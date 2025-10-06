Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Маникюр с румянцем — как повторить самый милый тренд

Маникюр с румянцем — как повторить самый милый тренд

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 21:47
Трендовые ногти с румянцем — натуральность в новой версии
Девушка делает маникюр. Фото: freepik.com

Всем известная Южная Корея давно стала центром бьюти-инноваций — здесь рождаются самые горячие тренды в уходе за кожей и макияже. Но теперь из этой страны пришло нечто особенное и для ногтей — дизайн под названием "ногти с румянцем".

Об этом пишет издание New Beauty.

Реклама
Читайте также:

Трендовый маникюр, имеющий особенность

Этот маникюр идеально вписывается в минималистичную эстетику и тренд на нежный нюд, добавляя образу немного свежести. Главная идея в том, что на нейтральную основу наносится маленькая капелька розового лака, которая имитирует легкий румянец. Ногти будто светятся изнутри, создавая эффект естественной свежести.

Нігті з рожевою ноткою отримали нове бачення
Ногти с румянцем. Фото из Instagram

Обычно базой служит прозрачный, бежевый или молочный лак, но можно экспериментировать с другими светлыми оттенками. Идея родилась из модного корейского макияжа, где легкие румяна на щеках и переносице добавляют лицу молодости и здорового вида. Такой подход к маникюру вписался в моду о естественной красоте.

Новий дизайн манікюру, що легко впишеться в різні стилі
Интересный дизайн. Фото из Instagram

Создать эффект румянца на ногтях можно несколькими способами:

  • Спонж для макияжа — нанесите розовый лак на центр ногтя и растушуйте к краям по нейтральной базе.
  • Маникюрный аэрограф или цветная пудра — работайте поверх высушенного гель-лака, но перед топом, чтобы получить нежный, размытый эффект.

Благодаря TikTok этот тренд быстро стал глобальным. Легкий, нежный и в то же время необычный маникюр уже покорил сердца миллионов. Если хочется освежить образ и добавить немного романтики в будни, ногти с румянцем — именно то, что нужно попробовать этой осенью.

Ранее мы писали о том, какие цвета в маникюре делают руки моложе на вид.

Также мы сообщали, какой давно забытый цвет маникюра снова будет популярным в этом сезоне.

мода тренды маникюр стиль ногти
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации