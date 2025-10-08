Самый милый nail-тренд сезона — маникюр с горошком почти везде

Яркий маникюр в горошек. Фото: кадр из видео

Узор в горошек не сдает позиций. Если летом его можно было увидеть буквально везде — на платьях, обуви или сумках, — то теперь он переходит в новую плоскость — маникюр. И стилисты уже называют его одним из самых милых и одновременно самых трендовых дизайнов сезона.

Об этом пишет Marie Claire.

Маникюр в горошек имеет свой характер. Он отлично подходит для осеннего периода, когда хочется добавить немного настроения, но не переусердствовать с яркостью.

По словам мастеров, главное преимущество такого дизайна в его простоте. Достаточно всего нескольких точек разного цвета, чтобы создать милый, стильный и современный образ.

Идеи для вдохновения

Если любите классику, то выберите черно-белый вариант. Такой маникюр выглядит сдержанно, но с изюминкой. Для нежного варианта подойдет белый горошек на нюдовой или кремовой основе — он подчеркнет опрятность рук и подойдет к любому стилю.

Классический маникюр в горошек. Фото из Instagram

А вот если хочется экспериментов, то попробуйте цветные точки: розовые, желтые или даже неоновые. Интересно смотрятся и сочетание красного с белым, или эффект "лимонной капли", который добавляет свежести образу.

Маникюр, который можно сделать даже дома

Еще один плюс — не нужно быть мастером, чтобы создать "горошковый" дизайн. Маленькая кисть или даже заколка помогут нарисовать ровные пятнышки. Такой маникюр легко адаптировать под любой образ: дневной, офисный или вечерний.

Яркий маникюр. Фото из Instagram

Актуальные вариации осени 2025:

нюдовый горошек — минимализм и утонченность;

красно-белое сочетание — классика с характером;

неоновые акценты — для ярких и смелых;

французский маникюр в горошек — свежее переосмысление классики;

инвертированные цвета или сочетание с омбре — для тех, кто любит творческий подход.

Маникюр с голубым цветом. Фото из Instagram

Маникюр в горошек — это игривый акцент, который создает настроение. Он напоминает, что стиль — это не всегда про сложность, а иногда про легкость и детали, которые вызывают улыбку.

