Стильный осенний образ Даши Квитковой — почему это идеальный выбор на осень

Украинская инфлюенсер Даша Квиткова. Фото: Instagram

Блогерка Даша Квиткова продолжает покорять сеть стильными образами. На этот раз знаменитость показала простой, но эффектный аутфит на осень. В нем сочетаются главные тренды этого сезона — удобство и комфорт.

Видео инфлюенсер опубликовала на своей странице в Instagram.

Стильный осенний образ Даши Квитковой

Даша Квиткова решила не ограничиваться в этом сезоне только нюдовыми и глубокими цветами. Знаменитость разбавила осенний лук яркой футболкой желтого цвета. На низ звезда выбрала трендовые черные брюки палаццо.

Даша Квиткова в желтой футболке и брюках палаццо. Фото: кадр из видео

Квиткова решила сделать акцент на обуви, выбрав тапочки из меха в нежно молочном оттенке. Они добавили некоего "домашнего" вайба. Этой осенью уют, натуральность и комфорт — главные тренды в моде, которым следуют все, и инфлуэнсерка не стала исключением.

Обувь, которую выбрала Квиткова для осеннего лука. Фото: кадр из видео

Верхняя одежда также идеально дополнила лук. Квиткова выбрала светлую объемную куртку с высоким воротником. Дополнили образ аксессуары: браслеты, массивные кольца и серьги. Солнцезащитные очки и объемная сумка завершили лук, подчеркивая стиль комфортного минимализма.

Стильный образ Квитковой. Фото: кадр из видео

Такой образ Даши Квитковой может повторить каждая, ведь он состоит из базовых и универсальных вещей. К тому же это практичный аутфит, который подойдет всем. Широкие брюки удачно сочетаются с объемной курткой, создавая баланс, а милая обувь добавляет уюта и ощущения комфорта. В итоге лук получается стильным, узнаваемым и удобным одновременно.

