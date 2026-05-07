Тренди сумок 2026, які будуть актуальні цього літа: акцент, що змінює все

Трендова сумка. Фото: magnific

Літо завжди трохи змінює нас. Навіть якщо в житті нічого кардинального не відбувається, з’являється бажання додати більше кольору, легкості, трохи гри в тому, як ми виглядаємо. І, мабуть, найшвидший спосіб це зробити — взяти нову сумку. Адже не обов’язково кардинально змінювати гардероб, іноді достатньо одного акценту.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.

Цього сезону помітно, що аксесуари перестали бути просто доповненням. Вони стали головними героями образу. І якщо раніше сумка мала бути максимально універсальною, то зараз навпаки — чим вона виразніша, тим краще.

Кращі сумки на літо 2026 року

Наприклад, яскраві моделі. Їх було видно ще навесні, але влітку вони буквально виходять на перший план. Рожеві, лимонні, насичено-блакитні або навіть несподівані кислотні відтінки — усе це доречно на теплий сезон.

Жовта сумка. Ferragamo. Фото з Cosmopolitan

Є ще одна цікава тенденція, яка трохи грається з настроєм дорослості. Це корпусні клатчі. На показах їх показували у різних варіаціях: від абстрактних форм до майже іграшкових.

Christian Dior. Фото з Cosmopolitan

Окрема історія — квіти. Так, це не новина, але влітку вони завжди повертаються, просто в іншому вигляді. Якщо раніше це могли бути просто принти, то зараз частіше зустрічається вишивка або об’ємні деталі. Як бонус, вони легко поєднуються навіть із базовими речами.

Giambattista Valli. Фото з Cosmopolitan

І, мабуть, найбільш актуальний тренд — це фактурність. Тут уже справа не в кольорі чи формі, а в русі. Торочки, пір’я, дрібні блискучі елементи, мушлі, об’ємні тканини — усе, що реагує на рух і світло. Такі сумки ніби існують не статично, а в динаміці.

Якщо подивитися на все це разом, стає зрозуміло, що мода зараз не про "ідеальність". Вона більше про настрій, щоб річ викликала емоцію. І, чесно, в цьому є щось дуже просте і людське — хочеться речей, які трохи радують просто фактом свого існування.

