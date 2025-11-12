Як стилізувати квадратні чоботи — поради модних експертів

Квадратні чоботи захопили моду — з чим їх носити
Чоботи з квадратним носком повертаються в гру і цього разу надовго. Після багатьох років тотального панування загострених моделей, мода знову захотіла форми, які мають впевнений, але не надто агресивний вигляд. Осінньо-зимові колекції взуття 2025/2026 доводять, що квадратний носок — це не просто ретро-спогад, а новий символ сили й стилю.
Про це пише Vogue.
Квадратні чоботи стали фаворитом осені
Квадратні чоботи та мінісукня
Мода любить контрасти, і Chanel знову про це нагадує. Коротка, легка сукня-сорочка, бантики й високі чоботи з квадратним носком — поєднання ніжності та характеру. Має сміливий, але не зухвалий вигляд. Ідеальний баланс між романтичністю та впевненим кроком.
Квадратні чоботи та шкіряна спідниця
Осінь і шкіра — старі добрі союзники. У Miu Miu це поєднання має особливо гармонійний вигляд: грубуваті чоботи з масивною пряжкою й м’який блиск шкіряної спідниці. Образ для тих, хто не боїться бути яскравою, але без надмірностей. Тут головну роль грає текстура, не гламур.
Квадратні чоботи та пальто
Chloé пропонує м’яшу, витонченішу інтерпретацію — squoval-чоботи (щось між квадратом і овалом). Вони мають природний вигляд, навіть коли поєднуються з легким шовком і пальтом середньої довжини. Це варіант для тих, хто цінує комфорт, але не готовий відмовитися від стилю.
Квадратні чоботи та штани
Givenchy доводить, що квадратний носок чудово працює не лише з сукнями. Об’ємне пальто, вільні штани з жакарду, а з-під них — стримано виглядають чоботи, які додають характеру.
Квадратні чоботи — не просто ще одна мода на сезон. Вони про внутрішню стійкість, про спокійний крок, коли не треба нічого доводити. Це той випадок, коли форма найкраща, ніж будь-який дорогий логотип.
Раніше ми писали про стильний прийом, як носити чоботи зі штанами.
Також ми повідомляли, яка модель чобіт пасує ледь не до всього цього сезону.
Читайте Новини.LIVE!