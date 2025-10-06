Трендовые ногти с румянцем — натуральность в новой версии

Девушка делает маникюр. Фото: freepik.com

Всем известная Южная Корея давно стала центром бьюти-инноваций — здесь рождаются самые горячие тренды в уходе за кожей и макияже. Но теперь из этой страны пришло нечто особенное и для ногтей — дизайн под названием "ногти с румянцем".

Об этом пишет издание New Beauty.

Трендовый маникюр, имеющий особенность

Этот маникюр идеально вписывается в минималистичную эстетику и тренд на нежный нюд, добавляя образу немного свежести. Главная идея в том, что на нейтральную основу наносится маленькая капелька розового лака, которая имитирует легкий румянец. Ногти будто светятся изнутри, создавая эффект естественной свежести.

Ногти с румянцем. Фото из Instagram

Обычно базой служит прозрачный, бежевый или молочный лак, но можно экспериментировать с другими светлыми оттенками. Идея родилась из модного корейского макияжа, где легкие румяна на щеках и переносице добавляют лицу молодости и здорового вида. Такой подход к маникюру вписался в моду о естественной красоте.

Интересный дизайн. Фото из Instagram

Создать эффект румянца на ногтях можно несколькими способами:

Спонж для макияжа — нанесите розовый лак на центр ногтя и растушуйте к краям по нейтральной базе.

— нанесите розовый лак на центр ногтя и растушуйте к краям по нейтральной базе. Маникюрный аэрограф или цветная пудра — работайте поверх высушенного гель-лака, но перед топом, чтобы получить нежный, размытый эффект.

Благодаря TikTok этот тренд быстро стал глобальным. Легкий, нежный и в то же время необычный маникюр уже покорил сердца миллионов. Если хочется освежить образ и добавить немного романтики в будни, ногти с румянцем — именно то, что нужно попробовать этой осенью.

