Тренди сумок 2026, які будуть актуальні цього літа: акцент, що змінює все

Магніт для поглядів: найтрендовіші сумки сезону 2026
Літо завжди трохи змінює нас. Навіть якщо в житті нічого кардинального не відбувається, з’являється бажання додати більше кольору, легкості, трохи гри в тому, як ми виглядаємо. І, мабуть, найшвидший спосіб це зробити — взяти нову сумку. Адже не обов’язково кардинально змінювати гардероб, іноді достатньо одного акценту.
Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.
Цього сезону помітно, що аксесуари перестали бути просто доповненням. Вони стали головними героями образу. І якщо раніше сумка мала бути максимально універсальною, то зараз навпаки — чим вона виразніша, тим краще.
Кращі сумки на літо 2026 року
Наприклад, яскраві моделі. Їх було видно ще навесні, але влітку вони буквально виходять на перший план. Рожеві, лимонні, насичено-блакитні або навіть несподівані кислотні відтінки — усе це доречно на теплий сезон.
Є ще одна цікава тенденція, яка трохи грається з настроєм дорослості. Це корпусні клатчі. На показах їх показували у різних варіаціях: від абстрактних форм до майже іграшкових.
Окрема історія — квіти. Так, це не новина, але влітку вони завжди повертаються, просто в іншому вигляді. Якщо раніше це могли бути просто принти, то зараз частіше зустрічається вишивка або об’ємні деталі. Як бонус, вони легко поєднуються навіть із базовими речами.
І, мабуть, найбільш актуальний тренд — це фактурність. Тут уже справа не в кольорі чи формі, а в русі. Торочки, пір’я, дрібні блискучі елементи, мушлі, об’ємні тканини — усе, що реагує на рух і світло. Такі сумки ніби існують не статично, а в динаміці.
Якщо подивитися на все це разом, стає зрозуміло, що мода зараз не про "ідеальність". Вона більше про настрій, щоб річ викликала емоцію. І, чесно, в цьому є щось дуже просте і людське — хочеться речей, які трохи радують просто фактом свого існування.
