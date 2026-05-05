Met Gala 2026: 4 худших образа звезд, что разочаровали больше всего

Met Gala 2026: 4 худших образа звезд, что разочаровали больше всего

Дата публикации 5 мая 2026 13:50
Карди Би. Фото: Тео Варго/FilmMagic/Getty Images

Нынешний бал в Метрополитен-музее прошел под лозунгом "Fashion Is Art". Задумка была амбициозная: перестать воспринимать платья как просто вещи и превратить звезд в живые скульптуры. Дизайнерам дали полную свободу — играть с анатомией, строить сложные каркасы и выходить за пределы привычных силуэтов.

Редакция Новини.LIVE оценила, насколько у них это получилось.

Как это часто бывает с высоким искусством, грань между "гениально" и "что это было?" оказалась слишком тонкой. Если одни гости действительно напоминали экспонаты из Лувра, то другие неудачный эксперимент студента-архитектора.

Самые неудачные образы на Met Gala 2026

Когда темой становится искусство, многие воспринимают это как разрешение на максимальный хаос. Мы увидели много попыток в "скульптурности", которые выглядели странно. Как вот, у певицы Карди Би.

@harpersbazaar

Одетая в marcjacobs, #cardib stuns at the 2026 metgala.

Читайте также:
Мода — это все же симбиоз, о чем стоит помнить. Поэтому важно сохранять баланс, но не все это учли на этом Met Gala 2026. Наряд журналистки Лены Махфуф снова оказался провальным, как и в прошлом году. Ее топ на груди выглядел немного странно.

@iconner_magazine

@lenamahfouf выходит на красную дорожку #MetGala 2026 в @burcakyol - развивающийся дизайнер, делающий важное заявление. Стилистом выступил @clementlomellini.

Несмотря на то, что дресс-код был четко установлен, модель Ирина Шейк тоже решила взять эпатажем. Большинству ее образ не показался удачным для события такого уровня.

@cosmopolitan

Посчитай все часы #irinashayk надеты на MetGala

Мы отобрали еще один образ, где попытка быть арт-объектом провалилась из-за отсутствия гармонии. Главная проблема нынешних аутсайдеров этого года — это перебор с формой. Когда анатомия тела искажается не ради эстетики, а просто чтобы "было странно", это вызывает лишь вопросы. Собственно, как и образ Джордана Рота — известного бродвейского продюсера.

@glamourmag

#metgala2026 #metgala #jordanroth

Когда звезда не может самостоятельно передвигаться по лестнице не из-за длинного шлейфа, а из-за странных надстроек — это уже не искусство, а испытание на выносливость.

Что вообще такое Met Gala

Для тех, кто забыл: это не просто тусовка звезд в странных нарядах. Это, прежде всего, большой сбор средств для Института костюма Метрополитен-музея. Анна Винтур десятилетиями держит это мероприятие в статусе "Оскара" в мире моды. Каждый первый понедельник мая (и этот 4 мая не стал исключением) мир наблюдает за тем, как большие деньги встречаются с большой фантазией.

Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
