Квадратные сапоги захватили моду — с чем их носить

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 09:19
обновлено: 14:34
Как стилизовать квадратные сапоги — советы модных экспертов
Квадратные сапоги. Фото: Instagram

Сапоги с квадратным носком возвращаются в игру и на этот раз надолго. После многих лет тотального господства заостренных моделей, мода снова захотела формы, которые выглядят уверенно, но не слишком агрессивно. Осенне-зимние коллекции обуви 2025/2026 доказывают, что квадратный носок — это не просто ретро-воспоминание, а новый символ силы и стиля.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Квадратные сапоги стали фаворитом осени

Квадратные сапоги и мини-платье

Мода любит контрасты, и Chanel снова об этом напоминает. Короткое, легкое платье-рубашка, бантики и высокие сапоги с квадратным носком — сочетание нежности и характера. Выглядит смело, но не вызывающе. Идеальный баланс между романтичностью и уверенным шагом.

В холодний сезон не варто відмовлятись від сукні
Chanel. Фото: Vogue

Квадратные сапоги и кожаная юбка

Осень и кожа — старые добрые союзники. У Miu Miu это сочетание выглядит особенно гармонично: грубоватые сапоги с массивной пряжкой и мягкий блеск кожаной юбки. Образ для тех, кто не боится быть яркой, но без излишеств. Здесь главную роль играет текстура, не гламур.

Шкіряна спідниця з чоботами цього сезону в тренді
Miu Miu. Фото: Vogue

Квадратные сапоги и пальто

Chloé предлагает более мягкую, утонченную интерпретацию — squoval-сапоги (что-то между квадратом и овалом). Они выглядят естественно, даже когда сочетаются с легким шелком и пальто средней длины. Это вариант для тех, кто ценит комфорт, но не готов отказаться от стиля.

Чоботи та пальто - ідеальна комбінація на осінь-зиму
Chloé. Фото: Vogue

Квадратные сапоги и брюки

Givenchy доказывает, что квадратный носок отлично работает не только с платьями. Объемное пальто, свободные брюки из жаккарда, а из-под них — сдержанно выглядающие сапоги, которые добавляют характера.

Квадратні чоботи - те, що треба на холодний сезон
Givenchy. Фото: Vogue

Квадратные сапоги — не просто еще одна мода на сезон. Они про внутреннюю стойкость, про спокойный шаг, когда не надо ничего доказывать. Это тот случай, когда форма лучше, чем любой дорогой логотип.

Ранее мы писали о стильном приеме, как носить сапоги с брюками.

Также мы сообщали, какая модель сапог подходит чуть ли не ко всему в этом сезоне.

мода осень тренды обувь стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
