В Киеве произошел взрыв в многоэтажке — что известно
Маникюр в горошек снова носят все модницы этой осенью

Дата публикации 8 октября 2025 19:01
Самый милый nail-тренд сезона — маникюр с горошком почти везде
Яркий маникюр в горошек. Фото: кадр из видео

Узор в горошек не сдает позиций. Если летом его можно было увидеть буквально везде — на платьях, обуви или сумках, — то теперь он переходит в новую плоскость — маникюр. И стилисты уже называют его одним из самых милых и одновременно самых трендовых дизайнов сезона.

Об этом пишет Marie Claire.

Маникюр в горошек имеет свой характер. Он отлично подходит для осеннего периода, когда хочется добавить немного настроения, но не переусердствовать с яркостью.

По словам мастеров, главное преимущество такого дизайна в его простоте. Достаточно всего нескольких точек разного цвета, чтобы создать милый, стильный и современный образ.

Идеи для вдохновения

Если любите классику, то выберите черно-белый вариант. Такой маникюр выглядит сдержанно, но с изюминкой. Для нежного варианта подойдет белый горошек на нюдовой или кремовой основе — он подчеркнет опрятность рук и подойдет к любому стилю.

Манікюр у горошок потрохи стає класикою сезону
Классический маникюр в горошек. Фото из Instagram

А вот если хочется экспериментов, то попробуйте цветные точки: розовые, желтые или даже неоновые. Интересно смотрятся и сочетание красного с белым, или эффект "лимонной капли", который добавляет свежести образу.

Маникюр, который можно сделать даже дома

Еще один плюс — не нужно быть мастером, чтобы создать "горошковый" дизайн. Маленькая кисть или даже заколка помогут нарисовать ровные пятнышки. Такой маникюр легко адаптировать под любой образ: дневной, офисный или вечерний.

Манікюр, що можна зробити і вдома
Яркий маникюр. Фото из Instagram

Актуальные вариации осени 2025:

  • нюдовый горошек — минимализм и утонченность;
  • красно-белое сочетание — классика с характером;
  • неоновые акценты — для ярких и смелых;
  • французский маникюр в горошек — свежее переосмысление классики;
  • инвертированные цвета или сочетание с омбре — для тех, кто любит творческий подход.
Який манікюр створює ідеальний настрій
Маникюр с голубым цветом. Фото из Instagram

Маникюр в горошек — это игривый акцент, который создает настроение. Он напоминает, что стиль — это не всегда про сложность, а иногда про легкость и детали, которые вызывают улыбку.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
