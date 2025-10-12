Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Квиткова показала стильный осенний аутфит — как его повторить

Квиткова показала стильный осенний аутфит — как его повторить

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 11:12
Стильный осенний образ Даши Квитковой — почему это идеальный выбор на осень
Украинская инфлюенсер Даша Квиткова. Фото: Instagram

Блогерка Даша Квиткова продолжает покорять сеть стильными образами. На этот раз знаменитость показала простой, но эффектный аутфит на осень. В нем сочетаются главные тренды этого сезона — удобство и комфорт.

Видео инфлюенсер опубликовала на своей странице в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Стильный осенний образ Даши Квитковой

Даша Квиткова решила не ограничиваться в этом сезоне только нюдовыми и глубокими цветами. Знаменитость разбавила осенний лук яркой футболкой желтого цвета. На низ звезда выбрала трендовые черные брюки палаццо.

Даша Квіткова показала стильний осінній образ
Даша Квиткова в желтой футболке и брюках палаццо. Фото: кадр из видео

Квиткова решила сделать акцент на обуви, выбрав тапочки из меха в нежно молочном оттенке. Они добавили некоего "домашнего" вайба. Этой осенью уют, натуральность и комфорт — главные тренды в моде, которым следуют все, и инфлуэнсерка не стала исключением.

Даша Квіткова показала стильний осінній образ
Обувь, которую выбрала Квиткова для осеннего лука. Фото: кадр из видео

Верхняя одежда также идеально дополнила лук. Квиткова выбрала светлую объемную куртку с высоким воротником. Дополнили образ аксессуары: браслеты, массивные кольца и серьги. Солнцезащитные очки и объемная сумка завершили лук, подчеркивая стиль комфортного минимализма.

Даша Квіткова показала стильний осінній образ
Стильный образ Квитковой. Фото: кадр из видео

Такой образ Даши Квитковой может повторить каждая, ведь он состоит из базовых и универсальных вещей. К тому же это практичный аутфит, который подойдет всем. Широкие брюки удачно сочетаются с объемной курткой, создавая баланс, а милая обувь добавляет уюта и ощущения комфорта. В итоге лук получается стильным, узнаваемым и удобным одновременно.

Напомним, ранее мы писали об образе Даши Квитковой с трендовыми брюками в стиле 70-х. Его легко повторить.

Также мы рассказывали о том, какое осеннее пальто стало любимцем Тины Кароль. Оно станет лучшим выбором этого сезона.

Даша Квиткова одежда осень советы трендовые образы
Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации