выражать себя.

Реклама

Читайте также:

Сегодня история повторяется. Мода снова выбирает простоту, уверенность и свободу.

Модели кроссовок, которые вернулись из прошлого

Белые normcore-кроссовки

Те самые "тихие герои" гардероба. Минималистичные, легкие, без всякого намека на показную роскошь. Их надевают с джинсами, юбками, пальто — без правил и усилий. Белый цвет добавляет свежести даже после бессонной ночи.

Белые кроссовки. Фото из Instagram

Ретро теннисные пары

Когда-то их носили Кейт Мосс и Гвинет Пэлтроу, теперь почти каждый, кто ценит чистые линии. Они напоминают, что элегантность не всегда требует каблуков. Мягкая кожа, невысокая подошва и характерные полосы - все как в старых фото из глянца.

Модные кроссовки. Фото из Instagram

Массивные chunky кроссовки

Если хочется выделиться, то вот они. Яркие, смелые, немного преувеличенные, но именно поэтому такие харизматичные. В 90-х их носили с карго-брюками, теперь с платьями или спортивными штанами. И никто не удивляется.

Массивные кроссовки. Фото из Instagram

Классические Canvas Converse

Без них нет гранжа. Тонкая ткань, белая подошва и запах молодости. Когда-то эти пары были на сцене рядом с гитарами Nirvana, теперь на улицах больших городов. И они все еще о свободе.

Классические Canvas Converse. Фото из Instagram

"Отцовские" кроссовки

New Balance 530, Nike Air Monarch, Asics Gel — когда-то казались обычными, теперь их носят даже модели. Комфорт, который не теряет стиля, и легкий оттенок ностальгии. Они легко подстраиваются под любой образ — от спортивного до почти офисного.

Кроссовки New Balance 530. Фото из Instagram

Мода снова говорит на простом языке — языке удобства и уверенности. И если когда-то вы стеснялись старых кроссовок, теперь они ваш пропуск в трендовую осень.

Ранее мы писали о том, какая обувь из нулевых снова появилась в последних модных тенденциях.

Также мы сообщали, какая осенняя обувь из 2000-х снова актуальна.