Найстильніший плащ осені-2025 — дружина Стейтема вже його приміряла

Роузі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw

Британська супермодель Роузі Гантінгтон-Вайтлі вкотре підтвердила свій статус ікони стилю. Цього разу зірка показала головний тренд осені — плащ у стилі оверсайз, який ідеально поєднує комфорт і витонченість.

У своєму Instagram дружина Джейсона Стейтема саме продемонструвала в образі бежевий плащ-пальто вільного крою.

Це не класичний тренч, а його сучасна, більш розслаблена версія. М’який відтінок теплого бежу додає образу затишку, а високий комір-стійка створює модний силует і водночас захищає від прохолодного вітру.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі в плащі. Фото: instagram.com/rosiehw

Об’ємні рукави, прихована застібка й чисті лінії роблять речі подібного фасону візуально "легкими", але надзвичайно стильними. Саме така мінімалістична естетика сьогодні на піку популярності — коли в образі нічого зайвого, але все має продуманий до дрібниць вигляд.

Роузі доповнила плащ чорними човниками на підборах і великою темно-коричневою сумкою — поєднання, яке створює баланс між елегантністю та повсякденністю. Все це має простий, але дорогий вигляд — саме той ефект, якого прагне кожна модниця восени.

Плащ. Фото: instagram.com/rosiehw

Такий плащ — чудова альтернатива класичному тренчу. Він підходить і для ділових зустрічей, і для неспішних прогулянок, а головне не виходить із моди. Оверсайз-силует надає образу свободи, а нейтральний колір дозволяє комбінувати річ із будь-яким взуттям чи аксесуарами.

