Україна
Квадратні чоботи захопили моду — з чим їх носити

Квадратні чоботи захопили моду — з чим їх носити


Дата публікації: 12 листопада 2025 09:19
Оновлено: 08:41
Як стилізувати квадратні чоботи — поради модних експертів
Квадратні чоботи. Фото: Instagram

Чоботи з квадратним носком повертаються в гру і цього разу надовго. Після багатьох років тотального панування загострених моделей, мода знову захотіла форми, які мають впевнений, але не надто агресивний вигляд. Осінньо-зимові колекції взуття 2025/2026 доводять, що квадратний носок — це не просто ретро-спогад, а новий символ сили й стилю.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Квадратні чоботи стали фаворитом осені

Квадратні чоботи та мінісукня

Мода любить контрасти, і Chanel знову про це нагадує. Коротка, легка сукня-сорочка, бантики й високі чоботи з квадратним носком — поєднання ніжності та характеру. Має сміливий, але не зухвалий вигляд. Ідеальний баланс між романтичністю та впевненим кроком.

В холодний сезон не варто відмовлятись від сукні
Chanel. Фото: Vogue

Квадратні чоботи та шкіряна спідниця

Осінь і шкіра — старі добрі союзники. У Miu Miu це поєднання має особливо гармонійний вигляд: грубуваті чоботи з масивною пряжкою й м’який блиск шкіряної спідниці. Образ для тих, хто не боїться бути яскравою, але без надмірностей. Тут головну роль грає текстура, не гламур.

Шкіряна спідниця з чоботами цього сезону в тренді
Miu Miu. Фото: Vogue

Квадратні чоботи та пальто

Chloé пропонує м’яшу, витонченішу інтерпретацію — squoval-чоботи (щось між квадратом і овалом). Вони мають природний вигляд, навіть коли поєднуються з легким шовком і пальтом середньої довжини. Це варіант для тих, хто цінує комфорт, але не готовий відмовитися від стилю.

Чоботи та пальто - ідеальна комбінація на осінь-зиму
Chloé. Фото: Vogue

Квадратні чоботи та штани

Givenchy доводить, що квадратний носок чудово працює не лише з сукнями. Об’ємне пальто, вільні штани з жакарду, а з-під них — стримано виглядають чоботи, які додають характеру.

Квадратні чоботи - те, що треба на холодний сезон
Givenchy. Фото: Vogue

Квадратні чоботи — не просто ще одна мода на сезон. Вони про внутрішню стійкість, про спокійний крок, коли не треба нічого доводити. Це той випадок, коли форма найкраща, ніж будь-який дорогий логотип.

Раніше ми писали про стильний прийом, як носити чоботи зі штанами.

Також ми повідомляли, яка модель чобіт пасує ледь не до всього цього сезону.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
