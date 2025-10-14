Пальто Teddy повертається цієї осені — модниці у захваті

Дівчина в пальто Teddy. Фото: freepik.com

Тепле пальто Teddy знову на піку популярності і не дарма. Це справжній маст-хев осені 2025 року: м’яке, затишне, стильне та водночас практичне. Таке пальто легко замінює пуховик, але має значно елегантніший вигляд.

У новому сезоні осінь-зима 2025/2026 дизайнери пропонують безліч варіантів: від класичного відтінку camel до чорного, сірого чи білосніжного. Є короткі моделі, подовжені, прямого або оверсайз крою — тож кожна знайде свою ідеальну версію.

З чим носити трендові пальто цієї осені

Коричневий total look

Коричневий відтінок — нова класика сезону. Поєднайте "пухнасте" пальто з трикотажною сукнею у тон, тоді отримаєте стильний і гармонійний образ, який підходить і для офісу, і для зустрічі з подругами. Якщо хочеться додати акцент, оберіть сумку в шоколадному або карамельному відтінку.

Коричневий total look. Фото: Vogue

Пальто Teddy та джинси

Це ідеальний варіант для тих, хто любить комфорт, але не хоче втрачати стиль. Світле пальто чудово поєднується з темно-синіми джинсами — вийде красивий контраст. Біле взуття та червона сумка додадуть образу енергії. Саме так носить пальто Teddy модна інфлюенсерка Емілі Сіндлєв.

Образ з джинсами. Фото: Vogue

Teddy та замшеві чоботи

Таке поєднання — справжня осіння казка. Обʼємне пальто оверсайз і м’які замшеві чоботи slouchy створюють стильний та зручний дует. Не потрібно вигадувати складні поєднання, адже достатньо цих двох речей, щоб мати ефектний вигляд. Образ можна доповнити мінімалістичною сумкою або шарфом у тон.

Teddy та замшеві чоботи. Фото: Vogue

Мінімалістичне Teddy з яскравими акцентами

Для тих, хто не боїться експериментів. Виберіть просте однотонне пальто — наприклад, бежеве чи сіре — й додайте до нього яскраві деталі: червону сумку, окуляри у спортивному стилі чи взуття з сітчастими вставками. Контраст стриманого силуету й сміливих аксесуарів зробить образ сучасним і виразним.

Мінімалістичне Teddy. Фото: Vogue

Одним словом, пальто Teddy легко вписується в будь-який гардероб і доводить, що мода може бути водночас комфортною й розкішною.

