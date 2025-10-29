Видео
Видео

Культовые модели из прошлого — кроссовки, что вернулись в моду

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 09:17
обновлено: 09:55
Кроссовки из 90-х в современных образах — тренд, который стоит примерить
Черные кроссовки. Фото: freepik

Осень-2025 снова зовет нас в прошлое. В воздухе чувствуется ностальгия по девяностым — времени, когда мода была искренней, немного хаотичной, но всегда выразительной. Силуэты из того периода возвращаются на улицы и в коллекции известных брендов. И если где-то в шкафу до сих пор лежат старые кроссовки, самое время достать их и дать им вторую жизнь.

Как вспоминает издание Glamour, в 90-х спортивная обувь была больше, чем просто удобной — она стала способом выражать себя.

Читайте также:

Сегодня история повторяется. Мода снова выбирает простоту, уверенность и свободу.

Модели кроссовок, которые вернулись из прошлого

Белые normcore-кроссовки

Те самые "тихие герои" гардероба. Минималистичные, легкие, без всякого намека на показную роскошь. Их надевают с джинсами, юбками, пальто — без правил и усилий. Белый цвет добавляет свежести даже после бессонной ночи.

Білі кросівки, що пасують під усе
Белые кроссовки. Фото из Instagram

Ретро теннисные пары

Когда-то их носили Кейт Мосс и Гвинет Пэлтроу, теперь почти каждый, кто ценит чистые линии. Они напоминают, что элегантность не всегда требует каблуков. Мягкая кожа, невысокая подошва и характерные полосы - все как в старых фото из глянца.

Елегантні кросівки, які колись були тільки для спорту
Модные кроссовки. Фото из Instagram

Массивные chunky кроссовки

Если хочется выделиться, то вот они. Яркие, смелые, немного преувеличенные, но именно поэтому такие харизматичные. В 90-х их носили с карго-брюками, теперь с платьями или спортивными штанами. И никто не удивляется.

Масивні кросівки заслужили своє місце в гардеробі
Массивные кроссовки. Фото из Instagram

Классические Canvas Converse

Без них нет гранжа. Тонкая ткань, белая подошва и запах молодости. Когда-то эти пары были на сцене рядом с гитарами Nirvana, теперь на улицах больших городов. И они все еще о свободе.

Пари кросівок, в яких є дух 90-х
Классические Canvas Converse. Фото из Instagram

"Отцовские" кроссовки

New Balance 530, Nike Air Monarch, Asics Gel — когда-то казались обычными, теперь их носят даже модели. Комфорт, который не теряет стиля, и легкий оттенок ностальгии. Они легко подстраиваются под любой образ — от спортивного до почти офисного.

Кросівки, що останні роки в тренді
Кроссовки New Balance 530. Фото из Instagram

Мода снова говорит на простом языке — языке удобства и уверенности. И если когда-то вы стеснялись старых кроссовок, теперь они ваш пропуск в трендовую осень.

Ранее мы писали о том, какая обувь из нулевых снова появилась в последних модных тенденциях.

Также мы сообщали, какая осенняя обувь из 2000-х снова актуальна.

мода тренды обувь стиль кроссовки
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
