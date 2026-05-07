Магнит для взглядов: самые трендовые сумки сезона 2026

Дата публикации 7 мая 2026 11:22
Тренды сумок 2026, которые будут актуальны этим летом: акцент, меняющий все
Трендовая сумка. Фото: magnific

Лето всегда немного меняет нас. Даже если в жизни ничего кардинального не происходит, появляется желание добавить больше цвета, легкости, немного игры в том, как мы выглядим. И, пожалуй, самый быстрый способ это сделать — взять новую сумку. Ведь не обязательно кардинально менять гардероб, иногда достаточно одного акцента.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

В этом сезоне заметно, что аксессуары перестали быть просто дополнением. Они стали главными героями образа. И если раньше сумка должна была быть максимально универсальной, то сейчас наоборот — чем она выразительнее, тем лучше.

Лучшие сумки на лето 2026 года

Например, яркие модели. Они были видны еще весной, но летом они буквально выходят на первый план. Розовые, лимонные, насыщенно-голубые или даже неожиданные кислотные оттенки — все это уместно на теплый сезон.

Яскраві сумки на піку популярності
Желтая сумка. Ferragamo. Фото из Cosmopolitan

Есть еще одна интересная тенденция, которая немного играет с настроением взрослости. Это корпусные клатчи. На показах их показывали в разных вариациях: от абстрактных форм до почти игрушечных.

В тренді сумки, які на вигляд іграшкові
Christian Dior. Фото из Cosmopolitan

Отдельная история — цветы. Да, это не новость, но летом они всегда возвращаются, просто в другом виде. Если раньше это могли быть просто принты, то сейчас чаще встречается вышивка или объемные детали. В качестве бонуса, они легко сочетаются даже с базовыми вещами.

Квітковий принт у 2026 році в моді
Giambattista Valli. Фото из Cosmopolitan

И, пожалуй, самый актуальный тренд — это фактурность. Здесь уже дело не в цвете или форме, а в движении. Бахрома, перья, мелкие блестящие элементы, ракушки, объемные ткани — все, что реагирует на движение и свет. Такие сумки будто существуют не статично, а в динамике.

Если посмотреть на все это вместе, становится понятно, что мода сейчас не про "идеальность". Она больше про настроение, чтобы вещь вызывала эмоцию. И, честно, в этом есть что-то очень простое и человеческое — хочется вещей, которые немного радуют просто фактом своего существования.

Кристина Колосова - Редактор
Кристина Колосова
