Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Мода змінилась — які пуховики будуть в тренді взимку 2025 року

Мода змінилась — які пуховики будуть в тренді взимку 2025 року

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 18:00
Оновлено: 16:41
Модні пуховики на зиму 2025 року — на які фасони варто звернути увагу
Дівчина в білому пуховику. Фото: Freepik

Найуніверсальніший верхній одяг на зиму — пуховик. Він теплий, комфортний та має стильний вигляд. Цього сезону красуням варто звернути увагу на кілька основних моделей, що будуть в тренді через свою зручність та елегантність.

Про це розповіла блогерка Юлія Stylelover на своїй сторінці в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Які пуховики будуть в тренді цієї зими

Укорочений пуховик

Така модель буде не надто практичною на дуже холодну погоду, однак для тепліших днів укорочений пуховик стане зручним та стильним варіантом. Особливо популярними цієї зими будуть моделі до або трохи нижче талії. Не варто обирати обтислі фасони, красивий вигляд матимуть оверсайз пуховики. Їх можна носити зі штанами палаццо, джинсами чи спідницями.

Які пуховики в моді цієї зими
Білий укорочений пуховик. Фото: Instagram

Пуховик середньої довжини

Цей варіант буде практичнішим за попередній. Краще обирати пуховик з паском, аби підкреслити талію. Це дасть змогу зробити силует жіночним і чітким. Найкраще ця модель пасуватиме до образів у стилі кежуал, офісного дрес-коду чи вишуканих міських луків.

Які пуховики в моді цієї зими
Пуховик середньої довжини. Фото: Instagram

Парка з хутром

Парка повертається в моду в цьому сезоні, однак не варто обирати застарілі моделі зі стьобаною підкладкою чи хімічним блиском. Краще звернути увагу на об'ємні парки з натуральним чи якісним екохутром. Вони матимуть стильний та елегантний вигляд.

Які пуховики в моді цієї зими
Парка з хутром. Фото: Instagram

Пуховик-бомбер

Короткі об’ємні куртки із широкими рукавами будуть в моді цієї зими, як і минулого сезону. Пуховики-бомбери, натхненні 80-90-ми, пасуватимуть на кожен день та стануть універсальним верхнім одягом. Носити його можна з джинсами, мініспідницями чи трикотажними сукнями.

Які пуховики в моді цієї зими
Пуховик-бомбер. Фото: Instagram

Пуховик-пальто

Такий верхній одяг на вигляд нагадує класичне пальто, однак він утеплений всередині. Цей пуховик буде універсальним та комфортним за будь-якої погоди. Під нього можна одягнути абсолютно все — хоч діловий костюм, хоч вечірню сукню.

Які пуховики в моді цієї зими
Пуховик-пальто. Фото: Instagram

Цього сезону в моді комфорт та універсальність. Саме тому актуальними будуть пуховики, які зберігатимуть тепло та пасуватимуть до різних образів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яке пальто зараз на піку популярності. Ця модель має неперевершений вигляд.

Також ми розповідали про те, як обрати практичну та якісну куртку на зиму. Вона прослужить не один рік.

одяг поради стиль верхній одяг пуховики
Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації