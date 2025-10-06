Трендовые ногти с румянцем — натуральность в новой версии

Маникюр с румянцем — как повторить самый милый тренд
Всем известная Южная Корея давно стала центром бьюти-инноваций — здесь рождаются самые горячие тренды в уходе за кожей и макияже. Но теперь из этой страны пришло нечто особенное и для ногтей — дизайн под названием "ногти с румянцем".
Трендовый маникюр, имеющий особенность
Этот маникюр идеально вписывается в минималистичную эстетику и тренд на нежный нюд, добавляя образу немного свежести. Главная идея в том, что на нейтральную основу наносится маленькая капелька розового лака, которая имитирует легкий румянец. Ногти будто светятся изнутри, создавая эффект естественной свежести.
Обычно базой служит прозрачный, бежевый или молочный лак, но можно экспериментировать с другими светлыми оттенками. Идея родилась из модного корейского макияжа, где легкие румяна на щеках и переносице добавляют лицу молодости и здорового вида. Такой подход к маникюру вписался в моду о естественной красоте.
Создать эффект румянца на ногтях можно несколькими способами:
- Спонж для макияжа — нанесите розовый лак на центр ногтя и растушуйте к краям по нейтральной базе.
- Маникюрный аэрограф или цветная пудра — работайте поверх высушенного гель-лака, но перед топом, чтобы получить нежный, размытый эффект.
Благодаря TikTok этот тренд быстро стал глобальным. Легкий, нежный и в то же время необычный маникюр уже покорил сердца миллионов. Если хочется освежить образ и добавить немного романтики в будни, ногти с румянцем — именно то, что нужно попробовать этой осенью.
