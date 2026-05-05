Met Gala 2026: 4 худших образа звезд, что разочаровали больше всего
Нынешний бал в Метрополитен-музее прошел под лозунгом "Fashion Is Art". Задумка была амбициозная: перестать воспринимать платья как просто вещи и превратить звезд в живые скульптуры. Дизайнерам дали полную свободу — играть с анатомией, строить сложные каркасы и выходить за пределы привычных силуэтов.
Редакция Новини.LIVE оценила, насколько у них это получилось.
Как это часто бывает с высоким искусством, грань между "гениально" и "что это было?" оказалась слишком тонкой. Если одни гости действительно напоминали экспонаты из Лувра, то другие неудачный эксперимент студента-архитектора.
Самые неудачные образы на Met Gala 2026
Когда темой становится искусство, многие воспринимают это как разрешение на максимальный хаос. Мы увидели много попыток в "скульптурности", которые выглядели странно. Как вот, у певицы Карди Би.
Одетая в marcjacobs, #cardib stuns at the 2026 metgala.
Мода — это все же симбиоз, о чем стоит помнить. Поэтому важно сохранять баланс, но не все это учли на этом Met Gala 2026. Наряд журналистки Лены Махфуф снова оказался провальным, как и в прошлом году. Ее топ на груди выглядел немного странно.
@lenamahfouf выходит на красную дорожку #MetGala 2026 в @burcakyol - развивающийся дизайнер, делающий важное заявление. Стилистом выступил @clementlomellini.
Несмотря на то, что дресс-код был четко установлен, модель Ирина Шейк тоже решила взять эпатажем. Большинству ее образ не показался удачным для события такого уровня.
Ирина Шейк на MetGala 2026.
Мы отобрали еще один образ, где попытка быть арт-объектом провалилась из-за отсутствия гармонии. Главная проблема нынешних аутсайдеров этого года — это перебор с формой. Когда анатомия тела искажается не ради эстетики, а просто чтобы "было странно", это вызывает лишь вопросы. Собственно, как и образ Джордана Рота — известного бродвейского продюсера.
Образ Джордана Рота на #metgala2026.
Когда звезда не может самостоятельно передвигаться по лестнице не из-за длинного шлейфа, а из-за странных надстроек — это уже не искусство, а испытание на выносливость.
Что вообще такое Met Gala
Для тех, кто забыл: это не просто тусовка звезд в странных нарядах. Это, прежде всего, большой сбор средств для Института костюма Метрополитен-музея. Анна Винтур десятилетиями держит это мероприятие в статусе "Оскара" в мире моды. Каждый первый понедельник мая (и этот 4 мая не стал исключением) мир наблюдает за тем, как большие деньги встречаются с большой фантазией.
