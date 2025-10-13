Відео
Головна Мода та краса Модний приклад — дружина Стейтема показала ідеальний плащ

Модний приклад — дружина Стейтема показала ідеальний плащ

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 19:44
Найстильніший плащ осені-2025 — дружина Стейтема вже його приміряла
Роузі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw

Британська супермодель Роузі Гантінгтон-Вайтлі вкотре підтвердила свій статус ікони стилю. Цього разу зірка показала головний тренд осені — плащ у стилі оверсайз, який ідеально поєднує комфорт і витонченість.

У своєму Instagram дружина Джейсона Стейтема саме продемонструвала в образі бежевий плащ-пальто вільного крою.

Читайте також:

Яку модель плаща носять зірки у Великій Британії

Це не класичний тренч, а його сучасна, більш розслаблена версія. М’який відтінок теплого бежу додає образу затишку, а високий комір-стійка створює модний силует і водночас захищає від прохолодного вітру.

Сучасна версія стильного тренча на цю осінь
Роузі Гантінгтон-Вайтлі в плащі. Фото: instagram.com/rosiehw

Об’ємні рукави, прихована застібка й чисті лінії роблять речі подібного фасону візуально "легкими", але надзвичайно стильними. Саме така мінімалістична естетика сьогодні на піку популярності — коли в образі нічого зайвого, але все має продуманий до дрібниць вигляд.

Роузі доповнила плащ чорними човниками на підборах і великою темно-коричневою сумкою — поєднання, яке створює баланс між елегантністю та повсякденністю. Все це має простий, але дорогий вигляд — саме той ефект, якого прагне кожна модниця восени.

Дружина Стейтема часто показує стильні образи
Плащ. Фото: instagram.com/rosiehw

Такий плащ — чудова альтернатива класичному тренчу. Він підходить і для ділових зустрічей, і для неспішних прогулянок, а головне не виходить із моди. Оверсайз-силует надає образу свободи, а нейтральний колір дозволяє комбінувати річ із будь-яким взуттям чи аксесуарами.

Раніше ми писали про те, яким фасонам верхнього одягу варто віддати перевагу цього сезону.

Також ми повідомляли, які куртки обирають модниці для своїх образах восени.

мода знаменитості образ стиль верхній одяг
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
