Самый милый nail-тренд сезона — маникюр с горошком почти везде

Маникюр в горошек снова носят все модницы этой осенью
Узор в горошек не сдает позиций. Если летом его можно было увидеть буквально везде — на платьях, обуви или сумках, — то теперь он переходит в новую плоскость — маникюр. И стилисты уже называют его одним из самых милых и одновременно самых трендовых дизайнов сезона.
Об этом пишет Marie Claire.
Маникюр в горошек имеет свой характер. Он отлично подходит для осеннего периода, когда хочется добавить немного настроения, но не переусердствовать с яркостью.
По словам мастеров, главное преимущество такого дизайна в его простоте. Достаточно всего нескольких точек разного цвета, чтобы создать милый, стильный и современный образ.
Идеи для вдохновения
Если любите классику, то выберите черно-белый вариант. Такой маникюр выглядит сдержанно, но с изюминкой. Для нежного варианта подойдет белый горошек на нюдовой или кремовой основе — он подчеркнет опрятность рук и подойдет к любому стилю.
А вот если хочется экспериментов, то попробуйте цветные точки: розовые, желтые или даже неоновые. Интересно смотрятся и сочетание красного с белым, или эффект "лимонной капли", который добавляет свежести образу.
Маникюр, который можно сделать даже дома
Еще один плюс — не нужно быть мастером, чтобы создать "горошковый" дизайн. Маленькая кисть или даже заколка помогут нарисовать ровные пятнышки. Такой маникюр легко адаптировать под любой образ: дневной, офисный или вечерний.
Актуальные вариации осени 2025:
- нюдовый горошек — минимализм и утонченность;
- красно-белое сочетание — классика с характером;
- неоновые акценты — для ярких и смелых;
- французский маникюр в горошек — свежее переосмысление классики;
- инвертированные цвета или сочетание с омбре — для тех, кто любит творческий подход.
Маникюр в горошек — это игривый акцент, который создает настроение. Он напоминает, что стиль — это не всегда про сложность, а иногда про легкость и детали, которые вызывают улыбку.
