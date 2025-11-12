Как стилизовать квадратные сапоги — советы модных экспертов

Квадратные сапоги. Фото: Instagram

Сапоги с квадратным носком возвращаются в игру и на этот раз надолго. После многих лет тотального господства заостренных моделей, мода снова захотела формы, которые выглядят уверенно, но не слишком агрессивно. Осенне-зимние коллекции обуви 2025/2026 доказывают, что квадратный носок — это не просто ретро-воспоминание, а новый символ силы и стиля.

Квадратные сапоги стали фаворитом осени

Квадратные сапоги и мини-платье

Мода любит контрасты, и Chanel снова об этом напоминает. Короткое, легкое платье-рубашка, бантики и высокие сапоги с квадратным носком — сочетание нежности и характера. Выглядит смело, но не вызывающе. Идеальный баланс между романтичностью и уверенным шагом.

Chanel. Фото: Vogue

Квадратные сапоги и кожаная юбка

Осень и кожа — старые добрые союзники. У Miu Miu это сочетание выглядит особенно гармонично: грубоватые сапоги с массивной пряжкой и мягкий блеск кожаной юбки. Образ для тех, кто не боится быть яркой, но без излишеств. Здесь главную роль играет текстура, не гламур.

Miu Miu. Фото: Vogue

Квадратные сапоги и пальто

Chloé предлагает более мягкую, утонченную интерпретацию — squoval-сапоги (что-то между квадратом и овалом). Они выглядят естественно, даже когда сочетаются с легким шелком и пальто средней длины. Это вариант для тех, кто ценит комфорт, но не готов отказаться от стиля.

Chloé. Фото: Vogue

Квадратные сапоги и брюки

Givenchy доказывает, что квадратный носок отлично работает не только с платьями. Объемное пальто, свободные брюки из жаккарда, а из-под них — сдержанно выглядающие сапоги, которые добавляют характера.

Givenchy. Фото: Vogue

Квадратные сапоги — не просто еще одна мода на сезон. Они про внутреннюю стойкость, про спокойный шаг, когда не надо ничего доказывать. Это тот случай, когда форма лучше, чем любой дорогой логотип.

