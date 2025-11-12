Як стилізувати квадратні чоботи — поради модних експертів

Квадратні чоботи. Фото: Instagram

Чоботи з квадратним носком повертаються в гру і цього разу надовго. Після багатьох років тотального панування загострених моделей, мода знову захотіла форми, які мають впевнений, але не надто агресивний вигляд. Осінньо-зимові колекції взуття 2025/2026 доводять, що квадратний носок — це не просто ретро-спогад, а новий символ сили й стилю.

Квадратні чоботи стали фаворитом осені

Квадратні чоботи та мінісукня

Мода любить контрасти, і Chanel знову про це нагадує. Коротка, легка сукня-сорочка, бантики й високі чоботи з квадратним носком — поєднання ніжності та характеру. Має сміливий, але не зухвалий вигляд. Ідеальний баланс між романтичністю та впевненим кроком.

Chanel. Фото: Vogue

Квадратні чоботи та шкіряна спідниця

Осінь і шкіра — старі добрі союзники. У Miu Miu це поєднання має особливо гармонійний вигляд: грубуваті чоботи з масивною пряжкою й м’який блиск шкіряної спідниці. Образ для тих, хто не боїться бути яскравою, але без надмірностей. Тут головну роль грає текстура, не гламур.

Miu Miu. Фото: Vogue

Квадратні чоботи та пальто

Chloé пропонує м’яшу, витонченішу інтерпретацію — squoval-чоботи (щось між квадратом і овалом). Вони мають природний вигляд, навіть коли поєднуються з легким шовком і пальтом середньої довжини. Це варіант для тих, хто цінує комфорт, але не готовий відмовитися від стилю.

Chloé. Фото: Vogue

Квадратні чоботи та штани

Givenchy доводить, що квадратний носок чудово працює не лише з сукнями. Об’ємне пальто, вільні штани з жакарду, а з-під них — стримано виглядають чоботи, які додають характеру.

Givenchy. Фото: Vogue

Квадратні чоботи — не просто ще одна мода на сезон. Вони про внутрішню стійкість, про спокійний крок, коли не треба нічого доводити. Це той випадок, коли форма найкраща, ніж будь-який дорогий логотип.

