Модні пуховики на зиму 2025 року — на які фасони варто звернути увагу

Дівчина в білому пуховику. Фото: Freepik

Найуніверсальніший верхній одяг на зиму — пуховик. Він теплий, комфортний та має стильний вигляд. Цього сезону красуням варто звернути увагу на кілька основних моделей, що будуть в тренді через свою зручність та елегантність.

Про це розповіла блогерка Юлія Stylelover на своїй сторінці в Instagram.

Які пуховики будуть в тренді цієї зими

Укорочений пуховик

Така модель буде не надто практичною на дуже холодну погоду, однак для тепліших днів укорочений пуховик стане зручним та стильним варіантом. Особливо популярними цієї зими будуть моделі до або трохи нижче талії. Не варто обирати обтислі фасони, красивий вигляд матимуть оверсайз пуховики. Їх можна носити зі штанами палаццо, джинсами чи спідницями.

Білий укорочений пуховик. Фото: Instagram

Пуховик середньої довжини

Цей варіант буде практичнішим за попередній. Краще обирати пуховик з паском, аби підкреслити талію. Це дасть змогу зробити силует жіночним і чітким. Найкраще ця модель пасуватиме до образів у стилі кежуал, офісного дрес-коду чи вишуканих міських луків.

Пуховик середньої довжини. Фото: Instagram

Парка з хутром

Парка повертається в моду в цьому сезоні, однак не варто обирати застарілі моделі зі стьобаною підкладкою чи хімічним блиском. Краще звернути увагу на об'ємні парки з натуральним чи якісним екохутром. Вони матимуть стильний та елегантний вигляд.

Парка з хутром. Фото: Instagram

Пуховик-бомбер

Короткі об’ємні куртки із широкими рукавами будуть в моді цієї зими, як і минулого сезону. Пуховики-бомбери, натхненні 80-90-ми, пасуватимуть на кожен день та стануть універсальним верхнім одягом. Носити його можна з джинсами, мініспідницями чи трикотажними сукнями.

Пуховик-бомбер. Фото: Instagram

Пуховик-пальто

Такий верхній одяг на вигляд нагадує класичне пальто, однак він утеплений всередині. Цей пуховик буде універсальним та комфортним за будь-якої погоди. Під нього можна одягнути абсолютно все — хоч діловий костюм, хоч вечірню сукню.

Пуховик-пальто. Фото: Instagram

Цього сезону в моді комфорт та універсальність. Саме тому актуальними будуть пуховики, які зберігатимуть тепло та пасуватимуть до різних образів.

