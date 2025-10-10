Крепкий и надежный маникюр - какие формы ногтей выбрать, чтобы не ломались

Красивые ногти. Фото: freepik.com

Правильно подобранная форма ногтей — это не только о красоте, но и о здоровье. От нее напрямую зависит, как долго ваш маникюр будет выглядеть ухоженным и не начнут ли ногти ломаться уже через несколько дней. Эксперты назвали несколько форм, которые считаются самыми прочными и меньше всего подвержены повреждениям.

Об этом пишет сайт Real simple.

Три самые прочные формы ногтей

Овальная форма

Это классика, которая подходит практически всем. Овальные ногти выглядят естественно, а за счет плавных линий меньше подвергаются ломкости. У них нет острых углов, которые могут зацепиться за ткань или волосы — именно поэтому такая форма считается самой стойкой.

Овальная форма ногтей. Фото из Instagram

Когда край ногтя закруглен, нагрузка равномерно распределяется, и он не трескается в определенном месте. К тому же овальная форма позволяет носить ногти даже чуть длиннее и при этом не бояться сколов.

Мягкий квадрат

Если вы любите аккуратный вид квадратных ногтей, но боитесь, что углы быстро сломаются — это ваш вариант. Мягкий квадрат имеет прямой край, но слегка закругленные уголки.

Мягкий квадрат. Фото из Instagram

Это стильно и одновременно практично, так как углы не цепляются, а ноготь не трескается по краям. Поэтому такие ногти отличный выбор для тех, кто много печатает или часто работает руками — форма сохраняет прочность даже при средней длине.

Короткие круглые ногти

Идеальны для тех, кто ценит удобство. Короткая длина — меньше шансов сломать или задеть ноготь. Круглая форма помогает равномерно распределять давление, поэтому даже тонкие ногти становятся крепче.

Короткие круглые ногти. Фото из Instagram

К тому же такой маникюр всегда будет иметь опрятный вид и не нуждается в частом подпиливании. Именно круглые короткие ногти часто выбирают мастера, которые хотят, чтобы форма держалась долго без лишнего ухода.

