Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Маникюр без стресса — три формы ногтей, которые не ломаются

Маникюр без стресса — три формы ногтей, которые не ломаются

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 19:48
Крепкий и надежный маникюр - какие формы ногтей выбрать, чтобы не ломались
Красивые ногти. Фото: freepik.com

Правильно подобранная форма ногтей — это не только о красоте, но и о здоровье. От нее напрямую зависит, как долго ваш маникюр будет выглядеть ухоженным и не начнут ли ногти ломаться уже через несколько дней. Эксперты назвали несколько форм, которые считаются самыми прочными и меньше всего подвержены повреждениям.

Об этом пишет сайт Real simple.

Реклама
Читайте также:

Три самые прочные формы ногтей

Овальная форма

Это классика, которая подходит практически всем. Овальные ногти выглядят естественно, а за счет плавных линий меньше подвергаются ломкости. У них нет острых углов, которые могут зацепиться за ткань или волосы — именно поэтому такая форма считается самой стойкой.

Класична форма нігтів, що підходить практично усім
Овальная форма ногтей. Фото из Instagram

Когда край ногтя закруглен, нагрузка равномерно распределяется, и он не трескается в определенном месте. К тому же овальная форма позволяет носить ногти даже чуть длиннее и при этом не бояться сколов.

Мягкий квадрат

Если вы любите аккуратный вид квадратных ногтей, но боитесь, что углы быстро сломаются — это ваш вариант. Мягкий квадрат имеет прямой край, но слегка закругленные уголки.

М'який квадрат має завжди акуратний вигляд
Мягкий квадрат. Фото из Instagram

Это стильно и одновременно практично, так как углы не цепляются, а ноготь не трескается по краям. Поэтому такие ногти отличный выбор для тех, кто много печатает или часто работает руками — форма сохраняет прочность даже при средней длине.

Короткие круглые ногти

Идеальны для тех, кто ценит удобство. Короткая длина — меньше шансов сломать или задеть ноготь. Круглая форма помогает равномерно распределять давление, поэтому даже тонкие ногти становятся крепче.

Міцна форма нігтів, що має охайний вигляд
Короткие круглые ногти. Фото из Instagram

К тому же такой маникюр всегда будет иметь опрятный вид и не нуждается в частом подпиливании. Именно круглые короткие ногти часто выбирают мастера, которые хотят, чтобы форма держалась долго без лишнего ухода.

Ранее мы писали о том, что маникюр в горошек снова покоряет сезон.

Также мы сообщали, какой дизайн маникюра будет идеально смотреться осенью.

мода тренды маникюр стиль ногти
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации